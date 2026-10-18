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Fontos bejelentést tett Zelenszkij: jöhet az új béketárgyalás
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Fontos bejelentést tett Zelenszkij: jöhet az új béketárgyalás

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Az Egyesült Államok egy rövid szünet után újraindította az Ukrajna számára kulcsfontosságú hírszerzési adatok megosztását, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz rakétacsapások elleni védekezésben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vasárnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. Emellett az is kiderült, hogy az ukrán államfő a "jól bevált" amerikai közvetítőkkel egyeztet egy új béketárgyalás mielőbbi összehívásáról.

Ukrajna az Egyesült Államok hírszerzési információira támaszkodik a nagy sebességű ballisztikus rakéták észlelésében, amelyeket Oroszország hullámokban lő az ukrán városokra. Az NBC Meet the Press című műsorában Zelenszkij elmondta, hogy a hírszerzési együttműködés átmenetileg megszakadt, de azóta helyreállt.

"Nagyon hálásak vagyunk ezért. Most már működik" – fogalmazott az ukrán elnök.

Donald Trump amerikai elnök a hét korábbi szakaszában azt állította, hogy Washington mindvégig megosztotta a hírszerzési adatokat Kijevvel, miközben ukrán tisztségviselők arról számoltak be, hogy egyes orosz csapások előzetes figyelmeztetés nélkül érték az országot.

A Bloomberg News vasárnapi tudósítása szerint Zelenszkij arról is beszélt, hogy videóhívás keretében egyeztet Trump megbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel egy új béketárgyalás lehetséges időpontjáról és helyszínéről. Az ukrán elnök szerint a találkozóra akár már ezen a héten sor kerülhet.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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