Fontos bejelentést tett Zelenszkij: jöhet az új béketárgyalás

Ukrajna az Egyesült Államok hírszerzési információira támaszkodik a nagy sebességű ballisztikus rakéták észlelésében, amelyeket Oroszország hullámokban lő az ukrán városokra. Az NBC Meet the Press című műsorában Zelenszkij elmondta, hogy a hírszerzési együttműködés átmenetileg megszakadt, de azóta helyreállt.
"Nagyon hálásak vagyunk ezért. Most már működik" – fogalmazott az ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök a hét korábbi szakaszában azt állította, hogy Washington mindvégig megosztotta a hírszerzési adatokat Kijevvel, miközben ukrán tisztségviselők arról számoltak be, hogy egyes orosz csapások előzetes figyelmeztetés nélkül érték az országot.
A Bloomberg News vasárnapi tudósítása szerint Zelenszkij arról is beszélt, hogy videóhívás keretében egyeztet Trump megbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel egy új béketárgyalás lehetséges időpontjáról és helyszínéről. Az ukrán elnök szerint a találkozóra akár már ezen a héten sor kerülhet.
Forrás: Reuters
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