Zelenszkij "szankciós áramszünetet" emleget Donald Trump végzetes döntésére reagálva

Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében kiemelte, hogy
az oroszok előző nap az egyik legerőteljesebb támadást hajtották végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen.
Ukrajna különböző régióiban több mint 15 fontos villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt támadtak meg. Az ukrán államfő a mai bejegyzésében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államokban is mindenki lássa, mi történik valójában.
Az ukrán elnök reakciója Trump ma bejelentett döntésére irányul, amelynek értelmében az Egyesült Államok felfüggesztette az amerikai oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az Oroszországból származó árukra kivetendő vámokat, valamint az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket.
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