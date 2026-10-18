Bejöhet Amerika terve: tüntetések robbantak ki az iszlamista hatalomban

Az iráni Társadalombiztosítási Szervezet – az ország fő állami nyugdíj- és társadalombiztosítási szerve – több városban is tüntetéseket szervezett a magas megélhetési költségek miatt. A szervezt ált biztosított nyugdíjasok Kermánsáhban, Susban, Rastban, Ahvázban és Teheránban vonultak az utcára, többek között az alacsony nyugdíjak és az egészségügyi problémák miatt kifejezve az elégedetlenségüket. Iszfahánban a korábbi acélipari munkások demonstráltak a rossz gazdaság helyzet miatt.

A közösségi médiában keringő felvételek alapján kisebb csoportok vettek részt a megmozduláson, ugyanakkor az eset figyelmeztető lehet Teherán számára.

Az iszlamista hatalom egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerül. Már az Egyesült Államok és Izrael közös támadása előtt is utcai tüntetésekkel kellett szembenéznie, ezeken a becslések szerint tízezrek veszthették az életüket. A háború súlyos károkat okozott az ország infrastruktúrájában, és az amerikai szankciók miatt a gazdasági kilátások is egyre rosszabbak. Washington azt akarja elérni, hogy a belső elégedetlenség vezessen a kormányzat meggyengüléséhez. A jelenlegi megmozdulások egyelőre nem tűnnek veszélyesnek a hatalomra tekintve, de a demonstrációk kiszélesedése nehéz helyzetbe sodorhatja a döntéshozókat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio