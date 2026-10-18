Belengették: választás jöhet Ukrajnában, Zelenszkij elmondta, mi a terve

Az ukrán elnök mandátuma hivatalosan 2024-ben járt volna le, ám a hadiállapot miatt az alkotmány sem engedi, hogy választásokat tartsanak az országban. Az elmúlt időszakban több alkalommal is felmerült, hogy megoldást találjanak a problémára, többek között Donald Trump amerikai elnök is felvetette a témát. Zelenszkij azt mondta, hogy indulni fog a választásokon, amennyiben azt még hadiállapot alatt rendezik meg. Azzal indokolta mindezt, mivel szerinte felelős az ország sorsáért, ameddig az orosz agresszió folytatódik.

Ha a háború alatt történik, természetesen az én felelősségem. Mert a háború elejétől a végéig meg kell védenem a hazámat

– jelentette ki.

Az ukrán elnök korábban már hangsúlyozta, hogy hajlandó megrendezni a választást, de csak abban az esetben, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök teljesíti a követeléseit. Zelenszkij 60 napnyi tűzszünetet szeretne elérni, ezt alapfeltételnek tartja a választás megtartásához. Azt mondta, hogy ezt követően elfogad bármilyen döntést. Moszkva nem nyitott erre a felvetésre, mivel szerintük valójában azért van szüksége Kijevnek a szünetre, hogy rendezze a sorait és erősebben folytassa a háborút.

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