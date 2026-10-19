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Drasztikus szigorításra készül Norvégia: 16 éves kor alatt betilthatják a népszerű közösségi alkalmazásokat
Globál

Drasztikus szigorításra készül Norvégia: 16 éves kor alatt betilthatják a népszerű közösségi alkalmazásokat

MTI
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Norvégia a közösségi oldalak mellett bizonyos játékplatformokra és üzenetküldő szolgáltatásokra is kiterjesztené a 16 éven aluliak internethasználatát korlátozó, tervezett szabályozást - jelentette be a norvég kormány hétfőn.

Az év végéig benyújtandó törvényjavaslat a gyermekek fejlődésére, egészségére vagy biztonságára kockázatot jelentő, úgynevezett káros platformokat célozná.

A jelenlegi elképzelések szerint a TikTok, a Snapchat és a Roblox játékplatform is a szabályozás hatálya alá kerülhet.

Lene Vagslid gyermek- és családügyi miniszter az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában rámutatott: egyes szolgáltatások játékként jelennek meg, valójában azonban algoritmikus ajánlórendszereket és gyermekeket célzó, jogellenes reklámokat is alkalmaznak. A kormány ezért ezeket a platformokat sem hagyná ki a korlátozásból.

A tervezett korhatár annak az évnek a január 1-jéig lenne érvényben, amelyben a gyermek betölti a 16. életévét. Az érintett szolgáltatóknak kellene gondoskodniuk a felhasználók életkorának ellenőrzéséről.

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A kisebbségben kormányzó norvég Munkáspártnak más politikai erők támogatását is meg kell szereznie ahhoz, hogy a törvényjavaslatot elfogadják.

Nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelem irányul a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozására. Ausztrália tavaly fogadott el olyan jogszabályt, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára több közösségi oldal használatát. Az Európai Unió ezzel szemben az életkorhoz igazított, fokozatosan enyhülő korlátozások bevezetését tervezi.

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