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Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin
Globál

Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin

Portfolio
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Izrael-ellenes lépésekkel vádolja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Oroszországot, kijelentette azt is, hogy a két ország stratégiai érdekei egyre több fronton ütköznek - írta a Jerusalem Post.

Netanjahu azzal vádolta meg Oroszországot, hogy

amellett, hogy Iránt segítik katonai eszközökkel, antiszemita üzeneteket közvetítő botfarmot is működtetnek az interneten.

Hangsúlyozta, hogy mindez ellentétes Izrael érdekeivel.

Mindezeket a kérdéseket nagyon világosan rájuk fogjuk olvasni"

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- mondta Netanjahu, ha ismét egyeztetnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Netanjahu arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte Oroszországnak szintén érdekében áll, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomhatalommá váljon. Úgy látja, Irán azon dolgozik, hogy uralma alá vesse a világ muszlimjait és Oroszország iszlámhívó lakosságát is saját céljaira akarja használni.

Több jelentés is arról számol be, hogy Moszkva segíti Teheránt katonai képességeinek fejlesztésében, drón- és rakétatechnológiájának korszerűsítésében, emellett olyan hírszerzési információkkal látja el az iráni felet, amelyek az amerikai és szövetséges erők elleni közel-keleti támadásokat szolgálhatják.

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Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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