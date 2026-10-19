Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak

Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormány illetékes tagjaival tartott válságtanácskozást követően bejelentette, hogy a prefektusoktól kijárási tilalmak bevezését kérte hétfő estétől, amelyek "részlegesek vagy helyi jellegűek" lesznek. Az intézkedés elsődleges célja, hogy a fosztogatásoktól megóvja az üzleteket, miután a hétvégén kaotikus jelenetek uralkodtak a francia nagyvárosok bevásárlóutcáiban.
"Ha szükséges", a rendkívüli állapotot is bevezetik, de a helyi kijárási tilalmak most "jobban megfelelnek" a kormányfő szerint.
A válság mértékét jelzi, hogy Laurent Nunez belügyminiszter benyújtotta lemondását Emmanuel Macron államfőnek, aki nem fogadta el azt, arra hivatkozva, hogy "szükség van a rendfenntartó erők folyamatos irányítására".
"A franciák azt gondolhatják, hogy mindenhol káosz van. Szerencsére nem így van, a káosz nagyon lokalizált a városközpontokban" - mondta a miniszterelnök.
Nem arról van szó, hogy Párizs egészét kijárási tilalom alá vonjuk, ennek nincs értelme
- hívta fel a figyelmet.
Miközben szombaton országszerte a nagyobb városokban a sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menetekben százezrek tiltakoztak békésen a megélhetési problémáik miatt a rendőrség által engedélyezett és biztosított útvonalakon, arcukat álarccal eltakaró, fekete ruhás fiatalokból álló vandálcsoportok behatoltak középületekbe, ahol gyújtogattak, mások üzleteket fosztogattak, barikádokat emeltek bérkerékpárokból és kordonokból, amelyeket aztán felgyújtottak.
A rendbontások - a szombatinál kisebb mértékben - vasárnap is folytatódtak Párizsban és Lyonban.
A kormány szerint a hétvége folyamán legalább háromezer üzletet érintettek rongálások vagy fosztogatások.
Serge Papin kereskedelmi miniszter ígéretet tett arra, hogy az érintett vállalkozóknak egy "külön támogatási alapból" kártérítést fizet a kormány. Anne Le Hénanff, a digitális ügyekért felelős kormánytag az X közösségi oldalon azt is bejelentette, hogy kérte az online viszonteladói nagy internetes oldalaktól a kifosztott üzletekből származó termékekre vonatkozó hirdetések azonnali eltávolítását.
A szervezők szerint országszerte 800 ezren, a belügyminisztérium szerint több mint félmillióan vonultak utcára. A felvonulásokra rátelepedő rendbontók közül 2231 embert vettek őrizetbe, az összecsapásokban közel ezer rendőr és demonstráló sérült meg.
Miközben a politikusok és az országos médiumok arról folytattak vitát, hogy kit terhel a felelősség a rongálásokért, a szombati megmozdulást szervező sárgamellényesek október 31-re egy újabb országos megmozdulást hirdettek, a szakszervezetek pedig november 5-re jelentettek be sztrájknapot.
Az ellenzék szerint a kormány és a rendvédelmi erők nem készültek fel arra, hogy tömegek vesznek részt a szombati tüntetéseken, és rosszul reagáltak a rendbontásokra, amelyek már a demonstrációk előtt elkezdődtek a nagyvárosokban.
Emmanuel Macron államfő vasárnap esti televíziós beszédében elismerte, hogy történtek "hibák" a rendfenntartásban, míg a belügyminiszter "kontrollvesztést" tapasztalt egyes városokban. Gérald Darmanin igazságügyminiszter a France 2 köztévében pedig úgy fogalmazott, hogy a hatóságok "kétségtelenül kudarcot vallottak" az erőszakkal szemben, és úgy ítélte meg, hogy "hírszerzési kudarc" történt.
Hat hónappal az elnökválasztás előtt a válság politikai fordulatot vett.
A baloldal azt rója fel az államfőnek, hogy nem reagál érdemben a tüntetők követeléseire, míg a jobboldal nagyobb határozottságot követel a kormánytól a rendbontókkal szemben, akiket afrikai bevándorlókként azonosít.
Párizs szocialista polgármestere, Emmanuel Grégoire szerint az erőszak annak az eredménye, hogy a kormány hagyta elfajulni a szociális tiltakozó mozgalmat.
Bár a végrehajtó hatalom elismerte a rendfenntartási problémákat, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű pártot okolja az erőszak morális és politikai felelősségéért.
Sébastien Lecornu miniszterelnök hétfőn úgy fogalmazott, hogy az "ultrabaloldali mozgalom mélyreható zűrzavart akar szervezni az országban a választásokig".
"Van egy egész átláthatatlan tömeg, amely aktiválódhat, hogy megkérdőjelezze az elnökválasztás időpontját és annak megtartását" - fogalmazott a miniszterelnök, aki jelezte, a kérdésről külön egyeztet a hírszerző szolgálatokkal.
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