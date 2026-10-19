Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Átalakíthatják az orosz kormányt
Mihajil Misusztyin orosz miniszterelnök változtatásokra nyújtott be javaslatot a kormányban Vlagyimir Putyin elnöknek. Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára szerint az elképzelés élvezi az államfő támogatását, de az alkotmánynak megfelelően a Dumának is jóvá kell hagynia azt.
Zsitomir régióban az energetikai infrastruktúrát lőtték az oroszok
Donald Trump amerikai elnök által ismertetett "energetikai tűzszünet" ellenére az oroszok tovább folytatták az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Október 19-re virradóra Zsitomirben támadtak több létesítményt, a hatóságok dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán.
Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin
Izrael-ellenes lépésekkel vádolja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Oroszországot, kijelentette azt is, hogy a két ország stratégiai érdekei egyre több fronton ütköznek - írta a Jerusalem Post.
Ukrán drónjelentés
Kijev közölte a ma hajnalig tartó orosz támadások mérlegét: összesen 243 drónt és 4 rakétát lőttek le. Azt nem közölték, hogy pontosan hány eszközzel támadtak ukrán célpontokat, összesen 25 helyről jelentettek becsapódásokat.
Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott a Bloombergnek, amiben egy aggasztó körülményre hívta fel a figyelmet.
Súlyosodik a feszültség az Egyesült Államok és Ukrajna között: újra akadozik a hírszerzési adatok átadása
Október 19-én a hajnali órákban orosz ballisztikus rakétával támadtak Ukrajnára, de ismételten elmaradt a figyelmeztetés – számolt be az RBK Ukraine.
Példátlan terv szivárgott ki: a világ legerősebb hatalmai dönthetnek Ukrajna sorsától, de Zelenszkij nélkül
Vlagyimir Putyin orosz elnök háromoldalú csúcstalálkozót javasolt Donald Trumpnak és Hszi Csin-ping kínai elnöknek, amelyen Ukrajna bevonása nélkül tárgyalnának az orosz–ukrán háború lezárásáról – értesült a The Wall Street Journal az egyeztetésekre rálátó forrásokból.
Vologyin: éles fordulat jöhet Ukrajnában, ezt évtizedekig fizetni fogják
Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint hamarosan fordulat következik be Ukrajnával kapcsolatban – közölte a Ria Novosztyi.
Robbanások Rosztovban
Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani a dél-oroszországi Rosztov városánál. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen károk keletkeztek. Az elmúlt időszakban Ukrajna több alkalommal is célba vette a várost drónokkal.
(Gazeta)
Narendra Modi Oroszországba fog látogatni
Az indiai miniszterelnök a várakozások szerint 2027-ben Oroszországba látogathat. Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára egy kérdésre válaszolva mondta el, hogy nem valószínű, hogy a felemelkedő nagyhatalom vezetője még az idén látogatást tesz az országban.
(TASzSz)
Trump új bűnbakot talált a háború elhúzódása miatt: Ukrajnát
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tette felelőssé a háború elhúzódásáért, elemzők szerint pedig az amerikai lépések kapitulációra próbálják kényszeríteni Kijevet - írta a RBK Ukraine.
Ballisztikus rakétákkal támadtak Ukrajnára
Az ukrán jelentések szerint Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt ukrán célpontokat, a fenyegetés miatt vörös riasztást adtak ki Kijevben. Az előzetes információk szerint egy egészségügyi központot ért csapás, a támadásban egy ember meghalt. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko kiemelte, hogy a hatóságok már a helyszínen vannak.
Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna veszíthet – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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