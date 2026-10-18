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Kiderültek a részletek: Amerika egyetlen húzással napokra megvakította Ukrajnát
Globál

Kiderültek a részletek: Amerika egyetlen húzással napokra megvakította Ukrajnát

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij az NBC Newsnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Ukrajna három egymást követő napon keresztül nem kapott amerikai hírszerzési információkat a tervezett orosz ballisztikusrakéta-támadásokról.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy bár Kijev számos szövetségesétől – köztük európai országoktól is – kap fontos hírszerzési adatokat, a ballisztikusrakéta-támadásokra vonatkozó előzetes figyelmeztetéseket kizárólag az Egyesült Államok képes biztosítani.

Csak az USA rendelkezik azzal az egyedülálló hírszerzési képességgel, amellyel figyelmeztetni tud minket, amikor Oroszország ballisztikus rakétákat vet be. Három napon át, a ballisztikus támadások idején nem kaptuk meg ezeket az információkat

– fogalmazott Zelenszkij.

Az államfő ugyanakkor hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott hírszerzési együttműködés – beleértve az orosz rakétatámadásokra vonatkozó adatcserét is – azóta újraindult. „Nagyon hálásak vagyunk ezért. Most működik” – szögezte le az ukrán elnök.

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Zelenszkij nemrégiben megerősítette, hogy amerikai tisztségviselők korábban arra figyelmeztették az ukrán vezetést, hogy felfüggeszthetik a hírszerzési adatok megosztását, amennyiben Ukrajna nem hagy fel az oroszországi olajfinomítók elleni csapásokkal. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor nyilvánosan azt állította, hogy végig segítette Ukrajnát, és nem függesztette fel a hírszerzési együttműködést.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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