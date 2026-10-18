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Nem mond le a balkáni miniszterelnök: nagy veszélyre figyelmeztet a zavargások kapcsán
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Nem mond le a balkáni miniszterelnök: nagy veszélyre figyelmeztet a zavargások kapcsán

Portfolio
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Edi Rama albán miniszterelnök vasárnap visszautasította a lemondását követelő tüntetők követeléseit, és úgy fogalmazott, hogy a megmozdulások nem a kormányát, hanem az ország európai uniós csatlakozását veszélyeztetik.

Az eredetileg diákok által indított tiltakozáshullám végigsöpört Tirana belvárosán, majd más városokra is átterjedt. A tüntetők a kormányzati korrupció, a munkanélküliség és az oktatás alacsony színvonala miatt vonultak utcára. A megmozdulások során kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel,

az útburkolatból kitépett kövekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékekkel válaszoltak.

A mostani zavargásokat a nyáron kibontakozott, nagyrészt békés tiltakozássorozat előzte meg, amelyet a Jared Kushner – Donald Trump amerikai elnök veje – által támogatott luxus tengerparti beruházás váltott ki. Az erőszakos fordulat jelenti a legnagyobb kihívást a 2013 óta kormányzó Rama számára, aki tavaly a negyedik ciklusát is megnyerte.

A miniszterelnök egy Facebook-élőadásban reagált az eseményekre. Kijelentette, hogy nem őt, nem a kormányt és nem is a választásokon győztes pártot kérdőjelezik meg, hanem egy utat és egy küldetést. Hozzátette, az albánoknak most nagyon világosan mérlegelniük kell, hogy a zavargásokat vagy az EU-csatlakozást választják.

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Rama meg nem nevezett külföldi érdekcsoportokat tett felelőssé a tüntetésekért, valamint a hivatala ellen elkövetett dróntámadási kísérletért. Hangsúlyozta, hogy az akciókat nem diákok vagy kiskorúak gondolták ki, hanem idegen beavatkozás áll a háttérben.

Albánia Montenegróval együtt a balkáni régióban a legközelebb áll az uniós csatlakozáshoz, amelyet 2030-ra tervez elérni.

Az országot ugyanakkor évek óta korrupciós botrányok terhelik, és elemzők szerint a kábítószer- és fegyverkereskedelemből származó bevételek pénzmosási központjává vált. A rendőrség tájékoztatása szerint a tüntetések során 388 ember ellen emeltek vádat bűncselekmény miatt, és az összecsapásokban számos rendőr, valamint tüntető is megsérült.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Armando Babani/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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