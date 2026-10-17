Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól

Donald Trump amerikai elnök egy pénteken kiadott rendeletével felfüggesztette az oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az Oroszországból származó árukra kivetendő vámokat, valamint az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket –, mindössze néhány nappal azok hatálybalépése előtt.

A Lindsey Graham szenátor által kezdeményezett, Oroszország és Irán szankcionálásáról szóló 2026-os törvényt maga Trump írta alá szeptember közepén.

A jogszabály akár 100 százalékos vámot is kivethetett volna az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb importőrétől az Egyesült Államokba érkező összes termékre,

emellett azokra az országokra is, amelyek a törvény hatálybalépése után tudatosan vásárolnak orosz energiahordozókat, vagy segítséget nyújtanak Moszkvának a szankciók megkerülésében.

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A Fehér Ház által közzétett elnöki rendeletben Trump az Egyesült Államok nemzeti érdekeire hivatkozott, és jelezte, hogy a mentesség addig marad érvényben, amíg ő vagy a kormányzat vezető tisztségviselői úgy nem ítélik meg, hogy további lépésekre van szükség. A törvény ugyanis lehetőséget ad az elnöknek arra, hogy a szankciókat a Kongresszus puszta tájékoztatásával felfüggessze, amennyiben azokat nem tartja az ország érdekével egyezőnek.

A döntés hátterében összetett politikai és gazdasági megfontolások állnak. Trump az utóbbi időben békülékenyebb hangnemet ütött meg Oroszországgal szemben, miközben nyilvánosan bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, sőt azt is felvetette, hogy Kijevnek új vezetésre lenne szüksége. Elemzők rámutatnak, hogy a novemberi félidős választások előtt a szankciók életbelépése tovább hajtotta volna fel az olajárakat, miközben az amerikai fogyasztókat már az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak is terhelik.

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Kína és India – az orosz kőolaj két legnagyobb vásárlója – korábban élesen tiltakozott a jogszabály ellen. Peking a nemzetközi jogalapot nélkülöző, határokon átnyúló (extraterritoriális) joghatóság gyakorlását kifogásolta, míg Újdelhi arra figyelmeztetett, hogy a büntetővámok súlyosan károsíthatják a kétoldalú kapcsolatokat.

A demokrata Don Beyer képviselő élesen bírálta a döntést, és azt

Putyin előtti kapitulációnak nevezte.

Véleménye szerint Trump ezzel ismét elárulta az ukrán partnereket, és szembement a Kongresszus egyértelmű szándékával, amellyel Oroszországot a jogellenes agresszióért kívánta büntetni. A döntést a republikánus szenátorok egy része is bírálta: többen már a közelmúltban kötött orosz–amerikai dízelmegállapodást is kifogásolták. Ebben Washington az orosz exportra vonatkozó korlátozások enyhítéséért cserébe vállalta, hogy engedélyezi Moszkva dízelüzemanyag-szállításait a világpiacra az árak mérséklése érdekében, ami a kritikusok szerint közvetve az orosz hadiipar finanszírozását segíti.

Forrás: Reuters

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