Biztonsági riasztást adott ki Amerika: felrobbanhat egy egész régió – Jobb, ha mindenki készít menekülési tervet

Biztonsági riasztást adott ki az amerikai konzuli szolgálat a teljes Közel-Keletre.

Az amerikai kormányszervezet azt javasolja a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiaknak, hogy fokozott óvatossággal járjanak el a hétköznapjaikban a térségben tapasztalható „komplex biztonsági helyzet miatt.”

Azt írják: a jövőben járattörlésekre, légtér-lezárásokra és más, utazási fennakadásokra kell számítani.

Azt is javasolják állampolgáraiknak, hogy készüljenek menekülési tervet.

Konkretizálják: a húszik Szaúd-Arábiát támadják, az elmúlt hetek incidenseit potenciális eszkaláció követheti, amely a régió más területire is veszélyt jelenthet.

Arra is kitérnek: Irán és az általuk támogatott fegyveres csoportok amerikai célpontokra mérhetnek csapást a régióban, köztük polgári célpontokra, vállalati létesítményekre is.

Egyelőre nem világos, hogy a biztonsági riasztást milyen konkrét esemény előzte meg. Az amerikai kormány rendszeresen tesz közzé hasonló felhívásokat állampolgárainak, legutóbb október 8-án tettek közzé a Közel-Kelet egészére kiterjedő biztonsági riasztást.

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