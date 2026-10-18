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Magyar Péter a franciaországi zavargások után a szigorú bevándorlási politika mellett állt ki
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Magyar Péter a franciaországi zavargások után a szigorú bevándorlási politika mellett állt ki

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A franciaországi erőszakos eseményekre hivatkozva erősítette meg Magyar Péter, hogy Magyarország fenntartja szigorú bevándorlási politikáját és a külső határok védelmét. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében elítélte a rombolást, szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel, és arról írt, hogy Európa többsége változtatni akar a migráció kezelésén.

Magyar Péter megdöbbentőnek nevezte a Franciaországból érkező felvételeket.

Bejegyzésében történelmi épületek pusztulásáról, több száz rendőr sérüléséről és jelentős anyagi károkról írt.

A történteket összekapcsolta a magyar bevándorlási politikával. Megfogalmazása szerint a rombolás és az erőszak láttán érthetővé válik, miért képvisel Magyarország szigorú álláspontot a migráció ügyében. Közölte, hogy

a kormány semmilyen nyomásra nem lazít a külső határok védelmén és a bevándorlási szabályokon.

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Magyar a legutóbbi uniós csúcsról azt írta, szerinte egyértelművé vált, hogy Európa döntő többsége szakítani akar a korábbi megengedő politikával. Konkrét döntéseket vagy intézkedéseket ebben a bejegyzésében nem nevezett meg.

Külön kitért a tüntetések és az erőszakos cselekmények megítélésére is. Hangsúlyozta, hogy a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Európa óriási bajban van, és Magyarországnak is feladata megőrizni a kontinens értékeit a következő generációknak. Bejegyzését azzal zárta, hogy Európa számíthat Magyarországra, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

Franciaországban szombaton több százezren tüntettek a megélhetési költségek emelkedése miatt. A demonstrációk több városban összecsapásokba, fosztogatásba és gyújtogatásba torkolltak, Limoges történelmi városházája nagyrészt megsemmisült. A francia hatóságok közlése szerint a résztvevők túlnyomó többsége békésen tüntetett.

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