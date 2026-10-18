20°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Brutális orosz támadás zúdult Ukrajnára: sok drónt leszedett a légvédelem, de így is rengeteg a sebesült
Globál

Brutális orosz támadás zúdult Ukrajnára: sok drónt leszedett a légvédelem, de így is rengeteg a sebesült

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország október 18-án újabb nagyszabású támadássorozatot indított Ukrajna ellen. Az ország szinte teljes területét érintő csapásokban legalább 10-en meghaltak és 73-an megsebesültek. A támadások a nyugat-ukrajnai célpontokat is elérték, ami megerősíti Moszkva azon törekvését, hogy az ország egész területén rombolja a kritikus infrastruktúrát - számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország egy Iszkander-M ballisztikus rakétát, 180 Sahed-drónt – köztük 26 sugárhajtású változatot –, valamint S-8000 és Banderol típusú csapásmérő lövedékeket, továbbá Gerbera és Parogyija típusú csalidrónokat vetett be. Az ukrán légvédelem 152 drónt semmisített meg, köztük 16 sugárhajtásút. Az orosz csapások húsz helyszínt értek el, további négy ponton pedig a lehulló roncsok okoztak károkat.

Október 18-án reggel három nyugat-ukrajnai megyét ért orosz támadás.

  • A Voliny megyei Manevicsi településen egy ipari létesítményt ért dróncsapás, amely nagy kiterjedésű tüzet okozott. Ez már a második támadás volt három napon belül ugyanebben a városban, október 16-án ugyanis az Agrofrukt Kft. üzemét érte találat, amelyben egy ember meghalt és nyolcan megsebesültek.
  • A Ternopil megyei Sztarij Visnyivec közelében az energetikai infrastruktúrát érte csapás, ami áramkimaradásokat okozott,
  • míg Rivne városában a civil infrastruktúrát célozták egy nagyszabású dróntámadással.

Doneck megyében hét ember halt meg és tizennégyen sebesültek meg, a legtöbb áldozatot Szlovjanszkból jelentették.

Herszon megyében 32-en sebesültek meg, köztük egy gyermek, miután az orosz erők kritikus és szociális infrastruktúrát, valamint lakóövezeteket támadtak.

Még több Globál

Az oroszok kiéheztetéssel "halálcsapdában" tartanak egy ukrán várost - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Fontos bejelentést tett Zelenszkij: jöhet az új béketárgyalás

Sorsfordító lépésre készül Kanada, de már az első percben elbukhat Carney mesterterve

Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Az orosz hadsereg tíz rakétát lőtt ki Zaporizzsja városára, és az elmúlt 24 órában 808 csapást mért a megye 53 településére.

Szumi megyében két ember halt meg és öten sebesültek meg a közel ötven orosz támadásban. Harkiv megyében tizenketten sérültek meg, mivel az orosz erők ballisztikus rakétákkal, drónokkal, irányított siklóbombákkal (KAB) és rakéta-sorozatvetőkkel támadták Harkiv városát és kilenc másik települést. Dnyipropetrovszk megyében hárman sebesültek meg, Dnyipró városában pedig ismét a kritikus infrastruktúrát vették célba. Odesszában egy többemeletes lakóépületet ért találat, ott ketten sebesültek meg, köztük egy 14 éves lány.

Kapcsolódó cikkünk

Három évtizeden keresztül épült az első példány, ma ez Oroszország legveszélyesebb fegyvere, amelytől még Amerika is retteg

Az oroszok kiéheztetéssel "halálcsapdában" tartanak egy ukrán várost - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Jármű törhette át a lipcsei repülőtér kerítését, lezárták az egyik kifutópályát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már a Nemzetközi Valutaalap is figyelmeztet: látványosan megnőttek a pénzügyi rendszer kockázatai
Nem biztos, hogy a csapadékhiány a pusztító aszály elsődleges felelőse
Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility