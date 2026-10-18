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Elszabadult a káosz Európában: a szélsőségesek profitálhatnak a zavargásokból?
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Elszabadult a káosz Európában: a szélsőségesek profitálhatnak a zavargásokból?

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Franciaországban szombaton több mint félmillió ember vonult utcára a megélhetési költségek emelkedése miatt, a tüntetések több nagyvárosban erőszakba torkolltak, ami tovább élezi a belpolitikai feszültségeket – írja a Bloomberg.

A megmozdulások eredetileg az oktatás és az egészségügy helyzetére hívták fel a figyelmet, Párizsban, Bordeaux-ban és más városokban azonban fosztogatások törtek ki, Limoges-ban pedig felgyújtották a történelmi városházát. Sébastien Lecornu miniszterelnök tájékoztatása szerint a nap folyamán mintegy 1200 embert vettek őrizetbe – a hírek azóta már több mint 1800 őrizetbe vételről szólnak.

Az erőszak azonnal a politikai szélsőségek csatározásának táptalajává vált. Marine Le Pen, aki a közvélemény-kutatások szerint a 2027-es elnökválasztás esélyese, közvetlenül Jean-Luc Mélenchont, a radikális baloldal vezetőjét tette felelőssé. Le Pen szerint a jogos társadalmi követeléseket eltérítette a szélsőbal, amely az erőszak legitimálásával káoszba akarja taszítani az országot. Mélenchon ezzel szemben rendőri provokációra hivatkozott, és leszögezte, hogy mozgalma nem vállal közösséget a fosztogatókkal. Emmanuel Macron elnök a rendfenntartó erők mellett állt ki, és a vandálok felelősségre vonását követelte.

Marseille polgármestere, Benoît Payan vasárnap találkozót kért a miniszterelnöktől, számonkérve, miért csaptak össze a rendőrök a békés tüntetőkkel, miközben a fosztogatók szabadon garázdálkodhattak.

A limoges-i tűzeset nemzetközi visszhangot is kiváltott, J. D. Vance amerikai alelnök a bevándorlás és az integráció kudarcával hozta összefüggésbe az eseményeket. Az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a nyugati liberálisok a sokszínűség és az együttérzés nevében importálták a harmadik világot Franciaországba, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ország megállítja ezt az őrületet, mielőtt még több szimbolikus épület lángba borulna.

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A megélhetési válság miatti elégedetlenség Európa más részein is felszínre tört.

Olaszországban Torinóban és Bolognában is összetűzések kísérték a demonstrációkat, Milánóban pedig a Piazza Duomón maszkos fiatalok dobálták kövekkel a rendőröket, és üzleteket törtek fel. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kijelentette, hogy a tüntetéshez mindenkinek joga van, a városok felgyújtásához azonban senkinek.

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Címlapkép forrása: Sam Tarling/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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