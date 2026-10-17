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Továbbra is hatalmas nehézségekkel küszködik Ukrajna Amerika súlyos lépése miatt
Globál

Továbbra is hatalmas nehézségekkel küszködik Ukrajna Amerika súlyos lépése miatt

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Starlink sebességkorlátozásai miatt Ukrajna nem tudja teljes hatékonysággal használni elfogórendszereit az orosz drónok ellen, ezért Kijev már egyeztet az amerikai féllel a probléma rendezéséről.

Ahogy arról a héten beszámoltunk, az Elon Musk által vezetett SpaceX mindenféle előjel nélkül korlátozni kezdte az Ukrajnába küldött Starlink-terminálok képességeit, ennek következtében a 160 kilométer / óra feletti sebességű katonai eszközök (főleg drónok) működésében zavar keletkezett

Az ukrán államfő ma egy WhatsAppon tartott sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy az ukrán illetékesek tájékoztatása alapján a korlátozások technikai okokra vezethetők vissza. Zelenszkij ugyanakkor hozzátette, hogy

az Európai Unió területén is tesztelték a Starlinket, ahol semmilyen hasonló problémát nem tapasztaltak, és a rendszer lényegesen nagyobb sebességgel működött.

Ez lényegében ellentmond azoknak a híreknek, melyek szerint Ukrajna területén helyreállni látszott a kulcsfontosságú infrastruktúra.

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Címlapkép forrása: Andre Alves/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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