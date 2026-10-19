Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Bécsbe tartó gép

Bombafenyegetés miatt Szófiában kellett leszállnia vasárnap este az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó OS82-es járatának. A gépen 51 utas és hatfős személyzet utazott, a riasztás után pedig a bolgár légierő MiG–29-es vadászgépeket emelt a levegőbe. Az átvizsgálás során a hatóságok semmilyen veszélyes tárgyat nem találtak, így a repülőgép folytathatta útját.

Bombariadó miatt Szófiában kényszerült megszakítani útját az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó járata vasárnap este.

A repülőgép az átvizsgálást követően folytathatta útját, miután a hatóságok semmilyen veszélyes tárgyat nem találtak a fedélzeten.

Az OS82-es járat a román határ közelében járt, amikor a személyzet értesítést kapott a bombafenyegetésről – számolt be a bolgár BTA hírügynökség. A riasztást követően a bolgár légierő MiG–29-es vadászgépeket emelt a levegőbe. Az izraeli Háárec lapértesülése szerint a fenyegetést egy olyan osztrák állampolgár juttatta el a hatóságokhoz, aki nem tartózkodott a gépen.

Megerősítjük, hogy 2026. október 18-án fenyegetés érkezett a Tel-Avivból Bécsbe tartó OS82-es járat ellen, ami szükségessé tette a gép rendkívüli leszállását Szófiában

– áll a légitársaság hétfőn kiadott közleményében. Az érintett repülőgép, az utasok és a személyzet átvizsgálása során semmilyen veszélyforrást nem azonosítottak.

A repülőgépen 51 utas és 6 fős személyzet tartózkodott. A Flightradar24 repüléskövető oldal adatai szerint a járatot egy Airbus A320-200-as típusú géppel teljesítették, amelynek maximális befogadóképessége az Austrian Airlines tájékoztatása szerint 180 fő.

A bécsi repülőtér, az osztrák belügyminisztérium, valamint az Austrian Airlinest tulajdonló Lufthansa-csoport egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Az osztrák és a bolgár belügyminiszter hétfő délelőtt egyébként egy korábban meghirdetett sajtótájékoztatót tartott Bécsben.

Az eset alig három héttel azután történt, hogy a Flydubai légitársaság egyik Izraelbe tartó gépén a másodpilóta a gyanú szerint fejszével támadt a kapitányra, hogy lezuhantsa a repülőt. Az Egyesült Arab Emírségek legfőbb ügyésze a múlt héten közölte, hogy az ománi másodpilóta a szeptember 30-i, Dubaj és Tel-Aviv közötti járatot akarta eltéríteni, majd az izraeli Ben-Gurion repülőtér termináljába csapódva akart öngyilkos merényletet végrehajtani, ám a kapitány megakadályozta ebben.

Forrás: Reuters

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