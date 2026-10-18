Váratlan pálfordulás: Trump kiállt a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmának vezetője mellett

Trump "nagy harcos miniszterelnöknek" és "a béke még nagyobb partnerének" nevezte Netanjahut az Irán elleni küzdelemben. Kiemelte, hogy az izraeli kormányfő hatalmas nyomás alatt sem tört meg, sőt inkább megerősödött, majd hozzátette, hogy Bibi Netanjahu soha nem fog csalódást okozni. Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy ha Izrael élén nem Netanjahu áll,

az Egyesült Államoknak egyedül kellene elvégeznie az Irán elleni feladatokat, amihez – mint fogalmazott – nincs kedve.

Netanjahu a közösségi médiában megköszönte Trump "rendkívüli támogatását", majd egy videóüzenetben egyenesen az amerikai választókhoz fordult. Arra figyelmeztette őket, hogy ha Irán nukleáris fegyverhez jut, az az üzemanyagárak drasztikus emelkedéséhez vezet, ezt pedig szerinte egyedül Trump képes megakadályozni.

A nyilvános támogatás mindössze kilenc nappal az október 27-i izraeli választások előtt érkezett, miután Trump néhány nappal korábban, egy Newsmaxnek adott interjúban még elzárkózott bármelyik jelölt támogatásától. Az elmúlt hónapokban a két ország kapcsolata több ponton is megfeszült, hiszen Netanjahu augusztusban elutasította az amerikai elnök gázai béketervét, Trump pedig júniusban "őrültnek" nevezte az izraeli kormányfőt, és az izraeli libanoni műveletek miatt is frusztrációjának adott hangot, mondván, azok akadályozzák az Iránnal folytatott tárgyalásokat.

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