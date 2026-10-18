Megszólalt Trump a francia zavargásokról: a migráció összetörte az egykor nagy országot

Donald Trump amerikai elnök is csatlakozott azok sorához, akik véleményt nyilvánítanak a franciaországi zavargásokról. Trump szerint a gyűlölködő migránsok összezúzzák az egykor nagy országot, és a határok azonnali lezárását javasolja.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán reagált a franciaországi erőszakos tüntetésekre. A bejegyzésben azt írta, hogy "Franciaország ég", és a kialakult helyzetet a bevándorlással hozta összefüggésbe.

Trump szerint Franciaországot "egy teljesen más világból érkező" emberek bevándorlása rendítette meg,

akiknek gyűlölet van a szívükben. Ezután felszólította az ország vezetését, hogy zárja le a határokat és vegye vissza az irányítást, "mielőtt túl késő lenne".

A republikánus politikus bejegyzése élesen illeszkedik korábbi bevándorlásellenes üzeneteihez.

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