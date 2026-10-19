Elszabadult az erőszak Franciaországban: kijárási tilalmat rendeltek el a tömeges zavargások miatt

Szombaton több mint félmillió ember vonult utcára az emelkedő megélhetési költségek miatt. A megmozdulások Párizsban, Marseille-ben és más városokban is erőszakos zavargásokba csaptak át, amelyek vasárnap éjszaka főként a fővárosban folytatódtak. Serge Papin kisvállalkozásokért felelős miniszter tájékoztatása szerint mintegy háromezer üzletet rongáltak meg vagy fosztottak ki.

A részleges kijárási tilalom elrendelését Sébastien Lecornu miniszterelnök jelentette be a kabinet válságülését követően.

Ezek bűncselekmények és fosztogatások, szó sem lehet arról, hogy ez így folytatódjon

– fogalmazott a kormányfő a sajtó képviselőinek.

Emmanuel Macron államfő vasárnap esti televíziós beszédében "szégyennek" nevezte az erőszakot, és határozott fellépést ígért a rendbontókkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images