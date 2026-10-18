Brutális orosz támadás zúdult Ukrajnára: sok drónt leszedett a légvédelem, de így is rengeteg a sebesült

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország egy Iszkander-M ballisztikus rakétát, 180 Sahed-drónt – köztük 26 sugárhajtású változatot –, valamint S-8000 és Banderol típusú csapásmérő lövedékeket, továbbá Gerbera és Parogyija típusú csalidrónokat vetett be. Az ukrán légvédelem 152 drónt semmisített meg, köztük 16 sugárhajtásút. Az orosz csapások húsz helyszínt értek el, további négy ponton pedig a lehulló roncsok okoztak károkat.

Október 18-án reggel három nyugat-ukrajnai megyét ért orosz támadás.

A Voliny megyei Manevicsi településen egy ipari létesítményt ért dróncsapás, amely nagy kiterjedésű tüzet okozott. Ez már a második támadás volt három napon belül ugyanebben a városban, október 16-án ugyanis az Agrofrukt Kft. üzemét érte találat, amelyben egy ember meghalt és nyolcan megsebesültek.

A Ternopil megyei Sztarij Visnyivec közelében az energetikai infrastruktúrát érte csapás, ami áramkimaradásokat okozott,

míg Rivne városában a civil infrastruktúrát célozták egy nagyszabású dróntámadással.

Doneck megyében hét ember halt meg és tizennégyen sebesültek meg, a legtöbb áldozatot Szlovjanszkból jelentették.

Herszon megyében 32-en sebesültek meg, köztük egy gyermek, miután az orosz erők kritikus és szociális infrastruktúrát, valamint lakóövezeteket támadtak.

Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Az orosz hadsereg tíz rakétát lőtt ki Zaporizzsja városára, és az elmúlt 24 órában 808 csapást mért a megye 53 településére.

Szumi megyében két ember halt meg és öten sebesültek meg a közel ötven orosz támadásban. Harkiv megyében tizenketten sérültek meg, mivel az orosz erők ballisztikus rakétákkal, drónokkal, irányított siklóbombákkal (KAB) és rakéta-sorozatvetőkkel támadták Harkiv városát és kilenc másik települést. Dnyipropetrovszk megyében hárman sebesültek meg, Dnyipró városában pedig ismét a kritikus infrastruktúrát vették célba. Odesszában egy többemeletes lakóépületet ért találat, ott ketten sebesültek meg, köztük egy 14 éves lány.

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