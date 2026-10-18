Lángokba borultak az utcák az Európa egyik legerősebb hatalmában: rendkívüli beszédet intézett az elnök

Franciaországban országszerte nagyszabású tüntetéseket tartottak, a kezdeten békés demonstrációk később erőszakossá fajultak. Több városban összecsapásokról számoltak be, számos üzlet kirakatát betörték, autókat gyújtottak fel. A legnagyobb figyelmet egyértelműen a limogesi eset kapta, ahol teljesen leégett a 19. századi városháza. Guillaume Guérin polgármester azt mondta, hogy az épületét megrohamozók „nem ügyeket védő tüntetők” voltak, hanem „háborúra szerveződő emberek”.
A súlyos események hatására az esti órákban a francia kormány válságtanácskozást tartott, majd este nyolc órakor Macron beszédet intézett. Az elnök határozottan elítélte az eseményeket:
„Középületeket, üzleteket és városházákat támadtak meg, egyes esetekben pedig leromboltak” – kezdte.
Több száz rendőr sérült meg. Amikor láttuk a képeket, mindannyian azt gondoltuk: mi járhat a fejükben? Hogy tehetik ezt a franciák Franciaországgal? Ma este mindannyian dühöt és szégyent érzünk. Elviselhetetlen látni, ahogy a városokat, városaink utcáit így kifosztják
– ítélte el az eseményeket.
Elmondta, hogy szerinte az ilyen típusú rombolást semmi sem indokolhatja. Kijelentette, hogy támogatást nyújtanak azoknak, akik „nehéz időket élnek át”. Hozzátette, a békés tüntetők követelései jogosak a megélhetési költségek emelkedésével és az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a demonstrálókat nem szabad összekeverni „azokkal, akik törtek, zavarogtak és fosztogattak”. Kijelentette, hogy a hatóságokat arra fogja kérni, hogy a lehető legalaposabban vizsgálják ki az eseményeket és az elkövetők feleljenek a tetteikért.
Macron szerint valóban beszélni kell az országot érintő problémákról, ugyanakkor ennek a nyilvánosságban kell felületet biztosítani, ahol a pártok között folyhat a vita a szociális helyzetről. Szerinte az utcai zavargások nem megfelelőek ehhez. A francia elnök végezetül egységességre szólította fel az országot.
A kormány politikájával szembeni elégedetlenség a középiskolásoktól indult el, akik számos országba sztrájkba kezdtek a romló oktatási helyzet miatt. A megmozdulások egyre jobban terjedtek, miközben egyre gyakrabban a szélsőbaloldali politikusok kifejezték a támogatásokat. A többi párt visszatérően azzal vádolja kifejezetten az Engedetlen Franciaország (LFI) pártot, hogy próbál hasznot húzni a közelgő elnökválasztás előtt a megmozdulásokból. A párt vezetője és elnökjelöltje, Jean-Luc Mélenchon a felmérések szerint a második fordulóba is bejuthat, ahol várhatóan az ellenfele a szélsőjobboldali Marine Le Pen lehet.
Címlapkép forrása: EU
Bejelentést tettek a magyar oktatás jövőjéről: gyökeres fordulat jöhet a mesterséges intelligencia korában
Közös európai lépést sürgetnek.
Betelt a pohár az Egyesült Államoknál: keményen bírálják az új európai terveket, ennek súlyos következményei lesznek
Elon Musk rendszere is veszélyben.
Elárulták, mikor csökkenhet majd az olaj ára
Egyetlen dolog kell hozzá.
Bajban van Moszkva a Tu-160M2 szuperszonikus bombázókkal: nem nagyon jön össze a terv
Ambiciózus programnak indult.
Magyar Péter tisztázta, mi a kormány álláspontja a migrációról
Odaszúrt az előző kormánynak is.
Bejelentést tett Lavrov: Oroszország a háború diplomáciai úton való megoldásában érdekelt
Azt is elárulta, pontosan mihez kötné a rendezést.
Lángokba borult a katonai gyakorlótér, halálos áldozatokat követelt a pusztító tűz a NATO hatalmában
Még nyomozzák a kiváltó okokat.
Kiderültek a részletek: Amerika egyetlen húzással napokra megvakította Ukrajnát
Elvágták a kulcsfontosságú adatokat.
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?