Súlyos lépésre készül a SpaceX: az egész űripart megrengetheti a rakétahiány

Néhány éven belül nyugdíjba vonulhat a világ egyik legtöbbet használt űrrakétája, a SpaceX Falcon-9, amelynek kivezetését a vállalat elnöke, Gwynne Shotwell szerint 2028 és 2032 között tervezik. Az utód a Starship lehet, amely szeptember végén, a 14. tesztrepülésén először ért el Föld körüli pályát, ám egyelőre csak nagyjából kéthavonta repül, holott a váltás feltétele a heti többszöri, megbízható indítás volna. A Falcon-9 hátralévő indításaira már most szinte minden hely elkelt, mivel a SpaceX egyre inkább a saját Starlink-műholdjait részesíti előnyben. A versenytársak számára eközben, az évek óta egyoldalú indítási piac miatt nem rendelkeznek valós alternatívával, így az iparág 2029 és 2031 között komoly kapacitáshiánnyal számol, amely leginkább a kereskedelmi ügyfeleket és a kisműholdas cégeket sújthatja. Mindeközben a NASA helyzete sem egyszerű, hiszen az emberes repülései, az ISS ellátása és a holdprogramja is szinte teljesen a SpaceX-től függ.

Nyugdíjba megy a globális űripar legfontosabb rakétája

Az évek óta fejlesztés alatt álló Starship rakétarendszer szeptember végén a 14. repülési tesztjének keretében először érte el sikeresen a Föld körüli pályát, ahol rögtön pályára is állított 26 Starlink műholdat. A SpaceX számára régóta várt mérföldkőnek számított a szeptemberi repülés, ugyanis hiába ért el korábban néhány igen látványos mérnöki bravúrt a rendszer, bőven akadtak kudarcos tesztek is. A fejlesztési folyamat pedig már többéves csúszásban van.

A monumentális, csaknem 125 méter magas rakétarendszer a SpaceX-en messze túlmutatva a teljes űripar számára fontos lépcsőfokot jelent majd, a vállalat ugyanis egyre nyíltabban beszél arról, hogy

néhány éven belül nyugdíjazni szeretnék a világ jelenleg messze legtöbbet használt űrrakétáját, a Falcon-9-et.

Az Ars Technica technológiai portál cikke szerint a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell egy interjúban elmondta, hogy a rakéta kivezetését 2028-2032 között tervezik. Az iparági források beszámolói alapján a kereskedelmi partnerek számára 2028 utánra már csak limitált számban érhetőek el helyek a Falcon-9 rakétákra.

Önmagában nem lenne nagy dolog, hogy egy iparágban az egyik – már több mint tizenöt éve használatban lévő eszköz helyett átállnának egy újabbra, azonban legalább két szempontból a biztosan nem lesz olyan egyszerű ez az átmenet.

a Falcon-9 - az indítási számokat elnézve - messze a legtöbbet használt rakétának számít a jelenleg üzemben lévők közül.

A BryceTech adatai alapján 2025-ben 325 űrrakétaindítás történt világszerte, amelynek több mint a fele, 165 repülés csak a SpaceX-hez és annak a Falcon rakétáihoz köthető, valamint a vállalat juttatta pályára az összes műhold 85 százalékát.

A nagy arányú használat mellett természetesen felmerül a kérdés is, hogy melyik rakéta lesz képes utódként átvenni a Falcon 9 helyét. Jelen állás szerint a Starship lenne a kézenfekvő alternatíva, a rendszer azonban még mindig tesztfázisban van, és messze jár attól az üzemtől, amelyet a Falcon kivezetéséhez feltételként szabtak. Musk ugyanis erről azt írta, hogy a Falcon kivezetése akkor lesz indokolt, ha a Starship megbízhatóan, hetente többször repül. Ehhez képest a rakéta idén eddig háromszor emelkedett a levegőbe, májusban, júliusban és szeptemberben, vagyis nagyjából kéthavonta. A következő, 15. repülés pedig csak novemberben jöhet, tehát a heti többszöri, rendszeres indítások elérése nagyságrendi ugrást jelent.

Az űrkutatás iránt kevésbé rajongók ha másként nem is, az ehhez hasonló képeken keresztül biztosan találkoztak már a Falcon-9-essel. Nem ritka, hogy egy űrrakéta látványos fényjátékot hagy az égbolton a felbocsátásakor. A szokatlanul nagy rendszerességgel indította Falcont azonban igen sokszor lencsevégre is kapták. Kép forrása: Getty Images

Évekre elkelt minden hely

A Falcon-9 dominanciájához az indítási piacon egyértelműen hozzájárult, hogy a SpaceX-nek sikerült elérnie vele azt, ami a rakéta elterjedése előtt még inkább sci-finek tűnt. A rendszer első, úgynevezett gyorsítófokozata a felbocsátás után visszatér a felszínre, így többször is fel lehet használni, amivel a texasi székhelyű vállalat forradalmasította az iparágat. Az újrahasznosítható rakéták és a részben általuk lehetővé tett kiemelkedő indítási sűrűség ugyanis

drasztikusan lecsökkentette a pályára állítás kilogrammonkénti költségét a korábbi eszközökhöz képest.

A NASA Ames kutatóközpontjának 2018-as tanulmánya szerint az alacsony Föld körüli pályára juttatás költsége az űrsiklóhoz képest mintegy huszadára esett vissza.

Ami a Falcon-9 hátralévő üzemidejét illeti, iparági források szerint a rakéta maradék indításaira már most szinte minden hely elkelt, azomban ennek a nagy kereslet mellett a SpaceX saját igénye is az oka részben. A Reuters augusztusi elemzése szerint a Starlink-küldetések aránya a Falcon-9 indításai között a 2020-as 54 százalékról 2026-ra nagyjából 79 százalékra nőtt. A hírügynökség forrásai szerint az elmúlt hónapokban legalább hét űripari cég azt a választ kapta, hogy a Falcon 9 minden küldetéstípusra 2028-ig vagy 2029-ig be van táblázva. A SpaceX a tőzsdei tájékoztatójában maga is jelezte, hogy a saját rakományait előnyben részesítheti a kormányzati és a külső megrendelőkkel szemben.

SpaceX is targeting future Starbase capacity of up to 456 Starship launches per year... Starship V3 is designed to carry around 100 tonnes to orbit per launch At that scale, we're talking about 45,600 TONNES to orbit every year For comparison, SpaceX put 2,213 tonnes into orbit in all of 2025 That's more than 20 TIMES SpaceX's entire 2025 orbital payload, from just ONE launch site And this is before adding Starship launch sites in Florida and elsewhere SpaceX is building toward an entirely different scale of access to space — X Freeze (@XFreeze) October 14, 2026

Üzletileg ez nem meglepő, hiszen a Starlink adja a SpaceX bevételének legnagyobb részét. A műholdas internetszolgáltatást is magában foglaló Connectivity szegmens a vállalat második negyedéves jelentése szerint 4,3 milliárd dollárral a teljes árbevétel 55 százalékát adta, és ez volt a cég egyetlen szegmense, amely működési nyereséget termelt. A rakétaindításokat, a Dragon-küldetéseket és a Starship fejlesztését magában foglaló Space szegmens ezzel szemben 962 millió dolláros bevétellel a teljes árbevételnek nagyjából csak a 12 százalékát hozta, 542 millió dolláros működési veszteség mellett.

Ha ugyanazt az indítási kapacitást egy külső ügyfélnek adják, azzal lényegében lemondanak arról a nyereségről, amelyet a saját műholdjaik felbocsátásával kereshetnének

– mondta a Reutersnek Akhil Rao, a Rational Futures elemzőcég vezető közgazdásza.

A The Space Review beszámolója szerint a szeptemberben Párizsban tartott World Space Business Week konferencián a szektor cégvezetői a háttérben arról beszéltek, hogy kereskedelmi célra már gyakorlatilag lehetetlen helyet szerezni a Falcon-9 rakétákon. A SpaceX eddig keveset árult el a kivezetés körülményeiről, a tőzsdei tájékoztatójában azonban rögzítette, hogy a Falcon 9-et és nagyobb testvérét, a Falcon Heavyt elsősorban a NASA személyzetcseréire és a nemzetbiztonsági küldetésekre tartják meg. A kieső kapacitás így mindenekelőtt a kereskedelmi ügyfeleket sújtja.

Nevek említése nélkül is mindannyian tudjuk, ki volt éveken át a kényelmes, kézenfekvő megoldás

– mondta a konferencián Tim Crain, az Intuitive Machines technológiai igazgatója, utalva ezzel a vállalat dominanciájára a piacon.

A kieső kapacitást elvben a versenytársak vehetnék át, de idén éppen ők akadtak el. A főbb alternatívák közül a Jeff Bezos által alapított Blue Origin New Glenn rakétája merülhet fel, ám ahogy korábbi elemzésünkben is bemutattuk, a rakéta szénája nem áll jól. Az eddig mindössze háromszor repült New Glenn egy május végi földi teszt során történt robbanás óta nem repült, és az is kérdéses, hogy a cég mikor lesz képes helyrehozni a jelenlegi egyetlen, floridai kilövőállását, amelyben jelentős károk keletkeztek a baleset során.

A már rendszeresen repülő rakéták sem képesek egyelőre a Falcon 9-hez hasonló ütemre. A United Launch Alliance (ULA) Vulcan rakétájának egyik szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétája februárban egy nemzetbiztonsági küldetés során meghibásodott, az eset után pedig az amerikai Űrerő (Space Force) felfüggesztette vele a katonai indításokat. Európa nagy teherbírású rakétája, az Ariane 6 idén eddig mindössze négyszer repült, ám hajtóműproblémák miatt az év hátralévő részében legfeljebb egy-két további repüléssel lehet számolni.

Az olasz D-Orbit kereskedelmi igazgatója szerint 2029, 2030 és talán 2031 lesz a kritikus időszak, amikor a Falcon 9 már kivonul a kereskedelmi piacról, az új szereplők pedig még nem érik el a szükséges indítási ütemet. A hiány áthidalása így nagyrészt azon múlik, hogy a Starship mikorra és mennyiben tudja átvenni a Falcon 9 terheit.

A Starship sem old meg mindent azonnal

A szeptemberi repülés fontos mérföldkő volt, mert először bizonyította, hogy a Starship valóban képes elérni a Föld körüli pályát és ott rakományt kibocsátani. Ezzel azonban még nincs betöltve a Falcon 9 kivezetésével keletkező űr. A Starship üzleti modelljének lényege ugyanis a nagy teherbírása mellett a teljes újrahasznosításban rejlik. A vállalat hosszú távú tervei szerint a jövőben a rakétarendszer mindkét fokozata, a Super Heavy névre keresztelt gyorsítófokozat, valamint a felső Ship is épségben visszatérjen a Földre a küldetések végén.

BREAKING: @SpaceX just managed to catch the Starship booster with the “Mechazilla arms” on their first attempt. A fully reusable Starship is now really close. It would bring the U.S. a strategic advantage is the space industry and make colonization of Mars possible. https://t.co/hGqAbUz5HK — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2024

Ebben a SpaceX már látványos eredményeket ért el, de a legfontosabb lépés még hátravan. A vállalatnak a Super Heavy-t 2024 októbere óta több alkalommal is sikerült elkapnia a starttorony karjaival, a Ship viszont eddig minden repülését az óceánban fejezte be. Musk szerint a felső fokozat elkapását a soron következő, novemberre tervezett 15. repülésen kísérelhetik meg, majd az azt követő, 16. teszten pedig már a korábban elkapott fokozatokat bocsátanák fel újra. Ez lenne az első alkalom, hogy egy orbitális rakétarendszer minden fő komponense épségben visszatér a Földre és újra felhasználják azt, tehát bátran ki lehet jelenteni, hogyha ez tényleg összejön a közeljövőben, azzal új korszak nyílhat az űriparban.

That was way too close Starship Flight 13 pushed the V3 vehicles through another demanding test. Super Heavy completed ascent, hot-staging, and boostback, but not all engines successfully reignited for the landing burn, resulting in a hard splashdown. Starship, meanwhile, completed its ascent, deployed 20 Starlink V3 satellites, and successfully demonstrated an in-space Raptor relight. It then survived reentry, performed a dynamic banking maneuver, and finished with a soft splashdown in the Indian Ocean, giving SpaceX valuable heatshield data. And the next big step? Trying to catch Starship itself with the launch tower. — Cosmos Europa (@CosmosEuropa) October 8, 2026

A Starship által kínált teljes újrahasznosíthatósággal a kapacitás papíron nagyságrendekkel nőhet. A Starship a tervek szerint több mint 100 tonnát tud alacsony Föld körüli pályára juttatni, míg a Falconnál ez a mennyiség nagyjából 25 tonna, vagyis egyetlen Starship-repülés tömegben elméletileg több Falcon-indítást is kiválthat. A SpaceX céljai ennél is jóval ambiciózusabbak: Musk korábban arról beszélt, hogy 2030-ra akár évi 10 ezer Starship-indítást szeretne elérni.

Ehhez képest a rendszer ma még tesztprogramként működik, az idei repülési ütem pedig továbbra is inkább hónapokban, mint hetekben mérhető.

A kereskedelmi ügyfelek szempontjából azonban az is kritikus kérdés, hogy vajon mennyi helyet tesz elérhetővé a SpaceX más vállalatok számára a rakétáin. Ahogy azt a fent is említett bevételi adatokból is sejthető, a SpaceX számára előnyösebb, ha inkább a saját igényeire fejleszti a rendszert. Így bővíthené ugyanis a Starlink-hálózatot a kifejezetten a nagyobb rakétára tervezett V3-as műholdakkal, és erre épül a NASA holdprogramjában vállalt leszállóegység is. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint ezért a működés első éveiben könnyen előfordulhat, hogy a Starship-kapacitás nagy részét a SpaceX saját küldetései és NASA felé vállalt kötelezettségei teszik ki.

A legnehezebb helyzetbe egyértelműen azok a kisműholdas cégek kerülhetnek, amelyek elmúlt években tapasztalt felvirágzásának épp a SpaceX üzleti modellje ágyazott meg.

A SpaceX rideshare-programjában egy indításon több tucat, olykor száznál is több kisebb műhold utazhatott egyszerre; az október elsején felbocsátott Transporter-18 küldetésen például 130 műhold kapott helyet. A kisebb űripari startupoknak így nem kellett saját rakétát bérelniük, elég volt helyet vásárolniuk egy "menetrend szerint induló" repülésen. Az így elterjedt rideshare-repülések olyan olcsók voltak, hogy a kifejezetten kisműholdakra épített kis rakéták nehezen tudtak versenyezni velük, így kevés ilyen cég tudott valóban megerősödni.

A Starship ezt a rést egyelőre nem képes betölteni. A SpaceX már 2022-ben jelezte, hogy dolgozik a Starship kisműholdas és rideshare-ajánlatán, de ebből egyelőre nem lett a Falcon 9 Transporter-programjához hasonló, kiszámítható szolgáltatás. Hogy mennyire bizonytalan még a Starship kereskedelmi menetrendje, azt jól mutatja az első nyilvános megrendelés története is. A japán Sky Perfect JSAT még 2022-ben szerződött a SpaceX-szel, hogy a Superbird-9 távközlési műholdját 2024-ben a Starship állítsa pályára, az eszköz azonban azóta is a földön vár.

A NASA-nak sincs B terve

A Falcon-9 kivezetése az amerikai űrügynökséget is érzékenyen érinti, mivel

a NASA alacsony Föld körüli pályán végzett munkája ma ugyancsak szinte teljesen a SpaceX rakétáira épül.

A SpaceX Dragon űrkapszulája közelít az ISS felé, a NASA Crew-11 küldetése során, négy asztronautával a fedélzetén. Kép forrása: NASA

Falcon-9 indítja az ügynökség jelenleg egyetlen működő emberszállító űrhajóját, a szintén SpaceX által fejlesztett Crew Dragont. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) ellátása szintén ezen a rakétán múlik, hiszen a Dragon teherszállító változatát és valamint az Antares rakéta nyugdíjazása óta a Northrop Grumman Cygnus teherűrhajóját is Falcon 9 juttatja fel, utóbbit legutóbb áprilisban. A NASA nagy tudományos küldetései közül több szintén SpaceX-rakétán jut az űrbe, a Nancy Grace Roman űrtávcsövet például augusztus végén egy Falcon Heavy bocsátotta fel.

A SpaceX a Dragon kapszulát szintén nyugdíjazná.

Nem hiszem, hogy titok, hogy a SpaceX nyugdíjazni akarja az olyan régebbi platformjait, mint a Falcon és a Dragon, mivel a következő generációs képességére, a Starshipre összpontosít

– mondta nemrég Jared Isaacman, a NASA vezetője. Az Ars Technica szerint a SpaceX 2030 körül vonultatná vissza a kapszulát, nagyjából akkor, amikor az ISS is befejezi működését.

A NASA alternatívája a Dragonra a Boeing által fejlesztett

Starliner űrkapszula lenne, amelynek eddigi története gyakorlatilag egybefonódott a sorozatos kudarcokkal.

Ahogy 2024-ben részletes cikkünkben is megírtuk, a kapszula első, nyolc napra tervezett emberes küldetésén két űrhajós végül több mint kilenc hónapra az ISS-en ragadt, mert az űreszköz hajtóműproblémái miatt nem merte velük együtt visszahozni a Starlinert.

Az ügynökség idén februárban a repülést a legsúlyosabb, „A típusú” balesetnek minősítette. Az új menetrend szerint a Starliners következő küldetésén legénység nélkül repül az ISS-hez, űrhajósokat pedig legkorábban 2028-ban szállíthat ismét. Az is jól mutatja a SpaceX és a Boeing közötti különbséget, hogy míg előbbi 17 éles küldetésre kapott megbízást a NASA-tól, utóbbitól mindössze négyet rendelt meg az űrügynökség kötelező érvénnyel.

A jelenlegi tervek szerint az Egyesült Államok Holdra való visszatérése is a SpaceX-en múlik. Ahogy azt júniusi elemzésünkben részletesen bemutattuk, az Artemis-4 küldetés keretében 2028-ban a Starship holdkompja vinné le az első űrhajósokat a felszínre. Isaacman a szeptemberi tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Starship kulcsfontosságú ahhoz, hogy Amerika visszatérjen a Holdra. Különösen azért, mert az ország legnagyobb riválisa, Kína is aktívan dolgozik azon, hogy tajkonautáit eljuttassa az égitestre.

Maga a SpaceX keverte így a lapokat?

A Falcon 9 kivezetése a SpaceX tudatos stratégiájának része.

Ha nem mi tesszük elavulttá a saját termékeinket és szolgáltatásainkat, valaki más fogja megtalálni a módját, hogy elavulttá tegye őket

– mondta szeptemberben Gwynne Shotwell. A SpaceX elnöke azt is hozzátette, hogy elég megnézni, mit tett a SpaceX a piaccal. A Falcon 9 sikere felkészületlenül érte a régi rakétagyártókat, és a vállalat nem szeretne ugyanígy járni.

A kieső kapacitást nagyrészt éppen azoknak a cégeknek kellene pótolniuk, amelyeket a Falcon 9 az elmúlt évtizedben kiszorított a piacról. A The Space Review szerint a Rocket Lab Neutronja és a Relativity Space Terran R-je évekig nem fog hasznos ütemben repülni. A Stoke Space 15 tonnás Nova Block 2 rakétája 2029-re készülhet el, vagyis éppen arra az időszakra, amelyet az iparág a legkritikusabbnak tart. A Starship esetleges csúszása a SpaceX-nek kevésbé fájna, mert a mostani Starlink-műholdjait addig is Falcon 9-cel juttatja fel. A késés terhét így elsősorban a kereskedelmi ügyfelek viselnék, akiknek ez akár évekig tartó kapacitáshiányt is jelenthet.

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