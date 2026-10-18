Három évtizeden keresztül épült az első példány, ma ez Oroszország legveszélyesebb fegyvere, amelytől még Amerika is retteg

Az orosz haditengerészet az ígéretek szerint az év végéig hadrendbe állítja a Permet, az első olyan Jaszen-M osztályú atom-tengeralattjárót, amelyet eleve a Cirkon hiperszonikus rakétához terveztek. A negyedik generációs búvárnaszád sorsa – amelyből egyébként 10-12 példányt terveznek, hogy kiváltsák az elöregedő atomtengeralattjárókat – azonban ennél sokkal hányatottabb, és egészen a Szovjetunióig nyúlik vissza.

Alekszandr Moiszejev admirális, az orosz haditengerészet főparancsnoka még júliusban, a haditengerészet napján jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy az év végéig további 21 hajót állítanak hadrendbe, köztük az említett Jaszen-M osztályú Permet. A Jaszen-osztály olyan nagy múltú eszközöket hivatott leváltani, mint a világ legnagyobb tengeralattjárójaként számon tartott Typhoon (oroszul Akula), valamint a Sierra és Oscar II osztályú búvárnaszádok.

Az orosz haditengerészet kötelékében jelenleg öt darab Projekt 885-ös tengeralattjáró szolgál, a Szeverodvinszk, a Kazany, a Novoszibirszk, a Krasznojarszk és az Arhangelszk. A Permen túl az Uljanovszk került még ki a szárazdokkból, a Voronyezs, a Vlagyivosztok és a Murmanszk építés alatt áll.

A Jaszen-osztály története

A Perm hadrendbe állításával az orosz haditengerészet egy olyan hajóosztályt szerel fel hiperszonikus rakétákkal, amelynek a története a Szovjetunióig nyúlik vissza. A negyedik generációs atomtengeralattjárók koncepcióját 1977-ben kezdték el kidolgozni, amelyek közé tartozott a 885-ös projektszámú Jaszen-osztály is. A tervezők ekkor több, szűken szakosított típussal számoltak.

A Jaszen így eredetileg vadásztengeralattjárónak, vagyis más tengeralattjárók felkutatására és megsemmisítésére szánt típusnak indult. 1989-ban viszont átdolgozták az orosz tengeri doktrinát, amivel együtt járt a fejlesztések racionalizálásával. Ennek részeként az Oscar II-esek utódjának szánt Merkurijt (Projekt 881) és a Kedrt is (Projekt 957) beszántották.

A kész koncepciót így a leningrádi (ma Szentpétervár) Malahit tervezőiroda rakta le az asztalra 1991-re. Az átdolgozott Jaszen már többcélú tengeralattjárónak minősült, amelyre egységes függőleges indítókat terveztek az Oniksz és a Granat robotrepülőgépekhez. A Jaszen ezzel egyetlen hajótestben egyesítette a vadásztengeralattjáró és a robotrepülőgép-hordozó szerepét.

The Pacific Fleet's Yasen-M class SSGN K-573 «Novosibirsk» fired cruise missiles at surface(3M55) and coastal(3M14) targets from the Pacific Ocean during routine exercises. MoD RF(Oct 2026) https://t.co/7M5lwrz43y https://t.co/s5CMnqfQKw — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) October 15, 2026

A Szovjetunió felbomlása után a program csak lassan haladt. A vezérhajó, a Szeverodvinszk gerincét 1993. december 21-én fektették le a Szevmas hajógyárban, és az építés kezdetén 1998-as vízre bocsátással számoltak. A munkálatok azonban 1996-ban pénzügyi gondok miatt leálltak, és egyes jelentések szerint a hajó készültsége 1999-ben még a 10 százalékot sem érte el. A projekt 2003-ban kapott újabb forrásokat, amelyekből folytatták a hajó befejezését. Egy évvel később ugyanakkor már látszott, hogy a Borej-osztályú tengeralattjáróknak adott elsőbbség miatt a Szeverodvinszk 2010 előtt nem készül el. A Kommerszant 2006 júliusában arról írt, hogy a 2006-os állami védelmi megrendelésben gyakorlatilag nem jutott rá pénz, ezért a projekt jövője kérdésessé vált, holott a katonaság eredetileg további hat egység megépítését tervezte.

Érdekes, hogy az orosz haditengerészet vezetése kifejezetten a hajó műszaki bonyolultságával indokolta az elhúzódó megvalósítást. Az összetettségen túl gondot okozott a sok új rendszer és fegyverzet is. Az évtizedes késlekedés azonban újratermelte a gondokat, mire 2010 környékén elérkezett a vízre bocsátás, addigra a már beépített eszközök váltak elavulttá. Magát a 2010. május 7-ei ünnepélyes eseményt is elhalasztották bő egy hónappal.

A kálvária itt sem ért véget, ugyanis már az első tengeri próbák komoly hiányosságokat és problémákat tártak fel. 2012-ben még mindig nem ment át a hajó a minősítésen, ennek egyik fő oka volt, hogy az atomerőműve nem érte el a névleges teljesítményét, és maga a búvárnaszád is túl zajos volt. Az orosz haditengerészet egykori helyettes főparancsnoka, Igor Kaszatonov szerint a legénység mintegy kétezer tervezési hibát azonosított a 2011-es őszi próbák során, a sajtóértesülések szerint pedig a rakétaindító rendszerek teszteletlenek és elavultak voltak.

A folyamatos halogatás ára a költségekben is megmutatkozott: a Szeverodvinszk forrásigénye felkúszott 70 milliárd rubelig is (ez nagyjából 3 Borej-osztályú tengeralattjáró ára). A modernebb tervezést kapó Kazany becsült ára pedig már 110 milliárd rubelnél mozgott.

A Jaszen-projekt a kezdeti nehézségek után mondhatni szárnyra kapott: 2012-re túl volt egy sikeres Kalibr-rakétaindításon a Fehér-tengeren, majd egy évvel később hadrendbe is állították. Teljes harcképességét 2016-ban nyerte el, de a legaggasztóbb egy 2018-as amerikai (névtelenséget kérő) tisztviselői nyilatkozat volt, amely azt állította, hogy

a Szeverodvinszk első nyílt bevetésén kijutott az Atlanti-óceánra, és hetekig elkerülte a felkutatására tett összes kísérletet.

Márpedig a Szeverodvinszk maradt az első, és utolsó Jaszen-osztályú búvárnaszád, az összes többi már a modernizált, M változatnak számít.

Mitől különleges a Jaszen és a Jaszen-M?

A Jaszen törzse nyugati mintára épült, ezért a középső szakaszán egyhéjú, ami az orosz tengeralattjárók között ritkaságnak számít. Ez négy fedélzetet tesz lehetővé (öt is beférne), a rakétatértől hátrafelé ugyanakkor a hajó visszatér a hagyományos orosz kéthéjú szerkezethez. A hajótest alacsony mágnesességű acélból készül, és különleges gumibevonatot kapott, amely csökkenti az akusztikus jelet (szonárokkal szemben csökkenti az észlelhetőséget, egyfajta „lopakodási” képességet ad). A vezérhajó, a Szeverodvinszk 139,2 méter hosszú, a Jaszen-M típusterve viszont csak 130 méter hosszú, a vízkiszorítás felszínen 8600, víz alatt 13 800 tonna.

Going further into the VLS question, based on @SandeepUnnithan's reporting of them being large enough to hold ballistic missiles (conventional warheads ofc), I'm assuming these VLS will be fairly large i.e. can take multiple BrahMos-sized rounds per cell. I think the overall size of the boat holds the key - it's not explicitly stated in @IamRajat_Pandit's reportage if 9,800 tons is the surfaced or submerged displacement, but typically when Indian media talks about N-sub displacement they're always referring to the surfaced figure. 9,800 tons surfaced on a double-hulled boat will make the P-77 even heavier than Yasen/Yasen-M which displaces around 8,600-8,800 tons surfaced. ...and Yasen carries 8 x of those large VLS (which can take 4 x Kalibre/Oniks per cell, so total of 32 x large cruise missiles). Extrapolating from that, P-77 having — Parthu Potluri (@Parthu_Potluri) June 18, 2026

A tengeralattjáró-építésben két „iskola” terjedt el igazán, az angolszász, valamint a szovjet megoldás. Amikor egy búvárnaszád héjáról beszélünk, azt a külső részét értjük alatta, amely a belső, nyomásálló testet veszi körbe. Az angolszász iskola egyhéjú hajókat épített, amelyek így könnyebbek és olcsóbbak. A szovjet iskola ellenben a kéthéjú szerkezethez ragaszkodik, itt a két héj között főként ballaszttartályok kapnak helyet. Ez úgymond nagyobb „páncélvédettséget” jelent (a külső héj képes elnyelni a robbanás egy részét), valamint nagyobb túlélési esélyt (több a tartalék felhajtóerő). A két héj közötti tér pedig a belső zajforrások egy részét is tompítja. Az ára ugyanakkor a nagyobb méret, nagyobb tömeg, valamint a közegellenállás, amelyek mind erősebb meghajtást igényelnek. Ennek extrém esete volt a világ máig legnagyobb tengeralattjárója, a Typhoon-osztály, amely belső héjazata katamaránként épült meg.

A tervezés egyik legfontosabb újítása az orrszonár, amely alapötletét az amerikai Seawolf-osztály adta. A Jaszenbe orosz hajók közül elsőként építettek Irtis-Amfora típusú gömbszonárt, ezért a Szeverodvinszk torpedóvetőcsövei az amerikai tengeralattjárókhoz hasonlóan a hajó középső részére kerültek. A tíz darab 533 milliméteres torpedóvetőcső a parancsnoki központ mögött kapott helyet.

A legfontosabb modernizációt a meghajtás jelentette. A Szeverodvinszk még a harmadik generációs hajókon kipróbált OK-650V reaktort kapta, a Jaszen-M-ekbe pedig már a negyedik generációs KTP-6 került. Mindkét reaktor nyomottvizes, és két, egymástól elzárt vízkörrel működik. A reaktorzónán átáramló primer víz a nagy nyomás miatt nem forr fel, és a gőzfejlesztőnek nevezett hőcserélőben adja át hőjét a szekunder körnek, amelynek gőze a turbinákat hajtja. Az OK-650V-nél a reaktortartály, a gőzfejlesztők és a keringtetőszivattyúk külön egységek, amelyeket csővezetékek kötnek össze, és ezek a csövek a gépek rezgését a hajótestre is átvitték. A KTP-6 monoblokk reaktor, amelynek gőzfejlesztője magában a reaktortartályban kapott helyet.

Így kevesebb a csővezeték és a rezgésforrás, a reaktortér pedig rövidebb lett.

A zajcsökkentéshez az is hozzájárul, hogy a reaktor primer köre a víz természetes cirkulációjára épül. A reaktorzónában felmelegedő víz könnyebbé válik, ezért felfelé áramlik a magasabban lévő gőzfejlesztőbe, ott lehűl, majd nagyobb sűrűsége miatt visszasüllyed a zónába. Kis és közepes teljesítménynél ezért a fő keringtetőszivattyúknak - a nukleáris tengeralattjárók legnagyobb zajforrásainak - nem kell működniük.

A modernizáció eredményeként több mint 9 métert vágtak a vezérhajó és a sorozathajók között. Ez főként a lakótérnél csapódott le (4 méter), de csökkent a reaktortér mérete is (forrásoktól függően 0,8-1,6 méterrel), valamint az orrszakasz is 3,5 méterrel. A lakótér csökkenését nem a spártaibb életmódra való áttérés váltotta ki, hanem a legénységi létszám jelentős apadása: a Jaszen-M működtetéséhez 64 fő is elegendő, míg a vezérhajóhoz közel 90 ember szükségeltetik. Az orr áramvonalassá tételéhez a modernizált szonár járult hozzá. Ezenkívül csökkent a torpedóvetők száma (8 darabra), cserébe elhárító és elektronikai hadviselési rendszereket is kapott a Jaszen. Mindezt ráadásul az orosz híresztelések szerint teljes importkiváltás mellett hajtották végre (az orosz hadiipar továbbra is erőteljesen támaszkodik az Ázsián keresztül vezető csempészútvonalaira).

A hajók teljesítményadatait az orosz haditengerészet nem hozta nyilvánosságra, a becslések ezért eltérnek. A Jaszen-M esetében a legnagyobb sebesség felszínen 16 csomó (30 km/h), víz alatt 31 csomó (57 km/h), a megengedett legnagyobb merülési mélység pedig a jelentések szerint 658 méter. A „lopakodó” üzemmód az amerikai jelentések szerint nagyjából 20 csomónál valósul meg, ami egyezik a Seawolf-osztály képességeivel, de elmarad a Virginia képességeitől (25 csomó).

A búvárnaszád fő csapásmérő ereje a függőleges indítókra épül. A torony mögött nyolc SM-346 típusú függőleges indítóakna kapott helyet, amelyekből felszíni és víz alatti helyzetből is indíthatók robotrepülőgépek. Az aknák egyenként négy Cirkon vagy Oniksz, illetve öt Kalibr rakétát fogadnak be, így a hajó összesen 32 Cirkont vagy Onikszet, illetve 40 Kalibrt hordozhat.

A három fő fegyverzettípus Oroszország legmodernebb eszközei közé tartozik:

A hajóosztály eredeti fő fegyvere a P-800 Oniksz hajó elleni robotrepülőgép, amely közel háromszoros hangsebességre képes, hatótávolsága az eredeti változatnál 600, a továbbfejlesztett Oniksz-M-nél 800 kilométer.

hajó elleni robotrepülőgép, amely közel háromszoros hangsebességre képes, hatótávolsága az eredeti változatnál 600, a továbbfejlesztett Oniksz-M-nél 800 kilométer. A szárazföldi célpontok elleni csapásokra a 3M14 Kalibr szolgál, amelynek becsült hatótávolsága 1500–2500 kilométer, és amely 450 kilogrammos hagyományos robbanófejet hordoz, de atomtöltet hordozására is alkalmas lehet ugyanakkor hangsebesség alatt repül. Oroszország a Kalibr-t elsőként Szíriában használta, 2015 októberében.

szolgál, amelynek becsült hatótávolsága 1500–2500 kilométer, és amely 450 kilogrammos hagyományos robbanófejet hordoz, de atomtöltet hordozására is alkalmas lehet ugyanakkor hangsebesség alatt repül. Oroszország a Kalibr-t elsőként Szíriában használta, 2015 októberében. A legújabb és legfontosabb fegyver a 3M22 Cirkon, amelynek létezését Putyin a 2019. februári évértékelő beszédében ismerte el. Az orosz állítások szerint a rakéta akár 8-9-szeres hangsebességre is képes, hatótávolsága eléri az 1000 kilométert, és hajók és szárazföldi célok ellen is bevethető. A Cirkon 2023-ban az Admiral Gorskov fregatton állt hadrendbe, és a jelentések szerint 2024 februárjában vetették be először, Kijev ellen.

«Новосибирск» успешно отстрелялся крылатыми ракетами Сегодня атомный подводный крейсер «Новосибирск», входящий в подплав Тихоокеанского флота, успешно отстрелялся по учебным целям. Полный текст в МАХ: https://t.co/AM6qRhEG13 https://t.co/soPHYvM1lB — Александр Коц (@sashakots) October 15, 2026

A bevetett eszközök harctéri elemzéséről szóló ukrán jelentések egy kissé árnyaltabb képet festenek a Cirkon képességeiről. Ezen jelentések szerint a Cirkon utazósebessége a hangsebesség „mindössze” öt- és félszerese, amely zuhanás közben éri el a hét- és félszeres értéket, a célpont közelében (a sűrűbb légkörben) pedig négy- és félszeresre lassul, és megbízhatóan mintegy 700 kilométert képes megtenni. Az ukrán katonai hírszerzés nyár végi jelentése további leminősítéseket tartalmazott, miután robotrepülőgép helyett kvázi-ballisztikus rakétának titulálták. (A kvázi-ballisztikus rakéta a hajtómű elműködését követően már csak lapos pályán siklik tovább, és kormányfelületekkel manőverez, míg egy roborepülőgép papíron a teljes útját saját hajtóművével teszi meg). Az ukrán légvédelem viszont ennek ellenére sem tudja nagy arányban elfogni a Cirkonokat.

Az orosz tengeri elrettentés a hidegháború óta a "bástyastratégiára" épül. Ennek lényege, hogy a ballisztikus rakétát hordozó stratégiai tengeralattjárók a saját partjaikhoz közeli Barents-tengeren, akár a jégtakaró alatt járőröznek, és háború esetén onnan mérhetnek csapást az Egyesült Államokra. A hidegháborúban ezt a szerepet a Typhoon/Akula-k töltötték be, ma elsősorban a Borej-osztály hajói. Interkontinentális rakétáik miatt ezeknek a hajóknak nem kell áthaladniuk a Grönland–Izland–Egyesült Királyság (GIUK) átjárón. A Barents-tengeri bástyát, vagyis az Északi-fok és a Medve-sziget közötti vonaltól keletre eső területet ugyanakkor őrizni kell.

A Jaszen-M típusú hajóknak a feladata az ide vezető útvonalak felügyelete. Itt felkutathatja a NATO vadásztengeralattjáróit, és veszélyeztetheti a tengeralattjáró-elhárításért felelős más hadihajókat és gépeket. Jelképes, hogy az Északi Flotta Jaszenjei a norvég határtól mintegy 45 kilométerre fekvő Zapadnaja Licában állomásoznak, amely Oroszország legfontosabb atom-tengeralattjáró-bázisa.

De vissza a GIUK vonalhoz, amely átjáró évtizedekig a NATO tengeralattjáró-elhárításának kulcspontja volt, azaz itt lehetett észlelni a legtöbb dél felé tartó orosz/szovjet búvárnaszádot. Friss amerikai elemzések ugyanakkor figyelmeztetnek: a Jaszen-M már a Norvég-tengerről is eléri a nyugati kikötőket és repülőtereket, ami egy újabb fenyegetést jelent a NATO-ra.

A most év végén hadrendbe álló Perm ugyanakkor a Csendes-óceáni flotta kötelékébe kerül (egyébként harmadik Jaszen-osztályú hajóként).

Kevés hajó, sok a feladat

Glen VanHerck tábornok, az Egyesült Államok Északi Parancsnokságának akkori vezetője 2022 márciusában a kongresszusnak benyújtott írásos vallomásában azt állította, hogy a hajókat arra tervezték, hogy észrevétlenül az amerikai partok robotrepülőgép-hatótávolságán belülre jussanak, és egy eszkalálódó válságban a kritikus infrastruktúrát fenyegessék. VanHerck szerint ez a kihívás tovább nő, amint az orosz haditengerészet a Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépet is hadrendbe állítja a Szeverodvinszk fedélzetén. Utódja, Gregory Guillot tábornok 2024-ben arra figyelmeztetett, hogy a fenyegetés az évtized második felében tovább fokozódik, amikor a Jaszeneken hiperszonikus rakétákat is rendszeresítenek. A Cirkon elsősorban az amerikai felszíni flottára, a Kalibr a part menti infrastruktúrára jelenthet veszélyt.

A fegyver jelentette fenyegetést a hajók csekély száma korlátozza. Sidharth Kaushal, a RUSI elemzője ebből vezeti le friss jelentésének főbb megállapítását. Szerinte Moszkva a kevés rendelkezésre álló búvárnaszád miatt mindegyikbe a lehető legnagyobb tűzerőt igyekszik bezsúfolni, de egy hajó legfeljebb 40 rakétája kevés ahhoz, hogy egyszerre több célpontra mérjen hatékony csapást. Ehhez több tengeralattjáró összehangolt sortüzére volna szükség, miközben – az ukrán Defence Express szerint - a szolgálatban álló öt hajó közül egyszerre csak egy képes folyamatos harci járőrszolgálatot ellátni. Moszkva ezért a meglévő egységekből a lehető legnagyobb propagandahatást igyekszik kihozni, hogy lélektani nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra és a nyugati országokra. Ezt szolgálta a Kazany 2024 júniusi havannai látogatása is, amikor a tengeralattjáró a Cirkonnal felszerelt Admiral Gorskov fregattal együtt futott be a kubai fővárosba.

A rakétakészlet hasonló szűk keresztmetszetet jelent, a RUSI ugyanis már 2021-ben arra jutott, hogy Oroszország ipari korlátai miatt a Cirkon nagy tételű gyártása nem valószínű. Az ukrán katonai hírszerzés becslése szerint Oroszország 2026-ra mindössze 30 Cirkon gyártását tervezte. A hírszerzés helyettes vezetője, Vagyim Szkibickij szerint az év első hét hónapjában 33 darab készült el, amivel teljesült az éves terv. Egy Jaszen-M 32 Cirkont hordozhat, így egy év tervezett termelése nagyjából egy, a megvalósítási ütem kettő hajót töltene meg. A készletet ugyanakkor az ukrajnai háború is fogyasztja, mivel az ukrán légierő adatai szerint Oroszország július első 19 napjában 20 Cirkont lőtt ki ukrajnai célpontokra. Az ukrán hírszerzés 2026 áprilisában még legfeljebb 230 darabra becsülte az orosz Cirkon-készletet, július közepén azonban már csak valamivel több mint 120-ra.

Elhúzódó program, fogyó hajószám

A Jaszen története sokkal visszafogottabb, mint amilyenre eredetileg tervezte a Szovjetunió. Bár az osztály méltó kihívója lehetett a vele nagyjából egy időben tervezett Seawolf osztálynak, a program több mint három évtizedes csúszást szenvedett, a Szeverodvinszk elkészüléséig 36 évnek kellet eltelnie. A sorozathajók sem épülnek gyorsabban, a gerincfektetéstől a hadrendbe állásig jellemzően 8-12 év telik el. A céldátumok így folyamatosan változnak (jelenleg 2030-ra akarják elérni a hét hajót), a célszámok csökkennek (mivel harminc hajót terveztek kiváltani, így az eredeti tervek is erről szóltak), a jelenlegi 10-12 hajó a cél mindössze 40 százaléka. A Malahit azóta már a Jaszen utódján dolgozik, a Lajka-osztályú tengeralattjárón, így nagyon úgy tűnik, hogy a szovjet korszakban épült tengeralattjáró flotta kiváltására tervezett típus mindössze egy átmenetet fog képezi az orosz tengeralattjáró-történelemben.