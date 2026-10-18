A mesterséges intelligenciától a néma gyilkosokig: közzétették az emberiségre leselkedő legfőbb veszélyek listáját

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A mesterséges intelligencia és a nukleáris fegyverek 2100-ig akár az emberiség fennmaradását is veszélybe sodorhatják, a The Lancet orvosi folyóirat új globális jelentése mégsem világvége-jóslatnak készült. A kutatók 17 súlyos egészségügyi fenyegetést vetettek össze közös mércével, hogy megmutassák a döntéshozóknak, hol lehet a legtöbb egészséges életévet megmenteni a következő 75 évben.

A COVID–19-világjárvány, az európai biztonsági rendet felforgató orosz–ukrán háború, a felgyorsuló klímaváltozás, a nemzetközi segélyprogramok hirtelen visszavágása és a nagy nyelvi modellek robbanásszerű terjedése néhány év alatt bizonyította be, milyen törékenyek a globális stabilitásra épülő feltételezések.

A kormányok többsége mégis a választási ciklusokhoz igazodó rövidlátás (short-termism) és a szűk nemzeti bezárkózás (localism) csapdájában működik.

Ezt a szemléletet kívánja megtörni a Christopher J. L. Murray – az egészségügyi modellezés vezető intézetének számító Egészségügyi Mérési és Értékelő Intézet (IHME) igazgatója – és társelnökei által vezetett Lancet Commission on 21st Century Global Threats to Health, amely 204 országra és területre modellezte az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélyeket 2025 és 2100 között.

A bizottság több száz betegséget és társadalmi-gazdasági hajtóerőt vizsgált meg, majd egy négyszintű „fenyegetési piramis” felső két szintjén 17 kiemelt kockázatot különített el. A piramis csúcsára két, az emberiség kihalásával is fenyegető veszély került – a nukleáris konfliktus és a mesterséges intelligencia –, míg alattuk 15 olyan súlyos katasztrofális fenyegetés sorakozik, amelyek a jelenlegi trendek folytatódása esetén

egyenként is legalább egymilliárd elvesztett egészséges életévet okoznának a század végéig (ez nagyjából két Covid-léptékű világjárvány pusztításának felel meg).

A listáról szándékosan hagytak le olyan vezető halálokokat, mint az iszkémiás szívbetegség vagy egyes daganattípusok, mivel ezek már ma is komoly politikai figyelmet és finanszírozást kapnak. Ugyanígy kimaradt a szupervulkán-kitörés és az aszteroidabecsapódás is, mert 75 éves időtávon elenyésző a valószínűségük, ráadásul egy szupervulkán hatását a mai technológiával egyáltalán nem tudnánk befolyásolni.

Mit az a DALY és mit mutat?



Hogy a klímaváltozást, az elhízást vagy éppen egy atomháborút egyetlen skálán lehessen mérni, a jelentés a várható kumulatív elkerülhető DALY (expected cumulative amenable disability-adjusted life-year) mutatót használja.



Egy DALY egy évvel korábbi halált vagy egészségkárosodásban, fogyatékossággal leélt évet jelent. A tanulmányban szereplő milliárdos számok azonban nem a teljes várható pusztítást mutatják, hanem egy – múltbeli országadatokból levezetett – valószerű legrosszabb és valószerű legjobb forgatókönyv közötti különbséget.



Vagyis pontosan azt a mozgásteret mérik, amennyi egészségveszteséget jó szakpolitikával el lehet kerülni. Ráadásul a mutató statisztikai várható értékkel számol, tehát az esemény bekövetkezési valószínűségét szorozza össze a várható kár nagyságával.

Kihalási potenciál – az AI-kontrollvesztéstől a nukleáris éhínségig

Ez a várhatóérték-logika magyarázza meg, miért szerepel a jelentésben a nukleáris konfliktusnál 9,35 milliárd elkerülhető DALY (és 133 millió elkerülhető haláleset), az AI-kockázatoknál pedig 10,4 milliárd DALY, miközben az elhízásnál 23,1 milliárdot látunk.

A kutatók nem azt állítják, hogy egy atomháborúban csak 133 millióan vesznének oda, hanem azt, hogy a civilizáció összeomlásával járó felfoghatatlan kárt beszorozták egy nagyon alacsony bekövetkezési valószínűséggel. Mivel globális AI-katasztrófára vagy totális atomháborúra nincs történelmi adatsor, e két területen a bizottság egy nagyszabású előrejelzési verseny (Forecasting Research Institute) eredményeire, szakterületi tudósok és kiemelkedő találati pontosságú úgynevezett szuperelőrejelzők (superforecasters) becsléseire támaszkodott.

Bár a jelentés egyszerűsítve az „AI rosszindulatú felhasználása” címkét használja, a szöveg valójában a mesterséges intelligenciával kapcsolatos egzisztenciális és katasztrofális kockázatok három eltérő csatornáját vizsgálja.

Biológiai fegyverek fejlesztése – a mesterséges intelligencia drasztikusan csökkenti a belépési korlátot a halálos, új típusú kórokozók megtervezése és szintetizálása előtt (a kutatók ide sorolták be az önreplikáló szintetikus „tükörbaktériumok”, vagyis a mirror life esetleges rosszindulatú előállítását is).

mirror life Kritikus infrastruktúrák megbénítása – az egészségügyi és pénzügyi rendszerek elleni AI-alapú kibertámadások, az orvosi irányelvekbe bekerülő AI-hallucinációk, a tömeges politikai deepfake-kampányok, valamint az autonóm és nukleáris fegyverrendszerek.

– az egészségügyi és pénzügyi rendszerek elleni AI-alapú kibertámadások, az orvosi irányelvekbe bekerülő AI-hallucinációk, a tömeges politikai deepfake-kampányok, valamint az autonóm és nukleáris fegyverrendszerek. Kontrollvesztés – ez már nem rosszindulatú emberi használatot jelent, hanem egy emberi célokkal nem összehangolt, önálló cselekvésre képes általános mesterséges intelligencia (unaligned agentic AGI) megjelenését, amely saját részcéljai érdekében megfoszthatja a hatalomtól vagy fizikailag is felszámolhatja az emberiséget.

A bizottság hangsúlyozza, hogy míg az infrastrukturális veszélyek kiberbiztonsági előírásokkal, a biofegyverek pedig a DNS-szintézis-megrendelések kötelező szűrésével korlátozhatók,

a kontrollvesztés hagyományos szakpolitikai eszközökkel alig befolyásolható.

A bizonytalanság mértékét jól mutatja, hogy a szuperelőrejelzők medián becslése 2,1%-ra tette egy AI-katasztrófa (a világ népessége legalább 10%-ának pusztulása) és 0,4%-ra a teljes emberi kihalás esélyét 2100-ig, míg a megkérdezett AI-kutatók ugyanezt 12,0%-ra, illetve 3,0%-ra becsülték.

A nukleáris konfliktus esetében a veszély kézzelfoghatóbb, hiszen 1948 és 2010 között 22 nukleáris fegyverbalesetet és 21 „hajszálon múlt” (close call) incidenst jegyeztek fel, a kockázatokat pedig ma a nagyhatalmi feszültségek és az orosz nukleáris doktrína módosulása is fokozza. Egy nagyobb nukleáris csapásváltás a közvetlen pusztítás mellett a felső légkörbe kerülő korom révén évekre lehűtené a bolygót, és összeomlasztaná a mezőgazdaságot.

Ebből a nukleáris éhínségből fakad a jelentés egyik legmeghökkentőbb geopolitikai megállapítása, miszerint

egy atomháború várható egészségügyi terhének legnagyobb részét (2,97 milliárd DALY-t és 42,4 millió halálesetet) a szubszaharai Afrika szenvedné el

– egy olyan térség, amelynek egyetlen atomfegyvere sincs, de fiatal népessége és élelmezési sérülékenysége miatt a globális éhínség első számú áldozatává válna.

Klímaváltozás, járványok és a biztonságpolitikai fordulat ára

A többi fenyegetés többségét történeti, demográfiai és egészségügyi adatokra épülő kvantitatív modellekkel számszerűsítették. A természetes eredetű világjárványokat például egy 1600-ig visszanyúló, 61 nagy járványt felölelő adatbázis alapján modellezték. Ebből kiderül, hogy miközben a mérsékelt járványok gyakorisága az 1950-es évektől – az antibiotikumok, a védőoltások és a járványügyi felügyelet terjedésével – meredeken visszaesett,

a 3 millió (mai népességre skálázott) halott feletti katasztrofális pandémiák előfordulási rátája egyáltalán nem csökkent.

A klímaváltozásnál a bizottság 1,89 milliárd elkerülhető DALY-t mutatott ki a magas kibocsátású, 4,4 Celsius-fokos és az alacsonyabb, 1,8 Celsius-fokos felmelegedési pálya különbségeként. A szám mögött azonban fontos módszertani korlátok húzódnak meg. Ez a teher döntően a közvetlen hőstressz és a fosszilis, illetve erdőtűz eredetű finomszemcsés légszennyezés (PM2.5) által kiváltott krónikus betegségekből fakad, miközben a malária terjedése a túlforrósodó nyugat- és közép-afrikai területeken még vissza is esne.

Megbízható globális térbeli modellek, illetve egyértelmű statisztikai bizonyítékok hiányában viszont a tömeges klímamigrációt, a tengerszint-emelkedést, az aszályokat és az államok közötti fegyveres konfliktusokat nem számolták bele az 1,89 milliárdos értékbe. A szerzők ezért hangsúlyozzák, hogy

a felmelegedés rendszerszintű, más kockázatokat felerősítő hatása ennél jóval súlyosabb lehet, a század vége után pedig önmagában is kihalási fenyegetéssé válhat.

A geopolitikai realitás két további ponton is közvetlenül megjelenik a listán. A hagyományos fegyveres konfliktusok (7,71 milliárd elkerülhető DALY és 81,1 millió elkerülhető haláleset) mellett önálló fenyegetésként szerepel a nemzetközi egészségügyi fejlesztési segélyek (DAH) összeomlása (1,50 milliárd DALY).

A jelentés rámutat, hogy a 2025-ös amerikai külpolitikai és segélyezési fordulat mellett az Egyesült Királyság a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,3%-ára vágta vissza nemzetközi fejlesztési segélyeit (ODA) a védelmi kiadások növelése érdekében, és hasonló megszorítások történtek Franciaországban és Németországban is. Mivel az eladósodott alacsony jövedelmű államok pénzügyminisztériumai nem tudják pótolni a kieső külső forrásokat, a segélyek megvágása azonnal emberéletekbe kerül a védőoltási, malária- és HIV-programok leállása miatt.

A csendes gyilkosok és a nyugdíjrendszereket feszítő demográfiai csapda

Bár a címlapokat a háborúk és a technológiai veszélyek uralják, a következő 75 év legnagyobb egészségügyi veszteségeit a lassú társadalmi, gazdasági és anyagcsere-folyamatok okozzák. Az elhízás, a rossz étrend és a mozgáshiány hármasa 23,1 milliárd elkerülhető DALY-val a világ 204 országából 154-ben az első számú fenyegetés. Utána az alacsony iskolázottság (16,1 milliárd DALY) és a jövedelmi egyenlőtlenség (13,8 milliárd DALY) következik, amelyek elsősorban a szubszaharai Afrikában koncentrálódnak, ahol a lassú gazdasági növekedés és a demográfiai robbanás miatt a század végére a világ népességének már 36,7%-a él majd (a 2025-ös 15,3% helyett).

A fejlett világ számára a jelentés legfontosabb makrogazdasági tanulsága a demográfiai öregedés és az úgynevezett „versengő kockázatok” (competing risks) modelljéből adódik. A 75 éves időtávon a halál nem megszüntethető, csak késleltethető – ha valakit sikeresen megmentenek fiatalon a dohányzástól vagy a magas vérnyomástól, az megéri az időskort, ahol viszont nagyobb eséllyel szembesül daganatos, mozgásszervi betegségekkel vagy demenciával.

Miközben a születéskor várható globális élettartam 2025 és 2100 között 8,65 évvel emelkedik, az egészségben eltöltött várható élettartam csak 5,69 évvel nő. Az emberek tehát átlagosan közel három évvel többet töltenek majd krónikus betegségben életük végén, ami az egészségtelen idősödés (8,26 milliárd DALY) és a mentális betegségek (9,35 milliárd DALY) súlyával együtt

alapjaiban rengeti meg a nyugdíj- és egészségbiztosítási kasszák pénzügyi fenntarthatóságát.

A 21. század 17 legnagyobb globális egészségügyi fenyegetése (2025–2100) Fenyegetés Várható elkerülhető teher 2100-ig (milliárd DALY) Fő kockázati csatorna és szakpolitikai tanulság Elhízás (magas BMI, rossz étrend, mozgáshiány) 23,1 154 országban az első számú veszély. A teher még úgy is óriási marad, hogy a legjobb forgatókönyv már számol az új generációs (GLP–1) súlycsökkentő gyógyszerek 50%-os globális elterjedésével. Alacsony iskolázottság 16,1 A nők oktatása nemcsak a gyermek- és felnőttkori halandóságot csökkenti, hanem a születésszámot is, így a kimutatott DALY-nyereség fele a kisebb jövőbeli népességből (9,51 helyett 9,29 milliárdos népességi csúcsból) fakad. Jövedelmi egyenlőtlenség 13,8 A medián háztartási fogyasztás növelése drasztikusan csökkenti a szegénységgel összefüggő halandóságot, ám a kutatók szerint a túl agresszív újraelosztás lassíthatja a GDP-növekedést. Mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok 10,4 Kihalási potenciálú fenyegetés. A biofegyverek tervezése és az infrastrukturális támadások szabályozással mérsékelhetők, az általános AI (AGI) feletti kontrollvesztés azonban hagyományos eszközökkel alig kezelhető. Nukleáris konfliktus és nukleáris éhínség 9,35 Kihalási potenciálú fenyegetés (133 millió elkerülhető halálesettel várható értéken). A légkörbe jutó korom miatti globális éhínség a fegyvertelen szubszaharai Afrikát sújtaná a legkeményebben. Rossz mentális egészség 9,35 A 10–24 éves fiataloknál már ma a legnagyobb betegségteher. A Covid tartósan megemelte a depresszió és a szorongás szintjét, miközben a szegényebb országokban a fiatalok alig 6%-a jut megfelelő ellátáshoz. Egészségtelen idősödés 8,26 A várható élettartam gyorsabban nő, mint az egészségben töltött évek száma, így a 60 év felettiek egyre hosszabb időt élnek le mozgásszervi, mentális és neurodegeneratív betegségekkel. Hagyományos fegyveres konfliktusok 7,71 81,1 millió elkerülhető haláleset 2100-ig. A közvetlen harctéri áldozatok mellett a lerombolt egészségügyi és alapinfrastruktúra közvetett pusztítása adja a teher jelentős részét. Dohányzás 7,06 Bár a fejlett országokban visszaszorulóban van, a népességnövekedés és a dohányipar fejlődő piaci terjeszkedése miatt az elszívott cigaretták globális száma stagnál, miközben az e-cigaretták új kockázatot jelentenek a fiataloknál. Magas szisztolés vérnyomás 4,79 Az egyik leggyorsabban megtérülő beavatkozási terület, ahol az olcsó generikus vérnyomáscsökkentők és az élelmiszerek sótartalmának csökkentése (például a japán modell mintájára) azonnali eredményt hoz. Antimikrobiális rezisztencia (AMR) 3,44 Az 5 év alatti gyermekeknél a védőoltások és a higiénia révén csökkent a gyógyszerrezisztens fertőzések halálozása, a 70 év felettieknél és a kórházi ellátásban viszont több mint 80%-kal ugrott meg. Természetes eredetű világjárványok 2,39 A mérsékelt járványok gyakorisága 1950 után visszaesett, a súlyos pandémiák kockázata viszont a légiközlekedés, az urbanizáció és a vadállatok életterének beszűkülése miatt nem csökken. Magas alkoholfogyasztás 2,35 A nyugati fiatalok csökkenő fogyasztását ellensúlyozza a feltörekvő országok növekvő jövedelme és az alkoholszektor agresszív marketingje, ami baleseteken, erőszakon és krónikus betegségeken keresztül pusztít. Klímaváltozás 1,89 A 4,4 és az 1,8 Celsius-fokos felmelegedési pálya különbsége a közvetlen hőség és a PM2.5 légszennyezés alapján, amely még nem tartalmazza a klímamigráció, az aszályok és a tengerszint-emelkedés nehezen modellezhető hatásait. Légszennyezés (PM2.5) 1,64 A szálló por koncentrációja gyengén korrelál a szén-dioxid-kibocsátással, visszaszorítása elsősorban nemzeti ipari, közlekedési és mezőgazdasági szabályozás kérdése, különösen Dél-Ázsiában. Nemzetközi egészségügyi segélyek (DAH) összeomlása 1,50 A donorországok (köztük az USA és az európai nagyhatalmak) 2025-ös segélycsökkentései a szubszaharai Afrikában koncentrálódó egészségveszteséget okoznak az alapvető fertőzőbetegség-programok kiesésével. Gyermekkori alultápláltság 1,02 Bár globálisan visszaszorulóban van, a születések súlypontja a legszegényebb régiók (például a Száhel-övezet) felé tolódik, ahol a visszamaradt növekedés a felnőttkori humántőkét és a termelékenységet is rontja. Forrás: The Lancet Commission on 21st Century Global Threats to Health, Portfolio

Mi fenyegeti leginkább Közép- és Kelet-Európát?



A jelentés regionális bontása szerint a prioritások drámaian eltérnek a világ különböző pontjain. Míg a szubszaharai Afrikában az alacsony iskolázottság, a jövedelmi egyenlőtlenség és a hagyományos háborúk dominálnak, addig a Közép-Európa, Kelet-Európa és Közép-Ázsia szuperrégióban az elhízás (967 millió elkerülhető DALY, a régiós referencia-betegségteher 9,1%-a) áll az első helyen. Ezt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok (404 millió DALY), a rossz mentális egészség (361 millió), a nukleáris konfliktus (351 millió), a dohányzás (348 millió) és szorosan mögötte az egészségtelen idősödés (334 millió) követi, megelőzve a jövedelmi egyenlőtlenséget (160 millió), a magas vérnyomást (154 millió) és a magas alkoholfogyasztást (90,2 millió).

A pénzügyminiszterek asztalán dől el a jövő

Christopher J. L. Murray társelnök értékelése szerint a jelentés legfontosabb tanulsága, hogy a következő évtizedek egészségügyi veszteségei nem elkerülhetetlenek, ám a halogatás drasztikusan növeli a társadalmi és költségvetési árat. A bizottság a társadalmi bizalom újraépítése, az ellenálló élelmiszerrendszerek és a működő nemzetközi kormányzás mellett három konkrét lépést javasol a kormányoknak.

F enyegetésekre felkészült egészségügyi rendszereket kell kiépíteni, amelyek az ad hoc tűzoltás helyett dedikált kormányzati előrelátási egységekkel, erős alapellátással és a nemzeti költségvetésekbe beépített megelőzési forrásokkal működnek. A feszített költségvetési helyzetben is radikálisan növelni kell az áttörést hozó innovációk finanszírozását – a pán-vírus vakcináktól és az új antibiotikumoktól az olcsóbb, szájon át szedhető elhízásgyógyszereken át a fúziós energiáig és a légköri szén-dioxid-kivonásig –, miközben szigorú nemzetközi szabályozás alá kell vonni az élvonalbeli AI-modelleket és a biológiai tervezőeszközöket. A bizottság egy évente frissülő globális fenyegetésmonitor (Monitor of 21st Century Global Threats to Health) felállítását kezdeményezi, amelynek megállapításait nem egészségügyi szakkonferenciákra szánják, hanem közvetlenül a források felett rendelkező pénzügyminiszterek és nemzetbiztonsági döntéshozók elé – a G20 pénzügyi és egészségügyi munkacsoportja, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia, a davosi Világgazdasági Fórum és az ENSZ Közgyűlés napirendjére.

A The Lancet bizottságának üzenete világos iránytűt ad a gazdaság- és biztonságpolitika számára. Az AI és a nukleáris konfliktus kiemelése azért indokolt, mert kis valószínűség mellett is civilizációs végkifejlettel fenyegetnek, a 21. század egészségi és gazdasági mérlege azonban azon dől el, hogy a társadalmak képesek-e egyszerre kordában tartani a technológiai szélsőségeket, és érdemi forrásokat rendelni a demográfiai, környezeti és krónikus egészségügyi kockázatok megelőzéséhez.

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