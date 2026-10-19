Diáktüntetésnek indult, féktelen pusztítás lett belőle: az elszabaduló erőszak a radikális jobboldal malmára hajthatja a vizet

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Szombaton több mint félmillió tüntető vonult utcára Franciaországban, a magas megélhetési költségek elleni demonstrációk egy része ugyanakkor erőszakba torkollt, miután több nagyvárosban sötétbe öltözött, maszkos vandálok jelentek meg. Becslések szerint szombaton mintegy 3000 üzletet fosztottak ki, ezzel több százmillió eurónyi kárt okozva. Csak Marseille-ben több mint 30 ezer fosztogatóról érkeztek hírek, de országszerte felgyújtottak több középületet is. A lángok martalékává vált a limoges-i városháza tornya is, amely összeomlott. A francia belügyminisztérium vasárnapi esti összesítése szerint közel 2400 embert állítottak elő, és közel ezer rendfenntartó megsérült, heten súlyosan. A rendőrség könnygázt és sokkoló gránátokat is bevetett a tömeg oszlatására, a hatósági fellépést azonban kritika övezi, egyrészt annak hiányossága miatt, másrészt mert több tinédzser súlyos sérüléseket szenvedett az elmúlt hetekben.



Az időközben Kuvaitba utazott Emmanuel Macron francia elnök vasárnap esti beszédében szégyenérzetről és dühről beszélt az erőszak és a káosz elszabadulása miatt, a történtekért pedig a bűnözők mellett a középiskolás diákok pár hete indult tiltakozását támogató radikális baloldalt okolta. Az elnöki székre esélyes radikális jobboldali Marine Le Pen mindeközben a társadalmi nyugalom és a közrend zálogaként festi le magát, elvégre 2027 tavaszán új elnököt választ Franciaország. Hogyan tovább a féktelen pusztításról szóló drámai képsorok után?

Mindannyian dühöt és szégyent érzünk ma este

- mondta Emmanuel Macron francia elnök a vasárnap este közvetített tízperces televíziós beszédében. A centrista liberális Macron elítélte "az ultrabaloldali csoportosulások" és "a hozzájuk csapódó számos bűnőző" által elkövetett "féktelen erőszakot", mely keretében "üzleteket fosztottak ki, középületeket, boltokat, városházákat támadtak meg".

Ezeket a képeket látva mindannyian azt kérdezzük, hogyan tehették franciák ezt Franciaországgal

- fogalmazott az utolsó ciklusa végéhez közelítő államfő, példaként említve a limoges-i városháza felgyújtását, a lyoni turisztikai hivatalban történt gyújtogatást, a marseille-i városházába történt behatolást és a bordeaux-i prefektusi hivatal elleni támadást.

Macron szerint ezeket a tetteket "semmi sem igazolja, semmi sem magyarázza, semmi sem menti fel".

Ugyanakkor "soha nem szabad összekevernünk a jogos követeléseket támasztó tüntetőket azokkal, akik romboltak, rongáltak és fosztogattak" - fűzte hozzá.

Macron felszólította a pártokat, a szakszervezeteket és a diákszervezeteket, hogy egyértelműen ítéljék el az erőszakot.

Az országnak rendre és nyugalomra van szüksége, nem eszkalációra

- jelentette ki, és azt kérte, hogy a fél év múlva esedékes elnökválasztás előtti kampány a vitákról, ne a rendzavarásról és a pusztításról szóljon.

Honnan indult az egész?

A magukat mára kinőtt tüntetéssorozatot szeptember 21-én indították az Antoine de Saint-Exupéry Líceum középiskolás diákjai Párizs egyik délkeleti, nem túl tehetős elővárosában, Créteil-ben.

A tanulók az intézmény alulfinanszírozottsága miatt tiltakoztak:

kifogásolták az iskolaépület leromlott állapotát, a hiányos felszereltséget és az állandó tanárhiányt. Mindezek miatt szerintük nem megfelelő minőségű oktatásban volt részük, ami veszélybe sodorja a jövőjüket.

A blokáddal, "iskolafoglalással" járó demonstrációk napokon belül átterjedtek több környékbeli iskolára, ahol a diákok sokszor saját kifogásaikra alapuló követelésekkel is előálltak az erőforráshiány mellett. Október elejére már országos méretet öltött a megmozdulás, előfordult, hogy a 3700 állami fenntartású középiskola közül több mint ezerben voltak hasonló demonstrációk. Miközben már több egyetemen is tiltakozási akciók kezdődtek, az erőszak is egyre jobban elszabadult: az iskolák környékén gyakran kukákat gyújtottak fel, petárdáztak vagy összecsaptak a rendőrökkel maszkot viselő fiatalok. A hatóságok már ekkor naponta több száz embert állítottak elő, és több tucatnyian megsérültek.

Ugyan a Saint-Exupéry Líceumban szeptember végén betöltötték a három üres tanári állást, így ott abbamaradt a tiltakozás, az országos tüntetéshullám már megállíthatatlanná vált.

Október 2-án több száz iskolában távoktatást rendeltek el, pár napra rá pedig közel 500 iskolában felfüggesztették a tanítást. 6-án a középiskolák negyede nem nyitott ki, aznap ugyanis szakszervezeti segítséggel országos tiltakozást tartottak, amely keretében a szervezők szerint 450 ezren, a rendőrség adatai alapján 250 ezren vonultak utcára mintegy harminc városban. Párizsban az október 6-i tüntetés alatt jelentős incidens nem történt, a felvonulás végén azonban pár száz randalírozó jelent meg a Nation tér körül, és szórványosan összecsaptak a rendőrökkel: kővel és egyéb lövedékkel dobálták a rendfenntartókat, akik könnygázzal oszlatták a rendbontókat - tudósított az MTI.

Hogyan reagált a kormány?

A tiltakozásokat kezdettől fogva és erőteljesen támogatta a Jean-Luc Mélenchon elnökjelölt fémjelezte, radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI), amely erőszakos túlkapással vádolta a Macron által kinevezett párizsi kormányt. Október 5-én egy 15 éves fiúnak leszakadt a keze az észak-franciaországi Lensben, amikor felszedett egy rendőrségi gránátot. A kabinet válaszul felfüggesztette a hanggránátok használatát a diákok ellen.

Sébastien Lecornu miniszterelnök ezután kijelentette, hogy senki sem lehet közömbös a középiskolások aggodalmait illetően.

a diákok követelései kapcsán az első döntéseket azonban csak "október végére", azaz az őszi szünet utánra ígérte.

A tüntetések nem csitultak, a negyedik országos mozgósítási nap után a lázongás kifulladásában bízó kormány így már ténylegesen lépni kényszerült. Az oktatási miniszter bejelentette: 3 ezer helyettesítő tanárt vezényelnek a problémákkal küzdő intézményekbe, azaz mintegy 500 gimnáziumba. A középiskolások ugyanakkor a közoktatásra szánt büdzsé azonnali, 10 milliárdos emelését követelik az elöregedett infrastruktúra javítására és a tanárhiány enyhítésére. A miniszterelnök a költségvetés módosítására tett ígéretet, mondván, a várható megszorítások ellenére "van hely a sürgős ügyeknek".

Október 13-án kedden ötödik alkalommal vonultak utcára az immár harmadik hete tüntető diákok, és zárva maradt az egyetemek oroszlánrésze. Csatlakozott a tüntetésekhez Greta Thunberg svéd aktivista is, egyik párizsi menetben pedig maga Jean-Luc Mélenchon is felvonult. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor

a békés tüntetések végén úgynevezett black blocs csoportba szerveződő demonstrálók jelentek meg,

akik utcakövekkel és köztéri berendezésekkel dobálták a rendőröket, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak.

A Guardian francia ügyvédekre és jogvédő csoportokra hivatkozva azt írta, hogy több tinédzser "háborús" sérüléseket szenvedett a tüntetések során használt rendőrségi fegyverektől, miközben példátlan mennyiségű kiskorút vettek őrizetbe a rendőrök. Közül néhányan arról számoltak be, hogy megütötték vagy rasszista sértés érte őket.

A rendőrség felügyeleti szerve múlt péntekig 36 feltételezett rendőri túlkapás miatt indított vizsgálatot, köztük négyet "csonkító sérülések" miatt.

Szexuális zaklatás gyanújával is indult vizsgálat, egy korábban nyilvánosságra került felvételen ugyanis az volt látható, hogy a keleti Metzben egy előállított és földre kényszerített lány haját és mellét az eljáró rendőr tapogatja.

Így jutottunk el most szombatig, amikor a diákok a sárgamellényesekkel együtt vonultak utcára, a megmozdulásokat pedig az eddigi legnagyobb horderejű zavargások követték.

A szervezők szerint országszerte 800 ezren, a belügyminisztérium szerint 550 ezren vonultak utcára, közülük Párizsban 110 ezren.

Franciaország jól ismert a "szenvedélyes" tiltakozásairól, és egyesek az 1968-as egyetemi diáklázadással állítják párhuzamba az aktuális folyamatokat. Nem voltak mentesek az erőszaktól a sárgamellényes tüntetések 2018 és 2019 között, de a nyugdíjreform elleni 2023-as demonstrációk sem, a mostani események intenzitása azonban jócskán túltett az utóbbi kettőn.

Több mint 1800 embert vettek őrizetbe, több mint 500 rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg az összecsapásokban.

Csak Párizsban szombaton 855 embert állítottak elő, amire korábban soha nem volt példa.

A randalírozók a déli Marseille-ben, az északi Lille-ben, a nyugati Angers-ben és a délnyugati Bordeaux-ban is behatoltak a polgármesteri hivatalokba vagy prefektúrákra, feldúlva vagy felgyújtva az épületeket. A közép-franciaországi Lyonban a főtéren található turisztikai hivatal irodáját gyújtották fel.

URGENT L'office de tourisme de la place Bellecour pillé et incendié en marge de la mobilisation du 17 octobre à Lyon. #17octobre #giletsjaunes #Lyon Vidéo @medaveprod Suivez la mobilisation en direct https://t.co/WoL8Ro1v0g https://t.co/8QgfNHiVby — actu Lyon (@actufr_lyon) October 17, 2026

Ki a hibás?

Bár a kormány előzetesen "jelentős megmozdulásokra" számított, így például újból engedélyezte a hanggránátok használatát, arra látszólag nem voltak felkészülve a hatóságok, ami bekövetkezett. Az MTI azt írja,

Emmanuel Grégoire szocialista főpolgármester szerint egész utcákat módszeresen feldúltak Párizs belvárosában, helyettese, Lamia El Aaraje pedig kiemelte: a rendőri erőknek nem voltak megfelelő eszközei ahhoz, hogy véget vessenek az éjfélig tartó fosztogatásoknak.

szocialista főpolgármester szerint Párizs belvárosában, helyettese, pedig kiemelte: a rendőri erőknek nem voltak megfelelő eszközei ahhoz, hogy véget vessenek az éjfélig tartó fosztogatásoknak. Guillaume Guérin , Limoges jobboldali polgármestere szintén megemlítette, hogy a rendőrségnek "hiányoztak a forrásai", és "visszavonult" a huligánokkal szemben. Limoges-ban a 140 éves városháza teljesen kiégett, az épület tornya összeomlott, amiről vírusként terjedtek a felvételek a közösségi médiában.

, Limoges jobboldali polgármestere szintén megemlítette, hogy a rendőrségnek "hiányoztak a forrásai", és "visszavonult" a huligánokkal szemben. Limoges-ban a 140 éves városháza teljesen kiégett, az épület tornya összeomlott, amiről vírusként terjedtek a felvételek a közösségi médiában. Marseille polgármestere, a baloldali Benoît Payan már szombat délelőtt a kormányt tette felelőssé a rombolásokért, amelyek már a tüntetések előtt elkezdődtek. Tudni akarom, mi történt. Azt akarom tudni, hogy miért tudtak emberek büntetlenül törni-zúzni - fogalmazott.

már szombat délelőtt a kormányt tette felelőssé a rombolásokért, amelyek már a tüntetések előtt elkezdődtek. - fogalmazott. A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés és a Zöldek vasárnap lemondásra szólították fel a belügyminisztert a nem megfelelő rendfenntartói intézkedések miatt.

A Nemzetgyűlés elnöke, a Macron-párthoz tartozó Yaël Braun-Pivet bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását javasolja az erőszakos cselekmények és a rendfenntartási stratégia kivizsgálására.

ALERTE - Un camion de pompier est attaqué, pillé et incendié à Marseille en marge du blocus des lycées. Les marins-pompiers ont dû abandonner leur véhicule devant le lycée Saint-Exupéry. https://t.co/SE6LImyfqp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 1, 2026

Emmanuel Macron a tegnapi beszédében "átláthatóságot" ígért a szombaton alkalmazott rendfenntartói stratégiával kapcsolatban, és arra kérte a kormányt, elsősorban Laurent Nuñez belügyminisztert, hogy "vonják le a tanulságokat", és "egyértelmű válaszokat" vár.

Az elnök elmondása szerint a kormányfő hamarosan összehívja az összes politikai pártot, valamint a szakszervezeteket, a diákszervezeteket, az önkormányzati és a parlamenti képviselőket is, hogy megoldásokat találjanak a társadalmi követelésekre.

Bár korábban arról spekuláltak, hogy Macron rendkívüli állapotot hirdethet a zavargásokra válaszul, ez nem történt meg. Az azonnali, konkrét intézkedések hiányát így többen bírálták.

Macron arra azonban utalt, hogy a következő napokban a prefektusok "döntéseket fognak hozni városaink védelme érdekében, beleértve egyes gyülekezések betiltását is". Franciaország második legnagyobb városában, Marseille-ben ennek megfelelően hétfő déltől este 8 óráig betiltottak minden tüntetést és nyilvános összejövetelt, míg az ország egyes területein részleges kijárási tilalmat rendeltek el.

Nuñez hétfőn elismerte a "teljes körű felelősségét" abban, hogy a rendőrség a hétvégén elveszítette az irányítást, ezért felajánlotta a lemondását.

A francia belügyminiszter szerint "nem sikerült előre látni" az eseményeket, és nem készítették fel megfelelően a biztonsági erőket az előttük álló kihívásokra. Nuñez lemondását azonban Macron visszautasította. Az elnök a "mulasztásokat" ugyan elítélte, de álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen a rendvédelmi szervek vezetésének folyamatossága. Macron arra kérte Nuñezt, hogy tegyen meg mindent a hiányosságok kivizsgálása érdekében, valamint vezessen be új válságkezelési módszereket - számolt be a France 24.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter hétfőn úgy nyilatkozott, a biztonsági szolgálatok nagyon jól kezelik a terroristák és a szervezett bűnözői csoportok jelentette fenyegetéseket, ám

egyértelmű, hogy a szélsőbaloldallal szemben nem lépünk fel kellő hatékonysággal.

A belügyi tárca közölte, hogy a múlt éjszaka folyamán országszerte további 350 embert vettek őrizetbe, egyúttal ismételten a "szélsőbaloldali" csoportokat tette felelőssé az erőszakért.

Le Pen jöhet ki győztesként?

A zavargások és a fosztogatások Franciaország két legnagyobb városában, Párizsban és Lyonban vasárnap is folytatódtak. A politikusok mindeközben Franciaországban és világszerte egyaránt igyekeznek politikai tőkét kovácsolni a pusztításból.

Macronék egyértelműen a tüntetéseket támogató radikális baloldalt okolják az erőszak elszabadulásáért. Az Engedetlen Franciaország vezetője, Jean-Luc Mélenchon azonban elutasította az erőszakot, kijelentetve, hogy

azoknak, akik osztoznak a küzdelmünkben, semmi keresnivalójuk a fosztogatásban.

Mélenchon egyúttal Macron miniszterelnökét, Sébastien Lecornu-t vette elő, aki szerinte a "tűzzel játszott", amikor kezdetben a tiltakozások alábbhagyásában reménykedett, valós intézkedések helyett pedig olajat öntött az indulatokra a rendőri erőszakkal. Mélenchon szerint a kormány ezzel végül csak "egységbe kovácsolta a fiatalságot és a szakszervezeteket".

A rend fenntartásában csődöt mondott centrista kormány és az erőszak szításával vádolt radikális baloldal között most úgy tűnik, Marine Le Pen jöhet ki nevető harmadikként.

A fél év múlva esedékes elnökválasztáson jelenleg legesélyesebbnek számító radikális jobboldali jelölt egyrészt az inkompetens Lecornu-kormányt, másrészt az Engedetlen Franciaországot hibáztatta az erőszakért, ami "fenyegetést jelent a demokráciára".

A jogos társadalmi követeléseket ismételten túszul ejtette a szélsőbaloldal és Jean-Luc Mélenchon képviselői, akik beszédeikkel az erőszakot legitimálva, a rendet elnyomásnak, a rendetlenséget pedig jogként kezelve, az országot a káoszba akarják taszítani

- írta az X-en Marine Le Pen. A Nemzeti Tömörülés a közösségi médiában emellett "a káosz pártjának" bélyegezte a centrista Renaissance-t, és a zavargásokat a tíz éve tartó "Macron-korszak" következményének állította be, míg saját magát a közbiztonság, a törvényes rend és a "nyugalmas Franciaország" egyetlen hiteles képviselőjeként festette le.

A Nemzeti Tömörülés számára nem is lehetne kedvezőbb az időzítés, hiszen pár hete még attól zengett a francia sajtó, hogy a párt miniszterelnök-jelöltjének, Jordan Bardellának tulajdonított antiszemita üzenetek láttak napvilágot.

A franciaországi zavargásokat nemcsak Donald Trump amerikai elnök, hanem Magyar Péter miniszterelnök is a migrációval hozta összefüggésbe a közösségi oldalán. Magyar a Tisza-kormány bevándorláspolitikájának indoklására használta fel a drámai képsorokat.

Talán már mindenki számára érthető, hogy Magyarország miért képviseli a lehető legszigorúbb fellépést a migráció kapcsán, és miért nem fogunk semmilyen nyomásra lazítani a külső határaink védelmén és a bevándorlási politikánkon.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, "örülök, hogy a mostani uniós csúcson egyértelművé vált, hogy Európa döntő többsége felébredt, és szakítani akar a korábbi megengedő politikával. Reméljük még nem későn." Bár a kirívó esetekben a francia fősodratú sajtóban sem diákokról, hanem a jogszerű tüntetéseket törvénytelen erőszakba züllesztő rendbontókról és provokátorokról esik szó, Magyar Péter szerint "aki azt mondja, hogy diákok gyújtják fel a középületeket és támadnak meg rendőröket, az nem látja a felvételeket".

Franciaország nem vezet hivatalos nyilvántartást az állampolgárai etnikai vagy faji származásáról, így azt sem tudni pontosan, hogy milyen hátterű személyeket vettek őrizetbe a hatóságok.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hasonló üzenetet tett közzé.

Lengyelország nem fogja megismételni más európai országok hibáit, és nem is fog fizetni azokért

- közölte Tusk.

Csupán néhány hónappal a ceutai válság, és pár nappal az után, hogy heves vita zajlott a bevándorláspolitikáról az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján,

a franciaországi zavargások nyomán kiújult a migrációs vita az európai unió vezetői között.

A Politico szerint egy EU-s diplomata "borzalmasnak", míg egy másik "az Európai Tanácshoz méltatlannak" nevezte a szóváltást, amely során Mette Frederiksen dán és Andrej Babis cseh miniszterelnökök éles hangnemű felszólalásaikban az európai civilizáció védelmével kapcsolták össze a szigorúbb bevándorláspolitikát.

A diáktüntetésnek indult, majd a megélhetési problémáknak és általános elégedetlenségnek hangot adó tiltakozások, amelyek a hétvégén súlyos zavargásokba torkolltak, markánsan szemléltetik a liberális centrum összeomlását Franciaországban is – Németország után az EU másik vezető hatalmában. Macront a legtöbben már leszerepeltnek, "béna kacsának" tekintik, így amennyiben a Renaissance nem tud életképes utódjelöltet kiállítani, és a szocialistáknak sem sikerül a feltámadás,

könnyedén előfordulhat, hogy a tavaszi elnökválasztás második fordulójában a radikális bal- és jobboldal között választhatnak majd a franciák, és a szélsőségek küzdelméből a várakozások szerint Le Pen jönne ki jobban.

Amerre pedig Franciaország fordul, az biztosan hatással lesz az Európai Unió egészére. Eközben más európai országokban is szinte egy időben törtek felszínre társadalmi feszültségek, elég csak Észak-Olaszországra, Portugáliára, Spanyolországra vagy Albániára gondolni.

A legnagyobb francia szakszervezet, a CGT további békés demonstrációkra szólított fel, és november 5-re országos sztrájknapot hirdetett.

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