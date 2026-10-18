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Zelenszkij kongatja a vészharangot: Ukrajna veszíthet
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Zelenszkij kongatja a vészharangot: Ukrajna veszíthet

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC Meet the Press című műsorában adott interjújában arról beszélt, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben már Kijev nem lenne képes helytállni - foglalta össze az Ukrajinszka Pravda.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az amerikai támogatás nélkül amúgy is rendkívül nehéz Ukrajna helyzete, de

ha Washington és Moszkva közösen lépne fel, azzal szemben az ország nem tudna megállni a lábán.

Az ukrán elnök ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy Donald Trump Ukrajna oldalára áll majd, vagy legalább semleges pozíciót foglal el.

Remélem, hogy megváltoztatja a döntéseit és a Putyinhoz való hozzáállását. Elnöki ciklusának kezdetétől vártuk, hogy megváltozzon a viszonya Putyinhoz

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– fogalmazott.

Zelenszkij reagált Trump azon kijelentésére is, miszerint az ukrán elnökkel nehezebb tárgyalni, mint Putyinnal. Mint mondta, végig őszinte volt Trumppal, és bár ez talán nem volt mindig udvarias, jobb, ha nyílt és egyenes partnerekkel veszi körül magát az ember, mint olyanokkal, "akik gyilkosok – még ha mosolyognak is közben". Hozzátette, őt és az orosz elnököt nem lehet egy lapon említeni, mivel Putyin az az agresszor, aki megszállta Ukrajnát, és akinek a katonái felnőtteket és gyerekeket egyaránt megöltek.

Arra a kérdésre, hogy Trump továbbra is Ukrajna szövetségesének tekinthető-e, Zelenszkij mindössze annyit válaszolt, hogy reméli.

Az interjú időzítése nem véletlen, ugyanis Trump október 16-án rendeleti úton felfüggesztette a Graham-törvény alapján Oroszországra kivetett egyes szankciók, korlátozások és vámok érvényesítését, arra hivatkozva, hogy ez az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke. Korábban, október 10-én Trump kijelentette, hogy ideje lenne új elnököt választania Ukrajnának, aki képes megállapodásra jutni Oroszországgal, október 9-én pedig közölte, hogy "rendkívül sikeres megbeszélést" folytatott Vlagyimir Putyinnal, és megegyeztek az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldásáról.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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