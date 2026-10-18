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Lángokba borult a katonai gyakorlótér, halálos áldozatokat követelt a pusztító tűz a NATO hatalmában
Globál

Lángokba borult a katonai gyakorlótér, halálos áldozatokat követelt a pusztító tűz a NATO hatalmában

Portfolio
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Tűzvész tört ki Kanadában egy katonai bázison, az előzetes információk szerint többen meghaltak – írja a CNN.

Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan minek következtében harapóztak el a lángok a bázison, a fegyveres erők közlése szerint a tűz a gyakorlótéren keletkezett, majd gyorsan továbbterjedt.  A Nemzetvédelmi Minisztérium egyik tisztségviselője annyit nyilatkozott, hogy

nincsenek terrortámadásra utaló jelek a kelet-albertai tartományban található Wainwright városában kitörő tűzvésznek.

Az időjárás rendkívül szeles volt a tűz kipattanásának időpontjában, ez hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Az eset miatt megszólalt David McGuinty védelmi miniszter is, aki szerint „a bázison történt incidens következtében halálesetek és sérültek is voltak”. Azt nem árulta el, pontosan hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg a katasztrófában. A hatóságok ehhez annyit fűztek hozzá, hogy akkor fogak részleteket közölni, amint a hozzátartozókat értesítették, jelenleg a károk felmérése zajlik.

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