Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin

Netanjahu azzal vádolta meg Oroszországot, hogy

amellett, hogy Iránt segítik katonai eszközökkel, antiszemita üzeneteket közvetítő botfarmot is működtetnek az interneten.

Hangsúlyozta, hogy mindez ellentétes Izrael érdekeivel.

Mindezeket a kérdéseket nagyon világosan rájuk fogjuk olvasni"

- mondta Netanjahu, ha ismét egyeztetnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Netanjahu arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte Oroszországnak szintén érdekében áll, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomhatalommá váljon. Úgy látja, Irán azon dolgozik, hogy uralma alá vesse a világ muszlimjait és Oroszország iszlámhívó lakosságát is saját céljaira akarja használni.

Több jelentés is arról számol be, hogy Moszkva segíti Teheránt katonai képességeinek fejlesztésében, drón- és rakétatechnológiájának korszerűsítésében, emellett olyan hírszerzési információkkal látja el az iráni felet, amelyek az amerikai és szövetséges erők elleni közel-keleti támadásokat szolgálhatják.

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