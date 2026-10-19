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Egy héttel a választások előtt visszalép Netanjahu egyik leghangosabb kritikusa
Globál

Egy héttel a választások előtt visszalép Netanjahu egyik leghangosabb kritikusa

MTI
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Beni Ganz, az izraeli Kék-Fehér párt elnöke bejelentette hétfőn, hogy visszalép az indulástól az október 27-i parlamenti választásokon.

Döntéséről hétfő este sajtótájékoztatón nyilatkozik részletesebben. A közvélemény-kutatások hónapok óta azt jelezték, hogy pártja nem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges, legalább 3,25 százalékos eredményt.

Rövid közleményében azt írta, hogy a politikai élet pereméről továbbra is "az egységért fog küzdeni". Ezt nevezte "az egyetlen megoldásnak, amely megakadályozhat egy újabb katasztrófát, és megvédheti Izraelt a belföldi és külföldi kihívásokkal szemben".

Ganz és pártjának képviselői korábban többször is kijelentették az izraeli médiában, hogy leállítják a választási kampányt, ha a választás előtti utolsó héten készült közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a párt nem jut be a kneszetbe.

"A döntés hétfőn született meg, mert kedden kezdődik a katonák szavazása, és nem akarta, hogy elvesszen a rá szavazó katonák voksa. Végül meghozta a nyilvánvaló döntést, mert rájött, hogy ezen a ponton nincs értelme indulni" - mondta egy bizalmasa a Ynet hírportálnak.

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Beni Ganz szülei holokauszt-túlélők voltak. Édesanyja a magyarországi Mezőkovácsházáról, édesapja pedig az erdélyi Szovátáról vándorolt be Izraelbe a második világháború után.

A magyarul beszélő bevándorlók a Kfar Ahim (Testvérek falva) nevű mosáv, azaz szövetkezeti falu alapítói közé tartoztak. Beni Ganz mezőgazdasági bentlakásos középiskolába járt, majd az izraeli hadseregben szolgált, ahol végül vezérkari főnök lett.

2018 decemberében jelentette be, hogy pártot alapít. A következő év februárjában pártja Kék-Fehér néven választási szövetséget kötött Jaír Lapid Van Jövő pártjával. A szövetség a Likuddal azonos számú, 35 parlamenti helyet szerzett a 2019. áprilisi választásokon.

A következő választásokon a Kék-Fehér 33 mandátumot szerzett. A 2020. márciusi választások után Ganz csatlakozott a Benjámin Netanjahu vezette egységkormányhoz, noha a választás előtt megígérte, hogy nem vesz részt Netanjahu kormányában.

Emiatt felbomlott a Lapiddal kötött pártszövetség, a Kék-Fehér pedig a későbbi választásokon 8-12 mandátumot szerzett.

A 2023. október 7-i terrortámadás után Ganz ismét csatlakozott a Netanjahu vezette kormányhoz, de nyolc hónappal később kilépett belőle. Azzal vádolta Netanjahut, hogy politikai okokból halogatja a döntéseket, és akadályozza a háború céljainak elérését.

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