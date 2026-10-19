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Eljött, amitől a fél világ rettegett: bejelentést tett Irán az atomfegyverek jövőjéről
Globál

Eljött, amitől a fél világ rettegett: bejelentést tett Irán az atomfegyverek jövőjéről

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Elképzelhető, hogy Irán új vezetője visszavonhatja a fatvát, melyet édesapja, Modzstaba Hámenei kiadott az atomfegyverek ellen – erről Ahmed Naderi parlamenti képviselő beszélt az Iran International tudósítása szerint.

Modzstaba Hámenei lépései alapján úgy látom, ő más fatvát fog kiadni”

– mondta az iráni vezető az atomfegyver-programmal kapcsolatosan.

A fatva egy muszlim vallási vezető által kiadott iránymutatás, kvázi-törvény; Ali Hámenei ajatollah fatvában tiltotta meg Irán népének az atomfegyverek fejlesztését.

Naderi szerint Modzstaba Hámenei visszavonhatja, felülírhatja apja fatváját. Hozzátette: ő maga támogatja is a lépést, szerinte

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valódi elrettentő erőt csak atomfegyverrel tudna képezni Irán ellenségeivel szemben.

A politikus arról is beszélt, hogy egyre több iráni vallási és politikai vezető gondolkodik ehhez hasonlóan.

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Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

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