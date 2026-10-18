Odaveszett a gyönyörű történelmi épület – Tudatosan szervezhették meg a franciaországi támadást?

Maszkos tömeg gyújtotta fel a limoges-i városházát a Franciaországot megrázó zavargások során. A két világháborút is átvészelt, 19. századi neoreneszánsz épület szombat este borult lángokba, és az elmúlt évek legsúlyosabb franciaországi erőszakhullámának jelképévé vált.

A helybeliek tehetetlenül nézték végig, ahogy

a tűz átterjedt a tetőszerkezetre, majd leomlott a 43 méter magas óratorony.

A képsorok sokakban a párizsi Notre-Dame-székesegyház 2019-es tűzvészét idézték fel, amikor a katedrális huszártornya dőlt le. Az 1883-ban átadott, műemléki védelem alatt álló épületet eredetileg a párizsi városháza mintájára tervezték.

Maurice Barate prefektus tájékoztatása szerint a tető a belső szintekre omlott, így csak a nyugati szárny maradt épen, a homlokzat jelentős része pedig megsemmisült. A prefektus az épület pusztulását örökségvédelmi katasztrófának nevezte.

Guillaume Guérin polgármester elmondta, hogy a több száz fős tömeg betörte az ablakokat, majd faltörő kossal döntötte be a főbejáratot, a kiérkező rendőrök pedig gyorsan létszámhátrányba kerültek.

A városvezető szerint a támadás mögött tudatos szervezés és előre megtervezett logisztika állt.

A jobbközép polgármester azt is sérelmezte, hogy az állami rendőrség egységeit az utcai tüntetések biztosítására vezényelték, így a városháza védelmére egyetlen rendőr sem jutott. "Rosszul áll ez az ország, nagyon rosszul – és ezt egy vidéki kisváros polgármestere mondja önöknek" – jelentette ki.

A helyszínre vasárnap tömegek zarándokoltak el. A megdöbbent helyiek között volt Françoise Faurie is, akinek a családja egy hónap múlva épp a városházán ünnepelte volna az unokája keresztelőjét. "Jogod van tiltakozni, de az erőszakhoz nincs jogod" – fogalmazott. Egy másik helyi lakos, Gilbert úgy vélekedett, hogy a tetteseknek saját zsebből kellene kifizetniük az újjáépítést, nem az államnak.

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Forrás: Reuters

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