Történelmi megállapodást kötött Oroszország: a világon egyedülálló atomenergia-üzletre készülnek

A megállapodást a moszkvai Orosz Energiahét rendezvény margóján írták alá. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója szerint ez „a világ első exportmegállapodása úszó atomerőművi egységből származó villamos energia szállítására”. A cég „jelentős mérföldkőnek” nevezte a megállapodást a két ország energetikai együttműködésében.

Lihacsov nem reaktorok eladásáról, hanem áramszállításról beszélt, ami azt sejteti, hogy az egységek orosz tulajdonban és üzemeltetésben maradnának.

Az erőművek Halmahera szigetének északi részén, Kelet-Indonéziában látnák el a fogyasztókat. A több mint 13 ezer szigetből álló ország számára az úszó megoldás kézenfekvő: a távoli szigetekre a szárazföldi hálózat kiépítése drága, egy úszó egységet viszont oda lehet vontatni, ahol szükség van rá.

Sem az ütemterv, sem a beruházás költsége nem derült ki.

Indonézia első atomerőművét 2032-re szeretné üzembe helyezni, bár a szakértők szerint ehhez még komoly akadályokat kell leküzdeni.

Eközben augusztusban derült ki, hogy a puccsal hatalomra került mianmari rezsimnek két, egyenként 55 megawattos egységet épít, az orosz atomjégtörő-flotta technológiájának szárazföldi változatával – cég 2024-ben kezdte exportálni az SMR-technológiát.

A Roszatom-vezér a moszkvai rendezvényen a magyar projektről is beszélt. Elmondása szerint egyelőre nem folynak érdemi tárgyalások a magyar kormánnyal Paks II.-ről, mert a magyar fél még vizsgálja a projektet.

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