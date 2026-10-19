Felkészül a háborúra a NATO, Trump Ukrajna nélkül tárgyalna a békéről – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Oroszország a Tu–160M2 program keretében a szovjet korszak ikonikus stratégiai bombázóját gyakorlatilag új géppé alakítja át, miközben megőrzi annak jellegzetes külső megjelenését. A Tupoljev vezérigazgatója a Rosztyeh által október 15-én közzétett interjúban elárulta, hogy a repülőgép rendszereinek és berendezéseinek 80 százalékát korszerűsítették, az ipari háttér újjáépítésével pedig Oroszország visszaszerezte a típus sorozatgyártásának képességét is - írta meg az Army Recognition.