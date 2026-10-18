Bejelentést tett Lavrov: Oroszország a háború diplomáciai úton való megoldásában érdekelt

Lavrov elmondta, hogy a tárgyalásokon kiemelten foglalkoztak az Arab-félsziget déli részén romló helyzettel, különös tekintettel a jemeni válságra. Az orosz diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Moszkva és a GCC tagállamai egyaránt a konfliktus békés, diplomáciai rendezése mellett állnak. Lavrov szerint ehhez
megfelelő alapot nyújt a 2023-ban kidolgozott ütemterv, amelynek létrejöttében Szaúd-Arábia aktív és meghatározó szerepet vállalt.
Az Öböl-menti Együttműködési Tanács hat országot – Bahreint, Katart, Kuvaitot, az Egyesült Arab Emírségeket, Ománt és Szaúd-Arábiát – tömörítő regionális szervezet, amelynek célja a tagállamok közötti együttműködés bővítése, valamint közös álláspontok kialakítása a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekben.
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