Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI

A több különböző helyszínről érkezett bejelentéseket követően a rendőrség azonnal intézkedett az érintett intézmények átvizsgálásáról, valamint a fenyegetések hátterének feltárásáról. A hatóságok kiemelt célja, hogy a helyzet tisztázásával a lehető leghamarabb helyreálljon a megszokott munkarend az iskolákban.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy "a gyermekek és a pedagógusok biztonsága elsődleges szempont", ezért a rendőrség minden szükséges lépést megtesz a védelmük érdekében.

Bár az eddigi vizsgálatok szerint nem állt fenn valós veszélyhelyzet, a fenyegetések körülményeinek tisztázása és az elkövetők azonosítása jelenleg is folyamatban van.

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt indított eljárást, és vizsgálja a 2026. október 15-i és a hasonló bűncselekmények közötti esetleges összefüggéseket is.

Magyarország mellett Romániában, Szerbiában, valamint az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországban és Skóciában is iskolákat érintő bombafenyegetésekről számoltak be hétfőn. Kolozsváron kiürítették a Báthory István Elméleti Líceumot, de a diákok később visszatérhettek, míg Belgrádban és Újvidéken több intézményben rendőrségi átvizsgálás indult. Észak-Írországban 160 iskola kapott fenyegető emailt, Skóciában többek között Edinburgh és Glasgow is érintett. A brit hatóságok nem tekintik valósnak a fenyegetéseket, ennek ellenére több északír iskola bezárt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images