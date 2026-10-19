16°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Bécsbe tartó gép
Globál

Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Bécsbe tartó gép

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bombafenyegetés miatt Szófiában kellett leszállnia vasárnap este az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó OS82-es járatának. A gépen 51 utas és hatfős személyzet utazott, a riasztás után pedig a bolgár légierő MiG–29-es vadászgépeket emelt a levegőbe. Az átvizsgálás során a hatóságok semmilyen veszélyes tárgyat nem találtak, így a repülőgép folytathatta útját.

Bombariadó miatt Szófiában kényszerült megszakítani útját az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó járata vasárnap este.

A repülőgép az átvizsgálást követően folytathatta útját, miután a hatóságok semmilyen veszélyes tárgyat nem találtak a fedélzeten.

Az OS82-es járat a román határ közelében járt, amikor a személyzet értesítést kapott a bombafenyegetésről – számolt be a bolgár BTA hírügynökség. A riasztást követően a bolgár légierő MiG–29-es vadászgépeket emelt a levegőbe. Az izraeli Háárec lapértesülése szerint a fenyegetést egy olyan osztrák állampolgár juttatta el a hatóságokhoz, aki nem tartózkodott a gépen.

Megerősítjük, hogy 2026. október 18-án fenyegetés érkezett a Tel-Avivból Bécsbe tartó OS82-es járat ellen, ami szükségessé tette a gép rendkívüli leszállását Szófiában

Még több Globál

Elszabadult az erőszak Franciaországban: kijárási tilalmat rendeltek el a tömeges zavargások miatt

Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron

Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

– áll a légitársaság hétfőn kiadott közleményében. Az érintett repülőgép, az utasok és a személyzet átvizsgálása során semmilyen veszélyforrást nem azonosítottak.

A repülőgépen 51 utas és 6 fős személyzet tartózkodott. A Flightradar24 repüléskövető oldal adatai szerint a járatot egy Airbus A320-200-as típusú géppel teljesítették, amelynek maximális befogadóképessége az Austrian Airlines tájékoztatása szerint 180 fő.

A bécsi repülőtér, az osztrák belügyminisztérium, valamint az Austrian Airlinest tulajdonló Lufthansa-csoport egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Az osztrák és a bolgár belügyminiszter hétfő délelőtt egyébként egy korábban meghirdetett sajtótájékoztatót tartott Bécsben.

Az eset alig három héttel azután történt, hogy a Flydubai légitársaság egyik Izraelbe tartó gépén a másodpilóta a gyanú szerint fejszével támadt a kapitányra, hogy lezuhantsa a repülőt. Az Egyesült Arab Emírségek legfőbb ügyésze a múlt héten közölte, hogy az ománi másodpilóta a szeptember 30-i, Dubaj és Tel-Aviv közötti járatot akarta eltéríteni, majd az izraeli Ben-Gurion repülőtér termináljába csapódva akart öngyilkos merényletet végrehajtani, ám a kapitány megakadályozta ebben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility