Magyar Péter a franciaországi zavargások után a szigorú bevándorlási politika mellett állt ki

Magyar Péter megdöbbentőnek nevezte a Franciaországból érkező felvételeket.
Bejegyzésében történelmi épületek pusztulásáról, több száz rendőr sérüléséről és jelentős anyagi károkról írt.
A történteket összekapcsolta a magyar bevándorlási politikával. Megfogalmazása szerint a rombolás és az erőszak láttán érthetővé válik, miért képvisel Magyarország szigorú álláspontot a migráció ügyében. Közölte, hogy
a kormány semmilyen nyomásra nem lazít a külső határok védelmén és a bevándorlási szabályokon.
Magyar a legutóbbi uniós csúcsról azt írta, szerinte egyértelművé vált, hogy Európa döntő többsége szakítani akar a korábbi megengedő politikával. Konkrét döntéseket vagy intézkedéseket ebben a bejegyzésében nem nevezett meg.
Külön kitért a tüntetések és az erőszakos cselekmények megítélésére is. Hangsúlyozta, hogy a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Európa óriási bajban van, és Magyarországnak is feladata megőrizni a kontinens értékeit a következő generációknak. Bejegyzését azzal zárta, hogy Európa számíthat Magyarországra, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.
Franciaországban szombaton több százezren tüntettek a megélhetési költségek emelkedése miatt. A demonstrációk több városban összecsapásokba, fosztogatásba és gyújtogatásba torkolltak, Limoges történelmi városházája nagyrészt megsemmisült. A francia hatóságok közlése szerint a résztvevők túlnyomó többsége békésen tüntetett.
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