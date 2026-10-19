Felkészül a háborúra a NATO, Trump Ukrajna nélkül tárgyalna a békéről – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Újraindul a világ legnagyobb harci repülőgépének gyártása Oroszországban
Oroszország a Tu–160M2 program keretében a szovjet korszak ikonikus stratégiai bombázóját gyakorlatilag új géppé alakítja át, miközben megőrzi annak jellegzetes külső megjelenését. A Tupoljev vezérigazgatója a Rosztyeh által október 15-én közzétett interjúban elárulta, hogy a repülőgép rendszereinek és berendezéseinek 80 százalékát korszerűsítették, az ipari háttér újjáépítésével pedig Oroszország visszaszerezte a típus sorozatgyártásának képességét is - írta meg az Army Recognition.
Halottakról érkeztek hírek Vologyimir Zelenszkij szülővárosából
Két ember meghalt és az eddig adatok szerint heten megsebesültek a kelet-ukrajnai, Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih városa elleni újabb orosz támadás következtében - közölte Olekszandr Vilkul, a település védelmi tanácsának vezetője hétfőn a Telegramon.
(MTI)
Az Európai Bizottság beintett Amerika nagy tervének: nemet mondanak az orosz gáz vásárlására
Az Európai Bizottság elutasította az Egyesült Államok arra vonatkozó javaslatát, hogy az ukrajnai rendezési tárgyalások részeként indítsák újra az orosz gáz vásárlását - tudósított a Tass.
Áttörés jöhet a tárgyalásokon: fontos lépést tett Oroszország az ukrán javaslatok után
Ukrajna és Oroszország közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a megszállt Oleski térségéből történő civil evakuáció részleteiről – jelentette be Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa.
Ez aztán a fordulat: hirtelen új követelést jelentett be Moszkva a béketárgyalásokra, erre aligha számított bárki
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtószóvivője szerint még egy szereplőnek jelen kellene lennie a megbeszéléseken – közölte az RBK Ukraine.
Kiakadt az ukrán vezetés: Trump terve csak arra lenne jó, hogy Putyin tovább folytassa a háborút
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megszólalt a körvonalazódó elképzelésről, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna kihagyásával zárná le a háborút – számolt be a Kyiv Independent.
Itt a megerősítés: Trump Putyinnal és Hszi Csin-pinggel zárná le a háborút Ukrajnában
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy egyeztetések zajlanak egy esetleges Trump–Putyin–Hszi-csúcstalálkozóról, amelynek központi témája az ukrajnai háború lezárása lenne - írta a RBK Ukraine.
Rejtélyes mozgolódás Oroszországban: tömegével gyűjtik a modern fegyvereket a raktárakban
Gyanús lépésekhez fogott hozzá Oroszország, ami súlyos következményekkel járhat – számolt be a Defense Express.
Eurómilliárdokat költene Magyarország szomszédja, csak maradjanak az amerikai katonák
Románia felajánlotta, hogy részben átvállalja a területén állomásozó amerikai katonai kontingens fenntartási költségeit – értesült a tárgyalásokra rálátó forrásokból a Bloomberg.
Nem vár tovább a NATO: felkészülnek a háborúra az oroszokkal, pontos dátumot is megneveztek
A Politico értesülései szerint a NATO megkezdi a felkészülést egy nagyszabású háborúra, konkrét dátumot is megneveztek a lehetséges összecsapásra.
Átalakíthatják az orosz kormányt
Mihajil Misusztyin orosz miniszterelnök változtatásokra nyújtott be javaslatot a kormányban Vlagyimir Putyin elnöknek. Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára szerint az elképzelés élvezi az államfő támogatását, de az alkotmánynak megfelelően a Dumának is jóvá kell hagynia azt.
Zsitomir régióban az energetikai infrastruktúrát lőtték az oroszok
Donald Trump amerikai elnök által ismertetett "energetikai tűzszünet" ellenére az oroszok tovább folytatták az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Október 19-re virradóra Zsitomirben támadtak több létesítményt, a hatóságok dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán.
Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin
Izrael-ellenes lépésekkel vádolja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Oroszországot, kijelentette azt is, hogy a két ország stratégiai érdekei egyre több fronton ütköznek - írta a Jerusalem Post.
Ukrán drónjelentés
Kijev közölte a ma hajnalig tartó orosz támadások mérlegét: összesen 243 drónt és 4 rakétát lőttek le. Azt nem közölték, hogy pontosan hány eszközzel támadtak ukrán célpontokat, összesen 25 helyről jelentettek becsapódásokat.
Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott a Bloombergnek, amiben egy aggasztó körülményre hívta fel a figyelmet.
Súlyosodik a feszültség az Egyesült Államok és Ukrajna között: újra akadozik a hírszerzési adatok átadása
Október 19-én a hajnali órákban orosz ballisztikus rakétával támadtak Ukrajnára, de ismételten elmaradt a figyelmeztetés – számolt be az RBK Ukraine.
Példátlan terv szivárgott ki: a világ legerősebb hatalmai dönthetnek Ukrajna sorsától, de Zelenszkij nélkül
Vlagyimir Putyin orosz elnök háromoldalú csúcstalálkozót javasolt Donald Trumpnak és Hszi Csin-ping kínai elnöknek, amelyen Ukrajna bevonása nélkül tárgyalnának az orosz–ukrán háború lezárásáról – értesült a The Wall Street Journal az egyeztetésekre rálátó forrásokból.
Vologyin: éles fordulat jöhet Ukrajnában, ezt évtizedekig fizetni fogják
Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint hamarosan fordulat következik be Ukrajnával kapcsolatban – közölte a Ria Novosztyi.
Robbanások Rosztovban
Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani a dél-oroszországi Rosztov városánál. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen károk keletkeztek. Az elmúlt időszakban Ukrajna több alkalommal is célba vette a várost drónokkal.
(Gazeta)
Narendra Modi Oroszországba fog látogatni
Az indiai miniszterelnök a várakozások szerint 2027-ben Oroszországba látogathat. Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára egy kérdésre válaszolva mondta el, hogy nem valószínű, hogy a felemelkedő nagyhatalom vezetője még az idén látogatást tesz az országban.
(TASzSz)
Trump új bűnbakot talált a háború elhúzódása miatt: Ukrajnát
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tette felelőssé a háború elhúzódásáért, elemzők szerint pedig az amerikai lépések kapitulációra próbálják kényszeríteni Kijevet - írta a RBK Ukraine.
Ballisztikus rakétákkal támadtak Ukrajnára
Az ukrán jelentések szerint Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt ukrán célpontokat, a fenyegetés miatt vörös riasztást adtak ki Kijevben. Az előzetes információk szerint egy egészségügyi központot ért csapás, a támadásban egy ember meghalt. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko kiemelte, hogy a hatóságok már a helyszínen vannak.
Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna veszíthet – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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