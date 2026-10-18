13°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bejöhet Amerika terve: tüntetések robbantak ki az iszlamista hatalomban
Globál

Bejöhet Amerika terve: tüntetések robbantak ki az iszlamista hatalomban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi csoport jelentése szerint Irán több városában is demonstrációk robbantak ki.

Az iráni Társadalombiztosítási Szervezet – az ország fő állami nyugdíj- és társadalombiztosítási szerve – több városban is tüntetéseket szervezett a magas megélhetési költségek miatt. A szervezt ált biztosított nyugdíjasok Kermánsáhban, Susban, Rastban, Ahvázban és Teheránban vonultak az utcára, többek között az alacsony nyugdíjak és az egészségügyi problémák miatt kifejezve az elégedetlenségüket. Iszfahánban a korábbi acélipari munkások demonstráltak a rossz gazdaság helyzet miatt.

A közösségi médiában keringő felvételek alapján kisebb csoportok vettek részt a megmozduláson, ugyanakkor az eset figyelmeztető lehet Teherán számára.

Az iszlamista hatalom egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerül. Már az Egyesült Államok és Izrael közös támadása előtt is utcai tüntetésekkel kellett szembenéznie, ezeken a becslések szerint tízezrek veszthették az életüket. A háború súlyos károkat okozott az ország infrastruktúrájában, és az amerikai szankciók miatt a gazdasági kilátások is egyre rosszabbak. Washington azt akarja elérni, hogy a belső elégedetlenség vezessen a kormányzat meggyengüléséhez. A jelenlegi megmozdulások egyelőre nem tűnnek veszélyesnek a hatalomra tekintve, de a demonstrációk kiszélesedése nehéz helyzetbe sodorhatja a döntéshozókat.

Kapcsolódó cikkünk

Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Három évtizeden keresztül épült az első példány, ma ez Oroszország legveszélyesebb fegyvere, amelytől még Amerika is retteg
Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility