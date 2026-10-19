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Eurómilliárdokat költene Magyarország szomszédja, csak maradjanak az amerikai katonák
Globál

Eurómilliárdokat költene Magyarország szomszédja, csak maradjanak az amerikai katonák

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Románia felajánlotta, hogy részben átvállalja a területén állomásozó amerikai katonai kontingens fenntartási költségeit – értesült a tárgyalásokra rálátó forrásokból a Bloomberg.

Bukarest ezzel csatlakozott Lengyelország és a balti államok kezdeményezéséhez, amelyek pénzügyi ösztönzőkkel próbálják rávenni az Egyesült Államokat katonai jelenlétének fenntartására. Románia, ahol mintegy ezer amerikai katona állomásozik, tavaly elsőként szembesült azzal, hogy a Trump-kormányzat csökkentette az országban állomásozó csapatok létszámát.

A Pentagon várhatóan az év végéig befejezi az európai amerikai katonai jelenlét felülvizsgálatát, ami további csapatkivonásokhoz vezethet.

A román kormány 2040-ig mintegy 4 milliárd eurót tervez befektetni a Fekete-tenger partján fekvő Mihail Kogălniceanu légibázis fejlesztésébe. Az összeget az infrastruktúra korszerűsítésére, valamint a további amerikai vagy más NATO-szövetséges erők fogadásához szükséges feltételek megteremtésére fordítják.

A Fekete-tenger térségében az elmúlt hetekben jelentősen fokozódott a feszültség. Nicușor Dan román elnök közlése szerint Franciaország elsőként ajánlott segítséget Románia partvédelmének megerősítéséhez és az orosz drónok jelentette fenyegetés elhárításához.

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Címlapkép forrása: Capt. Andrew Layton via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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