Több százezren tüntettek Európában, lángba borult egy francia városháza

A francia belügyminisztérium adatai szerint országszerte közel 550 ezren tüntettek, közülük 110 ezren Párizsban. A szervezők ennél magasabbra becsülték a részvételt. A demonstrációk résztvevőinek túlnyomó többsége a hatóságok közlése szerint békésen vonult fel, estére azonban több nagyvárosban összecsapások kezdődtek.
Párizsban csoportok üzleteket fosztottak ki és tüzeket gyújtottak, a rendőrség könnygázzal és rohammal próbálta feloszlatni őket. Marseille, Nizza, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse és Strasbourg üzleteiből is fosztogatásokat jelentettek. Emmanuel Grégoire párizsi polgármester szerint a fővárosban egész utcákban keletkeztek súlyos károk.
A legsúlyosabb pusztítások egyike Limoges-ban történt, ahol kigyulladt a 143 éves városháza.
Szemtanúk szerint maszkos tüntetők előbb felgyújtottak egy rendőrautót az épület előtt, majd ablakokat törtek be, behatoltak az épületbe és tüzet gyújtottak.
Maurice Barate prefektus az AFP-nek azt mondta, a tető a nyugati szárny kivételével az alsóbb szintekre omlott, az épület nagyrészt odaveszett. A történteket az épített örökséget ért katasztrófának nevezte. A tűzoltók késő este is dolgoztak a lángok megfékezésén.
Marseille-ben és Lille-ben szintén behatoltak a városházára és megrongálták az épületet, Lyonban pedig felgyújtották a városi turisztikai irodát.
Sébastien Lecornu miniszterelnök közlése szerint országszerte 1200 embert állítottak elő, és 150 rendőr megsérült. Emmanuel Macron elnök azt ígérte, hogy felelősségre vonják a középületek és üzletek megtámadásában, illetve a fosztogatásokban részt vevőket.
A mostani megmozdulásokat többhetes diáktüntetések előzték meg. A fiatalok kisebb osztálylétszámot, több tanárt, az iskolaépületek fejlesztését és a fiatalokkal szembeni rendőri erőszak megszüntetését követelték. A tiltakozásokhoz később más csoportok is csatlakoztak a drágulás és a kormányzati intézkedésekkel szembeni elégedetlenség miatt.
Belgiumban Brüsszelben és Liège-ben is vízágyút vetettek be a rendőrök. A fővárosban könnygázt is használtak, miután közlésük szerint tüntetők tárgyakkal dobálták őket és tüzeket gyújtottak. Brüsszelben már hetek óta tartottak diáktüntetések az egyetemi beiratkozási díjak miatt. A szombati megmozdulások résztvevőinek számáról nem közöltek adatot.
Olaszországban Milánó belvárosában fajultak összecsapásokká az események. A háborúk és a megélhetési költségek emelkedése ellen szervezett felvonulás békésen indult, később azonban maszkos résztvevők kövekkel és felszedett térkövekkel dobálták a rohamrendőröket. Vendéglátóhelyek asztalaiból emeltek barikádokat, amelyeket felgyújtottak, és üzleteket is kifosztottak a dóm környékén.
A rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatott. A LaPresse hírügynökség szerint legalább két rendőr megsérült, és mintegy ötven tüntetőt állítottak elő, köztük több kiskorút. Bolognában is összecsapásokról és kődobálásról számoltak be.
Giorgia Meloni miniszterelnök elítélte az erőszakot. Giuseppe Sala, Milánó balközép polgármestere érthetőnek nevezte a tiltakozások okait, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartotta a rendőrök elleni támadásokat és a városban okozott károkat.
Lisszabonban becslések szerint több tízezren tüntettek az alacsony bérek, a megélhetési nehézségek és a lakhatás drágulása miatt. A CGTP szakszervezeti szövetség felhívására utcára vonulók magasabb béreket és nyugdíjakat követeltek. A Rossio téren sátrakat is felállítottak, hogy felhívják a figyelmet a lakáshiányra és az emelkedő bérleti díjakra.
Portugáliában 2017 óta több mint kétszeresükre nőttek a lakásárak, az új bérleti szerződések díjai pedig csaknem ugyanilyen mértékben emelkedtek az Al Jazeera beszámolója szerint. Carlos Abreu Amorim parlamenti ügyekért felelős miniszter pénteken azt mondta, a kormány nem enged az utcai kiabálásnak. A tüntetők szerint ez is azt mutatja, hogy a vezetés elszakadt a mindennapi megélhetési gondoktól.
Albániában szombaton már ötödik napja tartottak a kormányellenes tüntetések. Tiranában fiatalok ezrei gyűltek össze az oktatási minisztérium előtt, Edi Rama miniszterelnök lemondását, jobb oktatást és több munkalehetőséget követelve. Maszkos tüntetők kövekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázt, vízágyút és gumilövedékeket is bevetettek. A korrupció és a munkanélküliség miatti tiltakozások más albán városokra is átterjedtek. Rama kizárta a lemondását, a rendőrség vezetője pedig hét rendőr felfüggesztéséről számolt be a túlzott erőszak alkalmazásának gyanúja miatt.
Az egyes országok demonstrációit külön szervezték. A követelések között ugyanakkor több helyen megjelent a megfizethető lakhatás, az oktatás finanszírozása és a fiatalok bizonytalan jövője.
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