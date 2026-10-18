A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a légtérsértést. Drón jelenlétét is vizsgálják, de időjárási jelenség vagy egy nagyobb madárraj is okozhatta a jelzést a Bloomberg beszámolója szerint.
A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága vasárnap közölte, hogy katonák és rendőrök kutatnak egy olyan helyszín után Kelet-Lengyelországban, ahol egy azonosítatlan objektum érhetett földet.
A keresés a radarrendszerek által rögzített jelzés és a környéken élők beszámolói alapján indult. A vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy valóban történt-e légtérsértés.
Jacek Goryszewski, a műveleti parancsnokság szóvivője a lengyel köztelevízióban több lehetséges magyarázatot is említett. Elmondása szerint időjárási jelenség zavarhatta meg a radarok működését, de egy nagyobb madárraj is kiválthatta a jelzést. Azt sem tudják kizárni, hogy a berendezések egy nagyobb drónt észleltek.
Lengyelország az Ukrajnában zajló háború és az orosz provokációk miatt megerősítette légvédelmét és gyorsreagálási rendszereit. Az elmúlt hetekben lengyel vadászgépek orosz felderítő repülőgépeket fogtak el a Balti-tenger lengyel partvidékének közelében.
Donald Tusk miniszterelnök szeptemberben Oroszországhoz kötötte azt a tüzet is, amely az ország legnagyobb dróngyártójának egyik létesítményében keletkezett. A kormányfő szabotázsakciónak nevezte az esetet.
Júliusban pedig egy vizsgálat arra jutott, hogy orosz rakéta volt az az objektum, amely egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadás idején behatolt a lengyel légtérbe.
Tusk korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország drónokkal és rakétákkal végrehajtott, hibrid hadviseléshez kapcsolódó támadásokat tervezhet az Ukrajnát támogató országok, köztük Lengyelország ellen. A mostani radarjelzés eredetét ugyanakkor még vizsgálják, és a hatóságok egyelőre nem állapítottak meg orosz érintettséget.
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Lehetséges légtérsértést vizsgálnak Lengyelországban, drón is okozhatta a jelzést
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