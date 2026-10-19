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Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI
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Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI

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Több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintett a ma reggeli bombafenyegetés, a rendőrségi ellenőrzések alapján azonban a riasztások alaptalannak bizonyultak. A hatóságok haladéktalanul megkezdték az épületek átvizsgálását és a felelősök felkutatását – tudatta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzésében.

A több különböző helyszínről érkezett bejelentéseket követően a rendőrség azonnal intézkedett az érintett intézmények átvizsgálásáról, valamint a fenyegetések hátterének feltárásáról. A hatóságok kiemelt célja, hogy a helyzet tisztázásával a lehető leghamarabb helyreálljon a megszokott munkarend az iskolákban.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy "a gyermekek és a pedagógusok biztonsága elsődleges szempont", ezért a rendőrség minden szükséges lépést megtesz a védelmük érdekében.

Bár az eddigi vizsgálatok szerint nem állt fenn valós veszélyhelyzet, a fenyegetések körülményeinek tisztázása és az elkövetők azonosítása jelenleg is folyamatban van.

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt indított eljárást, és vizsgálja a 2026. október 15-i és a hasonló bűncselekmények közötti esetleges összefüggéseket is.

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Magyarország mellett Romániában, Szerbiában, valamint az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországban és Skóciában is iskolákat érintő bombafenyegetésekről számoltak be hétfőn. Kolozsváron kiürítették a Báthory István Elméleti Líceumot, de a diákok később visszatérhettek, míg Belgrádban és Újvidéken több intézményben rendőrségi átvizsgálás indult. Észak-Írországban 160 iskola kapott fenyegető emailt, Skóciában többek között Edinburgh és Glasgow is érintett. A brit hatóságok nem tekintik valósnak a fenyegetéseket, ennek ellenére több északír iskola bezárt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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