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A Volkswagen 2030-ig befagyaszthatja a béreket
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A Volkswagen 2030-ig befagyaszthatja a béreket

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A Volkswagen konszern a bérek 2030-ig történő befagyasztását tervezi, ami az infláció miatt mintegy tízszázalékos reálbércsökkenést eredményezhet - írta a Süddeutsche Zeitung belső vállalati dokumentumokra hivatkozva.

A német autógyártó költségcsökkentő programja részeként jelentős létszámleépítést hajt végre, és Németországban több üzem jövője is bizonytalanná vált. A lap szerint a tervezett intézkedés a vállalat németországi, mintegy 275 ezer alkalmazottját is érintheti.

A Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint az igazgatóság által elfogadott jövőképet ismertető belső dokumentumok a nemzetközi bértárgyalások "újrahangolását" irányozzák elő. Az idei negyedik negyedévtől alkalmazandó irányelvek között szerepel

a béremelések felfüggesztése 2030-ig.

A dokumentumok szerint csökkenthetik a változó bérelemeket, egyes különjuttatásokat és kedvezményeket is, emellett további munkahelyek megszüntetését tervezik.

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A lap szerint a megtakarítási célok eléréséhez a konszern valamennyi márkájának, régiójának és üzletágának "megfelelő" mértékben kell hozzájárulnia, ugyanakkor az egyes vállalati egységek sajátosságait is figyelembe vennék. A Volkswagen a lap megkeresésére nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A Volkswagen és más német autógyártók az ágazat elhúzódó nehézségeivel küzdenek. A vállalat felügyelőbizottsága szeptember elején további 50 ezer munkahely megszüntetéséről döntött világszerte, így

a korábban bejelentett leépítésekkel együtt összesen mintegy 100 ezer állás szűnhet meg a következő években.

Emellett négy németországi gyár működése is veszélybe kerülhet a következő évtized első felében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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