17°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt
Súlyos lépésre készül a SpaceX: az egész űripart megrengetheti a rakétahiány
Globál

Súlyos lépésre készül a SpaceX: az egész űripart megrengetheti a rakétahiány

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Néhány éven belül nyugdíjba vonulhat a világ egyik legtöbbet használt űrrakétája, a SpaceX Falcon-9, amelynek kivezetését a vállalat elnöke, Gwynne Shotwell szerint 2028 és 2032 között tervezik. Az utód a Starship lehet, amely szeptember végén, a 14. tesztrepülésén először ért el Föld körüli pályát, ám egyelőre csak nagyjából kéthavonta repül, holott a váltás feltétele a heti többszöri, megbízható indítás volna. A Falcon-9 hátralévő indításaira már most szinte minden hely elkelt, mivel a SpaceX egyre inkább a saját Starlink-műholdjait részesíti előnyben. A versenytársak számára eközben, az évek óta egyoldalú indítási piac miatt nem rendelkeznek valós alternatívával, így az iparág 2029 és 2031 között komoly kapacitáshiánnyal számol, amely leginkább a kereskedelmi ügyfeleket és a kisműholdas cégeket sújthatja. Mindeközben a NASA helyzete sem egyszerű, hiszen az emberes repülései, az ISS ellátása és a holdprogramja is szinte teljesen a SpaceX-től függ.

Nyugdíjba megy a globális űripar legfontosabb rakétája

Az évek óta fejlesztés alatt álló Starship rakétarendszer szeptember végén a 14. repülési tesztjének keretében először érte el sikeresen a Föld körüli pályát, ahol rögtön pályára is állított 26 Starlink műholdat. A SpaceX számára régóta várt mérföldkőnek számított a szeptemberi repülés, ugyanis hiába ért el korábban néhány igen látványos mérnöki bravúrt a rendszer, bőven akadtak kudarcos tesztek is. A fejlesztési folyamat pedig már többéves csúszásban van.

A monumentális, csaknem 125 méter magas rakétarendszer a SpaceX-en messze túlmutatva a teljes űripar számára fontos lépcsőfokot jelent majd, a vállalat ugyanis egyre nyíltabban beszél arról, hogy

néhány éven belül nyugdíjazni szeretnék a világ jelenleg messze legtöbbet használt űrrakétáját, a Falcon-9-et.

Az Ars Technica technológiai portál cikke szerint a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell egy interjúban elmondta, hogy a rakéta kivezetését 2028-2032 között tervezik. Az iparági források beszámolói alapján a kereskedelmi partnerek számára 2028 utánra már csak limitált számban érhetőek el helyek a Falcon-9 rakétákra.

Még több Globál

Négy nappal a műtétje után elhagyta a kórházat Leó pápa

Megszólalt az Anthropic társalapítója: már csak néhány év áll az emberiség rendelkezésére

Zelenszkij "szankciós áramszünetet" emleget Donald Trump végzetes döntésére reagálva

Önmagában nem lenne nagy dolog, hogy egy iparágban az egyik – már több mint tizenöt éve használatban lévő eszköz helyett átállnának egy újabbra, azonban legalább két szempontból a biztosan nem lesz olyan egyszerű ez az átmenet.

a Falcon-9 - az indítási számokat elnézve - messze a legtöbbet használt rakétának számít a jelenleg üzemben lévők közül.

A BryceTech adatai alapján 2025-ben 325 űrrakétaindítás történt világszerte, amelynek több mint a fele, 165 repülés csak a SpaceX-hez és annak a Falcon rakétáihoz köthető, valamint a vállalat juttatta pályára az összes műhold 85 százalékát.

A nagy arányú használat mellett természetesen felmerül a kérdés is, hogy melyik rakéta lesz képes utódként átvenni a Falcon 9 helyét. Jelen állás szerint a Starship lenne a kézenfekvő alternatíva, a rendszer azonban még mindig tesztfázisban van, és messze jár attól az üzemtől, amelyet a Falcon kivezetéséhez feltételként szabtak. Musk ugyanis erről azt írta, hogy a Falcon kivezetése akkor lesz indokolt, ha a Starship megbízhatóan, hetente többször repül. Ehhez képest a rakéta idén eddig háromszor emelkedett a levegőbe, májusban, júliusban és szeptemberben, vagyis nagyjából kéthavonta. A következő, 15. repülés pedig csak novemberben jöhet, tehát a heti többszöri, rendszeres indítások elérése nagyságrendi ugrást jelent.

falcon-9-spacex-rakéta-hordozórakéta-űrrepülés-űrkutatás-űr-világűr-égbolt-elon-musk
Az űrkutatás iránt kevésbé rajongók ha másként nem is, az ehhez hasonló képeken keresztül biztosan találkoztak már a Falcon-9-essel. Nem ritka, hogy egy űrrakéta látványos fényjátékot hagy az égbolton a felbocsátásakor. A szokatlanul nagy rendszerességgel indította Falcont azonban igen sokszor lencsevégre is kapták. Kép forrása: Getty Images

Évekre elkelt minden hely

A Falcon-9 dominanciájához az indítási piacon egyértelműen hozzájárult, hogy a SpaceX-nek sikerült elérnie vele azt, ami a rakéta elterjedése előtt még inkább sci-finek tűnt. A rendszer első, úgynevezett gyorsítófokozata a felbocsátás után visszatér a felszínre, így többször is fel lehet használni, amivel a texasi székhelyű vállalat forradalmasította az iparágat. Az újrahasznosítható rakéták és a részben általuk lehetővé tett kiemelkedő indítási sűrűség ugyanis

drasztikusan lecsökkentette a pályára állítás kilogrammonkénti költségét a korábbi eszközökhöz képest.

A NASA Ames kutatóközpontjának 2018-as tanulmánya szerint az alacsony Föld körüli pályára juttatás költsége az űrsiklóhoz képest mintegy huszadára esett vissza.

Ami a Falcon-9 hátralévő üzemidejét illeti, iparági források szerint a rakéta maradék indításaira már most szinte minden hely elkelt, azomban ennek a nagy kereslet mellett a SpaceX saját igénye is az oka részben. A Reuters augusztusi elemzése szerint a Starlink-küldetések aránya a Falcon-9 indításai között a 2020-as 54 százalékról 2026-ra nagyjából 79 százalékra nőtt. A hírügynökség forrásai szerint az elmúlt hónapokban legalább hét űripari cég azt a választ kapta, hogy a Falcon 9 minden küldetéstípusra 2028-ig vagy 2029-ig be van táblázva. A SpaceX a tőzsdei tájékoztatójában maga is jelezte, hogy a saját rakományait előnyben részesítheti a kormányzati és a külső megrendelőkkel szemben.

Üzletileg ez nem meglepő, hiszen a Starlink adja a SpaceX bevételének legnagyobb részét. A műholdas internetszolgáltatást is magában foglaló Connectivity szegmens a vállalat második negyedéves jelentése szerint 4,3 milliárd dollárral a teljes árbevétel 55 százalékát adta, és ez volt a cég egyetlen szegmense, amely működési nyereséget termelt. A rakétaindításokat, a Dragon-küldetéseket és a Starship fejlesztését magában foglaló Space szegmens ezzel szemben 962 millió dolláros bevétellel a teljes árbevételnek nagyjából csak a 12 százalékát hozta, 542 millió dolláros működési veszteség mellett.

Ha ugyanazt az indítási kapacitást egy külső ügyfélnek adják, azzal lényegében lemondanak arról a nyereségről, amelyet a saját műholdjaik felbocsátásával kereshetnének

– mondta a Reutersnek Akhil Rao, a Rational Futures elemzőcég vezető közgazdásza.

A The Space Review beszámolója szerint a szeptemberben Párizsban tartott World Space Business Week konferencián a szektor cégvezetői a háttérben arról beszéltek, hogy kereskedelmi célra már gyakorlatilag lehetetlen helyet szerezni a Falcon-9 rakétákon. A SpaceX eddig keveset árult el a kivezetés körülményeiről, a tőzsdei tájékoztatójában azonban rögzítette, hogy a Falcon 9-et és nagyobb testvérét, a Falcon Heavyt elsősorban a NASA személyzetcseréire és a nemzetbiztonsági küldetésekre tartják meg. A kieső kapacitás így mindenekelőtt a kereskedelmi ügyfeleket sújtja.

Nevek említése nélkül is mindannyian tudjuk, ki volt éveken át a kényelmes, kézenfekvő megoldás

– mondta a konferencián Tim Crain, az Intuitive Machines technológiai igazgatója, utalva ezzel a vállalat dominanciájára a piacon.

A kieső kapacitást elvben a versenytársak vehetnék át, de idén éppen ők akadtak el. A főbb alternatívák közül a Jeff Bezos által alapított Blue Origin New Glenn rakétája merülhet fel, ám ahogy korábbi elemzésünkben is bemutattuk, a rakéta szénája nem áll jól. Az eddig mindössze háromszor repült New Glenn egy május végi földi teszt során történt robbanás óta nem repült, és az is kérdéses, hogy a cég mikor lesz képes helyrehozni a jelenlegi egyetlen, floridai kilövőállását, amelyben jelentős károk keletkeztek a baleset során.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése - Egy reménye maradt a NASA-nak

A már rendszeresen repülő rakéták sem képesek egyelőre a Falcon 9-hez hasonló ütemre. A United Launch Alliance (ULA) Vulcan rakétájának egyik szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétája februárban egy nemzetbiztonsági küldetés során meghibásodott, az eset után pedig az amerikai Űrerő (Space Force) felfüggesztette vele a katonai indításokat. Európa nagy teherbírású rakétája, az Ariane 6 idén eddig mindössze négyszer repült, ám hajtóműproblémák miatt az év hátralévő részében legfeljebb egy-két további repüléssel lehet számolni.

Az olasz D-Orbit kereskedelmi igazgatója szerint 2029, 2030 és talán 2031 lesz a kritikus időszak, amikor a Falcon 9 már kivonul a kereskedelmi piacról, az új szereplők pedig még nem érik el a szükséges indítási ütemet. A hiány áthidalása így nagyrészt azon múlik, hogy a Starship mikorra és mennyiben tudja átvenni a Falcon 9 terheit.

A Starship sem old meg mindent azonnal

A szeptemberi repülés fontos mérföldkő volt, mert először bizonyította, hogy a Starship valóban képes elérni a Föld körüli pályát és ott rakományt kibocsátani. Ezzel azonban még nincs betöltve a Falcon 9 kivezetésével keletkező űr. A Starship üzleti modelljének lényege ugyanis a nagy teherbírása mellett a teljes újrahasznosításban rejlik. A vállalat hosszú távú tervei szerint a jövőben a rakétarendszer mindkét fokozata, a Super Heavy névre keresztelt gyorsítófokozat, valamint a felső Ship is épségben visszatérjen a Földre a küldetések végén.

Ebben a SpaceX már látványos eredményeket ért el, de a legfontosabb lépés még hátravan. A vállalatnak a Super Heavy-t 2024 októbere óta több alkalommal is sikerült elkapnia a starttorony karjaival, a Ship viszont eddig minden repülését az óceánban fejezte be. Musk szerint a felső fokozat elkapását a soron következő, novemberre tervezett 15. repülésen kísérelhetik meg, majd az azt követő, 16. teszten pedig már a korábban elkapott fokozatokat bocsátanák fel újra. Ez lenne az első alkalom, hogy egy orbitális rakétarendszer minden fő komponense épségben visszatér a Földre és újra felhasználják azt, tehát bátran ki lehet jelenteni, hogyha ez tényleg összejön a közeljövőben, azzal új korszak nyílhat az űriparban.

A Starship által kínált teljes újrahasznosíthatósággal a kapacitás papíron nagyságrendekkel nőhet. A Starship a tervek szerint több mint 100 tonnát tud alacsony Föld körüli pályára juttatni, míg a Falconnál ez a mennyiség nagyjából 25 tonna, vagyis egyetlen Starship-repülés tömegben elméletileg több Falcon-indítást is kiválthat. A SpaceX céljai ennél is jóval ambiciózusabbak: Musk korábban arról beszélt, hogy 2030-ra akár évi 10 ezer Starship-indítást szeretne elérni.

Ehhez képest a rendszer ma még tesztprogramként működik, az idei repülési ütem pedig továbbra is inkább hónapokban, mint hetekben mérhető.

A kereskedelmi ügyfelek szempontjából azonban az is kritikus kérdés, hogy vajon mennyi helyet tesz elérhetővé a SpaceX más vállalatok számára a rakétáin. Ahogy azt a fent is említett bevételi adatokból is sejthető, a SpaceX számára előnyösebb, ha inkább a saját igényeire fejleszti a rendszert. Így bővíthené ugyanis a Starlink-hálózatot a kifejezetten a nagyobb rakétára tervezett V3-as műholdakkal, és erre épül a NASA holdprogramjában vállalt leszállóegység is. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint ezért a működés első éveiben könnyen előfordulhat, hogy a Starship-kapacitás nagy részét a SpaceX saját küldetései és NASA felé vállalt kötelezettségei teszik ki.

A legnehezebb helyzetbe egyértelműen azok a kisműholdas cégek kerülhetnek, amelyek elmúlt években tapasztalt felvirágzásának épp a SpaceX üzleti modellje ágyazott meg.

A SpaceX rideshare-programjában egy indításon több tucat, olykor száznál is több kisebb műhold utazhatott egyszerre; az október elsején felbocsátott Transporter-18 küldetésen például 130 műhold kapott helyet. A kisebb űripari startupoknak így nem kellett saját rakétát bérelniük, elég volt helyet vásárolniuk egy "menetrend szerint induló" repülésen. Az így elterjedt rideshare-repülések olyan olcsók voltak, hogy a kifejezetten kisműholdakra épített kis rakéták nehezen tudtak versenyezni velük, így kevés ilyen cég tudott valóban megerősödni.

A Starship ezt a rést egyelőre nem képes betölteni. A SpaceX már 2022-ben jelezte, hogy dolgozik a Starship kisműholdas és rideshare-ajánlatán, de ebből egyelőre nem lett a Falcon 9 Transporter-programjához hasonló, kiszámítható szolgáltatás. Hogy mennyire bizonytalan még a Starship kereskedelmi menetrendje, azt jól mutatja az első nyilvános megrendelés története is. A japán Sky Perfect JSAT még 2022-ben szerződött a SpaceX-szel, hogy a Superbird-9 távközlési műholdját 2024-ben a Starship állítsa pályára, az eszköz azonban azóta is a földön vár.

A NASA-nak sincs B terve

A Falcon-9 kivezetése az amerikai űrügynökséget is érzékenyen érinti, mivel

a NASA alacsony Föld körüli pályán végzett munkája ma ugyancsak szinte teljesen a SpaceX rakétáira épül.

iss073e0424684~large
A SpaceX Dragon űrkapszulája közelít az ISS felé, a NASA Crew-11 küldetése során, négy asztronautával a fedélzetén. Kép forrása: NASA

Falcon-9 indítja az ügynökség jelenleg egyetlen működő emberszállító űrhajóját, a szintén SpaceX által fejlesztett Crew Dragont. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) ellátása szintén ezen a rakétán múlik, hiszen a Dragon teherszállító változatát és valamint az Antares rakéta nyugdíjazása óta a Northrop Grumman Cygnus teherűrhajóját is Falcon 9 juttatja fel, utóbbit legutóbb áprilisban. A NASA nagy tudományos küldetései közül több szintén SpaceX-rakétán jut az űrbe, a Nancy Grace Roman űrtávcsövet például augusztus végén egy Falcon Heavy bocsátotta fel.

A SpaceX a Dragon kapszulát szintén nyugdíjazná.

Nem hiszem, hogy titok, hogy a SpaceX nyugdíjazni akarja az olyan régebbi platformjait, mint a Falcon és a Dragon, mivel a következő generációs képességére, a Starshipre összpontosít

mondta nemrég Jared Isaacman, a NASA vezetője. Az Ars Technica szerint a SpaceX 2030 körül vonultatná vissza a kapszulát, nagyjából akkor, amikor az ISS is befejezi működését.

A NASA alternatívája a Dragonra a Boeing által fejlesztett

Starliner űrkapszula lenne, amelynek eddigi története gyakorlatilag egybefonódott a sorozatos kudarcokkal.

Ahogy 2024-ben részletes cikkünkben is megírtuk, a kapszula első, nyolc napra tervezett emberes küldetésén két űrhajós végül több mint kilenc hónapra az ISS-en ragadt, mert az űreszköz hajtóműproblémái miatt nem merte velük együtt visszahozni a Starlinert.

Kapcsolódó cikkünk

Alakul az év egyik legizgalmasabb sztorija: 8 napra indult, de akár 8 hónapra is az űrben ragadhat két asztronauta

Az ügynökség idén februárban a repülést a legsúlyosabb, „A típusú” balesetnek minősítette. Az új menetrend szerint a Starliners következő küldetésén legénység nélkül repül az ISS-hez, űrhajósokat pedig legkorábban 2028-ban szállíthat ismét. Az is jól mutatja a SpaceX és a Boeing közötti különbséget, hogy míg előbbi 17 éles küldetésre kapott megbízást a NASA-tól, utóbbitól mindössze négyet rendelt meg az űrügynökség kötelező érvénnyel.

A jelenlegi tervek szerint az Egyesült Államok Holdra való visszatérése is a SpaceX-en múlik. Ahogy azt júniusi elemzésünkben részletesen bemutattuk, az Artemis-4 küldetés keretében 2028-ban a Starship holdkompja vinné le az első űrhajósokat a felszínre. Isaacman a szeptemberi tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Starship kulcsfontosságú ahhoz, hogy Amerika visszatérjen a Holdra. Különösen azért, mert az ország legnagyobb riválisa, Kína is aktívan dolgozik azon, hogy tajkonautáit eljuttassa az égitestre.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése - Egy reménye maradt a NASA-nak

Maga a SpaceX keverte így a lapokat?

A Falcon 9 kivezetése a SpaceX tudatos stratégiájának része.

Ha nem mi tesszük elavulttá a saját termékeinket és szolgáltatásainkat, valaki más fogja megtalálni a módját, hogy elavulttá tegye őket

mondta szeptemberben Gwynne Shotwell. A SpaceX elnöke azt is hozzátette, hogy elég megnézni, mit tett a SpaceX a piaccal. A Falcon 9 sikere felkészületlenül érte a régi rakétagyártókat, és a vállalat nem szeretne ugyanígy járni.

A kieső kapacitást nagyrészt éppen azoknak a cégeknek kellene pótolniuk, amelyeket a Falcon 9 az elmúlt évtizedben kiszorított a piacról. A The Space Review szerint a Rocket Lab Neutronja és a Relativity Space Terran R-je évekig nem fog hasznos ütemben repülni. A Stoke Space 15 tonnás Nova Block 2 rakétája 2029-re készülhet el, vagyis éppen arra az időszakra, amelyet az iparág a legkritikusabbnak tart. A Starship esetleges csúszása a SpaceX-nek kevésbé fájna, mert a mostani Starlink-műholdjait addig is Falcon 9-cel juttatja fel. A késés terhét így elsősorban a kereskedelmi ügyfelek viselnék, akiknek ez akár évekig tartó kapacitáshiányt is jelenthet.

Címlapkép forrása: Red Huber/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra
Tisza-kormány: kiderült, miről tárgyalt Magyar Péter és Zelenszkij, megvan mikor mutatják be a 2027-es költségvetést
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility