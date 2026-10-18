Az oroszok kiéheztetéssel "halálcsapdában" tartanak egy ukrán várost - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Amerikai külügyminiszter: Ukrajna hozzáférést kért a Starshield rendszerhez
Washington vizsgálja Ukrajnának azt a kérését, hogy hozzáférést kaphasson a Starshield amerikai katonai műholdas kommunikációs rendszerhez - jelentette ki az amerikai külügyminiszter szombaton.
A Starshield a Starlink kereskedelmi műholdas internetszolgáltató katonai változata. Mindkét rendszer az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalaté.
Marco Rubio üzbegisztáni útja előtt újságíróknak azt mondta, Ukrajna hozzáférést kért ehhez a rendszerhez, hogy mélycsapásokat hajthasson végre Oroszországban. Jelenleg Kijevnek nincs hozzáférése a rendszerhez, a kérdést vizsgálják Washingtonban - tette hozzá az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio leszögezte, a Starshield egy védelmi termék, egy olyan katonai termék, amelyet az amerikai hadsereg használ, és nem összetévesztendő a Starlinkkel, amelyet az ukránok a drónjaikhoz használnak. (MTI)
Halálcsapda Oleskinél
Kiéheztetéssel "halálcsapdába" vonják a megszálló orosz erők a Herszon megyei Oleski városát
– írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szombaton az X közösségi oldalon, és felszólította a nemzetközi szervezeteket, segítsenek a lakosokat kimenekíteni.
Szibiha egy nappal azután írt erről, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök XIV. Leó pápával folytatott beszélgetésén megígérte, hogy együttműködnek a Herszon megyei település számára létfontosságú szállítások célba juttatásában.
Az oroszok megpróbálják halálcsapdává változtatni Oleskit. A kórházban kifogyott a gyógyszer. Halottak tucatjai hevernek az utcán vagy a házakban, mert az oroszok megtiltják az eltemetésüket
– írta az ukrán külügyminiszter. Állítása szerint családok éheznek, a kertjük megmaradt zöldségeit, befőtteket, sőt csigákat esznek a túléléshez. (.)
Ukrajna ismételten kéri a biztonságos kimenekítést és a nemzetközi humanitárius segítség beengedését. Ezek a felszólítások nem maradhatnak válasz nélkül
- hangsúlyozta.
A Kreml szeptemberben beismerte, hogy Oleskiben nagyon súlyos problémák vannak az élelmiszer- és gyógyszerszállításokkal. Ukrajna két alkalommal is megpróbált drónokkal élelmiszert és gyógyszert szállítani a városba. Szibiha felszólította az ENSZ-t, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát és más szervezeteket, hogy "biztosítsanak biztonságos evakuációs folyosókat, és haladéktalanul szavatolják a humanitárius segítség célba juttatását".
Oleski az oroszok által az invázió 2022 februári kezdete után többnyire elfoglalt dél-ukrajnai Herszon megyében, a Dnyeper folyó keleti partján fekszik. Egy ukrán ellentámadással később visszafoglalták a terület nagy részét, így az azonos nevű megyeszékhelyt is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten "népirtásnak" nevezte az oleski helyzetet.
A háború előtt Oleskinek 24 ezer lakosa volt, most pedig mintegy 1700, közöttük 47 gyermek Danielle Bell, az ENSZ ukrajnai megfigyelő missziójának vezetője szerint. Helyi ügyészek közölték, hogy Oroszország szombaton légibombákat dobott Herszon városára, amely Oleskivel szemben, a Dnyeper túlpartján fekszik. A támadásban egy mentősofőr meghalt, negyvenen megsebesültek.
Címlapkép forrása: Kherson Regional Military Adm. / Handout /Anadolu via Getty Images
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