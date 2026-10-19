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Autóbaleset buktatta le a CIA titkos akcióját: hatalmas botrány robbant ki, hullanak a politikusok
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Autóbaleset buktatta le a CIA titkos akcióját: hatalmas botrány robbant ki, hullanak a politikusok

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Letartóztatták Chihuahua állam volt főügyészét, César Jáureguit, amiért engedélyezte a CIA részvételét egy mexikói drograzziában anélkül, hogy ehhez a szövetségi kormány hozzájárulását kérte volna - számolt be a CNN.

Gilberto Loya Chávez, a chihuahuai főügyészi hivatal megbízott vezetője egy videóüzenetben jelentette be, hogy Jáuregui ellen hivatali visszaélés és hivatali összeesküvés miatt indult eljárás. A volt főügyészt bíró elé állítják, a tárgyalás időpontját azonban egyelőre nem közölték.

A botrány egy április 19-i rajtaütésre nyúlik vissza, amelynek során a chihuahuai hatóságok felszámoltak egy illegális droggyártó laboratóriumot az állam északi részén.

A műveletből visszatérőben négyen – két mexikói rendvédelmi tiszt és két amerikai állampolgár – vesztették életüket egy közúti balesetben.

Jáuregui, aki akkor még hivatalban lévő főügyész volt, az amerikai áldozatokat a mexikóvárosi amerikai nagykövetség oktatóiként azonosította. Napokkal később derült ki a CNN és más sajtóorgánumok beszámolóiból, hogy

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a két áldozat valójában a CIA munkatársa volt.

A hírszerző ügynökség Donald Trump második elnöki ciklusa alatt jelentősen kiterjesztette titkos kartellellenes műveleteit Mexikóban. Kartelltagok likvidálásban vettek részt és drónokat is röptettek a mexikói légtérbe.

Loya Chávez szombaton hangsúlyozta, hogy nem maga a razzia képezi a vizsgálat tárgyát – hiszen az illegális labor felszámolása fontos eredmény volt a szervezett bűnözés elleni küzdelemben –, hanem a művelet végrehajtásának módja, különösen a szolgálati út és a vonatkozó protokollok figyelmen kívül hagyása.

A jó eredmény nem igazolja a törvénysértést"

– fogalmazott a megbízott főügyész.

A CIA ügynökeinek jelenléte felháborította Claudia Sheinbaum elnök kormányát, amely számonkérte a chihuahuai hatóságokon, miért nem egyeztettek előzetesen a szövetségi szervekkel, ahogyan azt a mexikói jogszabályok előírják. Az elnök arra hivatkozott, hogy az amerikai féllel való együttműködés alkotmányosan szövetségi hatáskörbe tartozik, így az egyes tagállamok nem kezdeményezhetnek önállóan ilyen jellegű kooperációt.

Chihuahua kormányzója, María Eugenia Campos az eset nyomán külön nyomozóegységet hozott létre. Az első vizsgálati jelentés szerint az állami biztonsági ügynökség igazgatója – aki szintén életét vesztette a balesetben – feltehetően nem hivatalos együttműködést folytatott az amerikai ügynökökkel, és nem tájékoztatta feletteseit a részvételükről. Jáuregui április 27-én lemondott főügyészi posztjáról, elismerve politikai felelősségét az ügy kapcsán kialakult feszültségekért.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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