Súlyos incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit – Ukrajna magyarázkodni kényszerült

Gitanas Nauseda litván elnök jelentette be, hogy a litván légtérben egy azonosítatlan tárgyat észleltek, a feltételezések szerint egy drónt szúrtak ki a radarok. A balt országban az eszköz felrobbant, egy civil járműben kár keletkezett. Az államfő azt is elmondta, hogy az incidens következtében riasztani kellett, de az időjárási körülmények miatt nem tudták azonosítani a tárgyat, így nem is próbálták meg lelőni. Nauseda egyértelművé tette, hogy az esetnek az orosz-ukrán háború miatt szaporodó légtérsértésekhez van köze, kijelentette, hogy

a konfliktus egyre inkább átterjed a NATO keleti szárnyára.

A hatóságok az észak-litvániai Juodzionys falu közelében megvizsgálták a törmeléket. A robbanást követően Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője a közösségi médiában jelezte, hogy egy ukrán drónról van szó, az incidenshez pedig valószínűleg az orosz elektronikai hadviselés vezetett.

Elnézést kérünk az esetlegesen okozott fennakadásokért, kockázatokért és aggodalmakért. Őszintén köszönjük Litvániának, szövetségesünknek, hogy támogatja Ukrajnát az orosz agresszió elleni küzdelemben, amely a régiónk biztonsági fenyegetéseinek kiváltó oka

– mondta el Tykhyi.

Litvániában az elmúlt napokban több incidens is történt, például korábban is ismeretlen drónok léptek be a légtérbe, illetve egy Starlink műholdas kommunikációs berendezéseket tároló cg elleni merényletkísérletet meghiúsítottak a hatóságok október 17-én.

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