Hiába tombolnak a háborúk, váratlan mélyrepülésbe kezdtek a hadiipari óriások papírjai az Egyesült Államokban

Az iShares US Aerospace and Defence ETF július eleje és október közepe között 16 százalékot esett, miközben az S&P 500 index 3,5 százalékkal emelkedett. Ugyanebben az időszakban a Kalshi fogadási platformon 20 százalékponttal nőtt annak az esélye, hogy a demokraták várhatóan mindkét kongresszusi kamarát visszaszerzik novemberben.
Trump politikai kilátásai és a republikánusok szenátusi vereségének esélye szinte teljesen együtt mozgott a védelmi részvények teljesítményével
– idézi a Financial Times Robert Stallardot, a Vertical Research Partners elemzőjét.
A védelmi politika általában kétpárti ügy, de ez az adminisztráció pártpolitikai kérdéssé tette.
Januárban még nagy lelkesedés övezte az ágazatot, amikor Trump az éves védelmi kiadások 1000 milliárd dollárról 1500 milliárd dollárra emelését javasolta egy "álomhadsereg" felépítéséhez. Azóta azonban megromlott a viszony Pete Hegseth védelmi miniszter és a Kongresszus között az iráni háború kapcsán, a demokraták pedig ígéretet tettek a belföldi programokat sújtó drasztikus megszorítások visszafordítására. Az infláció és az emelkedő amerikai állampapírhozamok ugyancsak aláásták a magasabb katonai költekezés kétpárti támogatottságát.
A védelmi részvények idén jelentősen alulteljesítettek
annak ellenére, hogy a globális védelmi kiadások megugrása, valamint a megoldatlan ukrajnai és közel-keleti konfliktusok nyomán megnőtt a kereslet az amerikai rakétarendszerek iránt. A Lockheed Martin – a keresett Patriot légvédelmi rendszer fővállalkozója – a márciusi csúcsához képest több mint 20 százalékot esett, míg a Northrop Grumman és az L3Harris 35, illetve 36 százalékos mínuszban van.
A demokraták elégedetlenek azzal, ahogyan egyes védelmi tételeket áterőltettek a törvényhozáson, Hegseth pedig azzal is kivívta a kongresszusi képviselők haragját, hogy megtagadta az iráni konfliktus költségeinek részletes elszámolását. Bár a kimerült rakétakészletek feltöltésére megvan a kétpárti támogatás, a Capital Alpha Partners elemzője, Byron Callan szerint a törvényhozók várhatóan megkérdőjelezik a nagy értékű programok – például az F-35-ös vadászgépek és a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakéták – megrendelt mennyiségeit. A demokraták ráadásul a nem védelmi jellegű kiadások növelését is szorgalmazzák, így a védelmi költségvetés könnyen ezeknek a vitáknak az áldozatává válhat.
Egyes befektetők szerint ugyanakkor
a piac túlreagálja a félidős választások hatását.
Randy Gwirtzman, a Baron Capital portfóliókezelője tévhitnek nevezte, hogy egy demokrata győzelem tönkretenné a védelmi szektort. Stallard viszont úgy véli, hogy a Trump nevéhez kötődő, a szakértők által sokszor különcnek vagy kivitelezhetetlennek tartott nagyszabású projektek – például a "Trump-osztályú" csatahajókból álló "Aranyflotta" vagy az "Aranykupola" névre keresztelt, űrtelepítésű védelmi rendszer – kerülhetnek a legnagyobb veszélybe.
Bármi, amire Trump neve vagy az 'arany' szó van írva, kockázatos lehet
– fogalmazott.
A héten a vezető védelmi részvények részben korrigáltak a jövő heti, várhatóan erős negyedéves gyorsjelentések előtt. Az ágazatnak az is lökést adott, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fordított túlzott kiadások miatti aggodalmak nyomán
a befektetők elkezdték átcsoportosítani a tőkét a technológiai szektorból.
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