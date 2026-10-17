Többségbe kerültek a szeparatisták, az egykori világhatalom helyett az EU-csatlakozás a cél

Swinney a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) Aberdeenben rendezett éves kongresszusának szombati munkanapján felszólalva kijelentette:
jelenleg a skótok 54 százaléka támogatja Skócia függetlenné válását.
A skót kormányfő nem ismertette részletesen, hogy milyen felmérés adataiból idézett, de úgy fogalmazott: 2026 fordulópontot hozott a skót államiság megteremtésének folyamatában, és "innen már nincs visszaút". Hozzátette: a széljárás egyértelműen a skót függetlenségi mozgalomnak kedvez, és Skócia készen áll a függetlenné válásra. Kijelentette: az SNP a hétvégén új kampányt indít, hogy "elérhesse azokat is, akiket még meg kell nyerni a függetlenség ügyének".
A skót miniszterelnök közölte:
máris elkezdődött a skót függetlenségről szóló népszavazás kampánya, Skócia pedig nem országrész, hanem nemzet, és hamarosan független nemzet lesz.
Swinney szerint Skóciának nem kell az idők végezetéig magán viselnie a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) ütötte sebeket, de minden egyes nap múltával mind élesebben látszanak a Brexitről hozott döntés okozta károk, annak ellenére, hogy Skócia nem volt részese ennek a döntésnek.
A skót miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a brit EU-tagságról tíz éve tartott népszavazáson országos átlagban szűk, 51,89 százalékos többség a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Az SNP hivatalos álláspontja szerint Skóciát így akarata ellenére léptették ki az Európai Unióból.
Szombati kongresszusi beszédében a skót miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Brexittel Nagy-Britannia "sarokba szorította saját magát", de Skóciának nem kell megrekednie ebben a csapdában.
Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.
Szombati beszédében John Swinney ugyanakkor kijelentette: ma már nem létezik ugyanaz az Egyesült Királyság, amelynek fenntartására a 2014-es skóciai népszavazáson a többség voksolt. Annak idején ugyanis éppen a brit EU-tagság volt az elszakadást ellenzők legerőteljesebb érve, a Brexit óta azonban éppen az EU-tagság vált a függetlenség mellett szóló legerősebb érvek egyikévé - mondta a skót miniszterelnök.
Az önálló skót EU-csatlakozás célkitűzését megerősítve Swinney kijelentette: a független Skócia ismét elfoglalja helyét "Európa szívében".
Az SNP programjában már jó ideje hivatalosan is szerepel, hogy függetlenségének elnyerése után Skócia önálló országként újból csatlakozna az Európai Unióhoz.
Az újabb skót függetlenségi népszavazás kiírásához szükség van London hozzájárulására is, a munkáspárti brit kormány ugyanakkor jelenleg ezt elutasítja. Andy Burnham brit miniszterelnök legutóbb az SNP-kongresszus előtt közölte a skót kormányfővel, hogy nincs lehetőség a második skóciai referendum engedélyezésére.
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