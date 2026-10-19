Az Európai Bizottság beintett Amerika nagy tervének: nemet mondanak az orosz gáz vásárlására

Paula Pinho, a Bizottság szóvivője brüsszeli sajtótájékoztatóján tette egyértelművé az uniós álláspontot. Mint mondta, Ursula von der Leyen, a testület elnöke korábban világosan kijelentette, hogy a háború teljes befejezéséig egyetlen korlátozó intézkedést sem vonnak vissza Oroszországgal szemben. A szóvivő mindezt azokra az újságírói kérdésekre válaszolva közölte, amelyek azon amerikai felvetésre vonatkoztak, miszerint

az orosz gáz európai beszerzésének újraindítása az ukrajnai békés rendezés részét képezhetné.

Az október 15–16-i uniós csúcstalálkozón a tagállamok csalódottságuknak adtak hangot amiatt, hogy Washington enyhített az Oroszországgal szembeni korlátozásokon, és megkezdte az orosz gázolaj vásárlását. A Bizottság továbbra is az EU és az Egyesült Államok közötti összehangolt szankciós politika mellett áll ki, amellyel Oroszországot a harcok Kijev feltételei szerinti befejezésére lehetne kényszeríteni.

A Bizottság korábban többször is hangsúlyozta, hogy az orosz gáz uniós tagállamok általi vásárlásának teljes és határozatlan idejű tilalma – amely 2027-től lép életbe Európában – nem a szankciós politika része, így az akkor is érvényben marad, ha az Oroszországgal szembeni európai korlátozásokat esetleg feloldanák.

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