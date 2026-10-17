Szintet lép a magyar haderő: elképesztő fejlesztést teszteltek a honvédségnél

A bemutató legjelentősebb eredménye kétségtelenül az első hazai lézerfegyver-fejlesztés gyakorlati próbája volt. A prototípus a helyszínen bizonyította hatékonyságát, amikor sikeresen megsemmisített egy célba vett drónt.

A fejlesztőkkel való szoros együttműködés révén a Magyar Honvédség egy éven belül egy olyan, bevetésre kész lézerfegyvert kaphat, amely meghatározott hatótávolságon belül képes semlegesíteni a legkülönfélébb dróntípusokat

- hangsúlyozta a videóban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A drónelhárítás mellett a hadsereg saját drónképességeinek fejlesztése is kiemelt szerepet kapott.

A gyakorlótéren számos felderítő, teherszállító és autonóm irányítású elfogódrónt, valamint pilóta nélküli szárazföldi járművet is felvonultattak.

A csúcstechnológiás fegyverrendszerek mellett a katonák mindennapi ellátását érintő előrelépésekről is szó esett, hiszen a tervek szerint belátható időn belül rendszeresítik a teljesen hazai fejlesztésű, új generációs katonai készételeket (MRE).

A bemutatót követően a honvédség vezetésére és a vezérkarra az a feladat vár, hogy felállítsák a pontos beszerzési és fejlesztési prioritási sorrendet - mondta el a honvédelmi tárca vezetője. Ebben a legfontosabb döntést az jelenti, hogy a bemutatott technológiák közül mely meglévő rendszereket vásárolja meg a haderő, és mely, még prototípusfázisban lévő eszközök közös továbbfejlesztésébe fektet erőforrásokat.

"A kétnapos esemény egyértelműen bizonyította, hogy a magyar védelmi ipar és a hazai mérnöki tudás ma már olyan magas színvonalat képvisel, amely közvetlenül és hatékonyan képes kiszolgálni a Magyar Honvédség legkorszerűbb igényeit is" - zárta videóját a honvédelmi miniszter.

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