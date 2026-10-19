A Volkswagen 2030-ig befagyaszthatja a béreket

A német autógyártó költségcsökkentő programja részeként jelentős létszámleépítést hajt végre, és Németországban több üzem jövője is bizonytalanná vált. A lap szerint a tervezett intézkedés a vállalat németországi, mintegy 275 ezer alkalmazottját is érintheti.
A Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint az igazgatóság által elfogadott jövőképet ismertető belső dokumentumok a nemzetközi bértárgyalások "újrahangolását" irányozzák elő. Az idei negyedik negyedévtől alkalmazandó irányelvek között szerepel
a béremelések felfüggesztése 2030-ig.
A dokumentumok szerint csökkenthetik a változó bérelemeket, egyes különjuttatásokat és kedvezményeket is, emellett további munkahelyek megszüntetését tervezik.
A lap szerint a megtakarítási célok eléréséhez a konszern valamennyi márkájának, régiójának és üzletágának "megfelelő" mértékben kell hozzájárulnia, ugyanakkor az egyes vállalati egységek sajátosságait is figyelembe vennék. A Volkswagen a lap megkeresésére nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A Volkswagen és más német autógyártók az ágazat elhúzódó nehézségeivel küzdenek. A vállalat felügyelőbizottsága szeptember elején további 50 ezer munkahely megszüntetéséről döntött világszerte, így
a korábban bejelentett leépítésekkel együtt összesen mintegy 100 ezer állás szűnhet meg a következő években.
Emellett négy németországi gyár működése is veszélybe kerülhet a következő évtized első felében.
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