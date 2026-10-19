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Gyülekezési tilalmat rendeltek el Marseille-ben
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Gyülekezési tilalmat rendeltek el Marseille-ben

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Marseille-ben hétfőn déltől este 8 óráig megtiltották a nyilvános gyülekezést és a tüntetéseket a város nagy részén, ezt a helyi közigazgatási hatóság rendeletben rögzítette. A döntés előzménye, hogy szombaton Franciaország-szerte több mint félmillió ember vonult utcára a megélhetési költségek emelkedése miatt. Az eredetileg az oktatás és az egészségügy helyzetére figyelmeztető megmozdulások több nagyvárosban erőszakba torkolltak.

Marseille-ben hétfőn déltől este 8 óráig megtiltották a nyilvános gyülekezést és a tüntetéseket a város nagy részén

– derül ki a helyi közigazgatási hatóság rendeletéből.

Előzmények

Franciaországban szombaton több mint félmillió ember vonult utcára a megélhetési költségek emelkedése miatt, a tüntetések több nagyvárosban erőszakba torkolltak.

A megmozdulások eredetileg az oktatás és az egészségügy helyzetére hívták fel a figyelmet, Párizsban, Bordeaux-ban és más városokban azonban fosztogatások törtek ki, Limoges-ban pedig felgyújtották a történelmi városházát. Sébastien Lecornu miniszterelnök tájékoztatása szerint a nap folyamán mintegy 1200 embert vettek őrizetbe – a hírek azóta már több mint 1800 őrizetbe vételről szólnak.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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