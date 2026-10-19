Gyülekezési tilalmat rendeltek el Marseille-ben

Marseille-ben hétfőn déltől este 8 óráig megtiltották a nyilvános gyülekezést és a tüntetéseket a város nagy részén
– derül ki a helyi közigazgatási hatóság rendeletéből.
Előzmények
Franciaországban szombaton több mint félmillió ember vonult utcára a megélhetési költségek emelkedése miatt, a tüntetések több nagyvárosban erőszakba torkolltak.
A megmozdulások eredetileg az oktatás és az egészségügy helyzetére hívták fel a figyelmet, Párizsban, Bordeaux-ban és más városokban azonban fosztogatások törtek ki, Limoges-ban pedig felgyújtották a történelmi városházát. Sébastien Lecornu miniszterelnök tájékoztatása szerint a nap folyamán mintegy 1200 embert vettek őrizetbe – a hírek azóta már több mint 1800 őrizetbe vételről szólnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új törésvonal és növekvő tét: az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek
Egyre magabiztosabbak az AI-t munkában alkalmazók.
Rejtélyes mozgolódás Oroszországban: tömegével gyűjtik a modern fegyvereket a raktárakban
Egyelőre nem találják a magyarázatot.
Új ország jöhet létre Észak-Amerikában? – Apró győzelmet könyvelhettek el a függetlenségiek
Kanada Alberta tartományában tartanak népszavazást az elszakadásról.
Megszűnik a díjnetes fizetés az MVM Nextnél
2026 végéig fokozatosan kivezetik.
Húsz éve nincs rendszer a közszolgálati bérekben
Kaotikus a helyzet és nincs politikai akarat a változtatásra.
Karácsony Gergely: helyesnek tartanám, ha minden nagyobb önkormányzatnál lenne költségvetési felügyelő
A főpolgármester elárulta, hogy a kormánnyal való tárgyalások során az idegenforgalmi adó kerületektől való elvétele is felmerült.
Eurómilliárdokat költene Magyarország szomszédja, csak maradjanak az amerikai katonák
Egyre súlyosabb az orosz fenyegetés.
Szemfelnyitó adatok láttak napvilágot - örökké búcsút mondhatunk a dízelautóknak?
"Az áttörés megérkezett".
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház kö
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.