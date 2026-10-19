Áttörés jöhet a tárgyalásokon: fontos lépést tett Oroszország az ukrán javaslatok után

Lubinec az Eszpreszo tévécsatornának nyilatkozva elmondta, hogy az orosz fél figyelembe vette az Ukrajna által korábban előterjesztett valamennyi javaslatot. Az ombudsman szerint a tárgyalások a tűzszünet biztosításáról és az evakuáció lebonyolításáról zajlanak, amelynek keretében minden távozni kívánó civilt közvetlenül az ukrán kormány által ellenőrzött területekre szállítanának.

Vannak még nehéz kérdések, de remélem, hogy a közeljövőben mindannyian látjuk majd a tárgyalások eredményét

– tette hozzá.

Az evakuáció Oleskit és hat további közeli települést érintene. Az ukrán fél becslése szerint a térségben mintegy hatezer civil tartózkodhat, köztük akár kétszáz gyermek. Magában Oleskiben körülbelül kétezer ember maradhatott. Lubinec hangsúlyozta, hogy az orosz féllel naponta folynak az egyeztetések.

Sok részletet nem árulhatok el, de elmondhatom, hogy véleményem szerint a lehető legnagyobb előrelépést tettük

– fogalmazott.

A háttérhez tartozik, hogy szeptemberben az Ukrán Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsa humanitárius katasztrófára figyelmeztetett Oleskiben. Október elején a Nemzeti Gárda drónokkal közel négy tonna segélyszállítmányt juttatott el a megszállt városba. Október 16-án pedig XIV. Leó pápa telefonon kérte Vlagyimir Putyint, hogy biztosítson tűzszünetet a segélyszállítások lehetővé tételére.

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