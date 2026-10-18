Bajban van Moszkva a Tu-160M2 szuperszonikus bombázókkal: nem nagyon jön össze a terv

Jurij Abroszimov, a Tupoljev vezetője az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) számára írt cikkben ismertette a program részleteit. Elmondása szerint az egyik legnagyobb kihívást az ipari együttműködés helyreállítása jelentette, kezdve az alapanyagok és a félkész termékek beszállítóival. Több szerkezeti egység gyártástechnológiáját a nulláról kellett újraépíteni modern eljárások segítségével. Az üzemekben bevezették többek között az elektronsugaras hegesztést és a titánszerkezetek vákuum-hőkezelését is. Abroszimov szerint

a Tu-160M szuperszonikus stratégiai bombázó külsőre megőrizte eredeti formáját, de új technológiai alapokon és digitális megoldásokkal épül.

A korszerűsítési program keretében a repülőgép rendszereinek és berendezéseinek mintegy 80 százalékát megújították. Teljesen lecserélték a fedélzeti elektronikát, a repülés- és fegyverirányítási, valamint a navigációs rendszereket, emellett a hajtóműveket is modernizálták. A fedélzeti rendszerek moduláris felépítése lehetővé teszi az egyes alrendszerek cseréjét anélkül, hogy a teljes avionikai csomagot frissíteni kellene.

A Kazanyi Repülőgépgyár (KAZ) korszerűsítése 2016-ban kezdődött, miután az orosz védelmi minisztérium döntött a bombázógyártás újraindításáról. A folyamatot korrupciós büntetőeljárások és csúszások nehezítették. Az eredeti tervek szerint a KAZ 2020-ra fejezte volna be valamennyi gyártóközpontjának felújítását, ám a határidőt nem sikerült tartani, így a vállalatnak saját forrásból kellett finanszíroznia a további munkálatokat. 2016 és 2024 között összesen mintegy tíz gyártólétesítményt korszerűsítettek a sorozatgyártásra való felkészülés érdekében. Az orosz védelmi minisztérium 2018–2027-es időszakra szóló szerződése értelmében

az Orosz Légierő tíz újonnan épített Tu-160M-et kapott volna, a korábbi tervek pedig akár ötven gép megrendelését is kilátásba helyezték.

Az első újonnan gyártott Tu-160M2 2022. január 12-én hajtotta végre szűzrepülését Kazanyban, ami az első új Tu-160-as átadása volt az 1990-es évek óta. 2022 decemberében egy második új építésű gépet adtak át tesztelésre.

A szállítási ütemterv folyamatosan csúszott. 2023-ra négy gép átadását tervezték – két korszerűsített Tu-160M-et és két újonnan épített Tu-160M2-t –, ám a határidőt előbb 2024-re, majd 2025-re halasztották. Andrej Belouszov védelmi miniszter 2024 decemberében még azt ígérte, hogy 2025-ben négy Tu-160M-et kap a hadsereg. Ezzel szemben 2025 végéig mindössze két Tu-160M stratégiai rakétahordozó átadását jelentették be, és az sem tisztázott, hogy ezek újonnan gyártott gépek voltak-e, vagy régebbi sárkányszerkezetek javított és korszerűsített változatai.

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