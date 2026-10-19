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Ez aztán a fordulat: hirtelen új követelést jelentett be Moszkva a béketárgyalásokra, erre aligha számított bárki
Globál

Ez aztán a fordulat: hirtelen új követelést jelentett be Moszkva a béketárgyalásokra, erre aligha számított bárki

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Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtószóvivője szerint még egy szereplőnek jelen kellene lennie a megbeszéléseken – közölte az RBK Ukraine.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette, hogy zajlanak az egyeztetések egy lehetséges Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti csúcstalálkozóról az ukrajnai háború lezárásáról. Az elképzelés komoly kritikát kapott Kijevtől, szerintük egy ilyen megbeszélés csak Moszkva szándékait erősítené meg. Peszkov ugyanakkor

hirtelen egy új követeléssel állt elő: szerinte egy végleges békemegállapodás lehetetlen Ukrajna képviselete nélkül.

A szóvivő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nagyra értékelik az Egyesült Államok erőfeszítéseit a konfliktus lezárására.

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– mondta Peszkov.

Azt ugyanakkor nem részletezték, hogy pontosan kit szeretnének látni Kijev képviseletében a tárgyalásokon. Azt sem fejtették ki, hogy milyen formában képzelik el a megbeszéléseket. Korábban az ukrán vezetés kijelentette, hogy egy hármas csúcstalálkozást támogatnak, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével.

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