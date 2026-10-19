12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Globál

Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Kyiv Independent beszámolója szerint riasztották a NATO vadászgépeit Litvániában, egy ismeretlen vadászgép miatt. A háttérben az ukránok orosz elektronikai hadviselési lépésre gyanakodnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC Meet the Press című műsorában adott interjújában arról beszélt, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben már Kijev nem lenne képes helytállni - foglalta össze az Ukrajinszka Pravda. Az Egyesült Államok egy rövid szünet után újraindította az Ukrajna számára kulcsfontosságú hírszerzési adatok megosztását, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz rakétacsapások elleni védekezésben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vasárnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. Emellett az is kiderült, hogy az ukrán államfő a "jól bevált" amerikai közvetítőkkel egyeztet egy új béketárgyalás mielőbbi összehívásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Átalakíthatják az orosz kormányt

Mihajil Misusztyin orosz miniszterelnök változtatásokra nyújtott be javaslatot a kormányban Vlagyimir Putyin elnöknek. Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára szerint az elképzelés élvezi az államfő támogatását, de az alkotmánynak megfelelően a Dumának is jóvá kell hagynia azt.

(Ria Novosztyi)

Megosztás

Zsitomir régióban az energetikai infrastruktúrát lőtték az oroszok

Donald Trump amerikai elnök által ismertetett "energetikai tűzszünet" ellenére az oroszok tovább folytatták az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Október 19-re virradóra Zsitomirben támadtak több létesítményt, a hatóságok dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán.

(Ukroinform)

Megosztás

Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin

Izrael-ellenes lépésekkel vádolja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Oroszországot, kijelentette azt is, hogy a két ország stratégiai érdekei egyre több fronton ütköznek - írta a Jerusalem Post.

Tovább a cikkhez
Betelt a pohár Izraelben: súlyos dolgokkal vádolták meg Oroszországot, kemény beszélgetésre készülhet Putyin
Megosztás

Ukrán drónjelentés

Kijev közölte a ma hajnalig tartó orosz támadások mérlegét: összesen 243 drónt és 4 rakétát lőttek le. Azt nem közölték, hogy pontosan hány eszközzel támadtak ukrán célpontokat, összesen 25 helyről jelentettek becsapódásokat.

(Ukroinform)

Megosztás

Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott a Bloombergnek, amiben egy aggasztó körülményre hívta fel a figyelmet.

Tovább a cikkhez
Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet
Megosztás

Súlyosodik a feszültség az Egyesült Államok és Ukrajna között: újra akadozik a hírszerzési adatok átadása

Október 19-én a hajnali órákban orosz ballisztikus rakétával támadtak Ukrajnára, de ismételten elmaradt a figyelmeztetés – számolt be az RBK Ukraine.

Tovább a cikkhez
Súlyosodik a feszültség az Egyesült Államok és Ukrajna között: újra akadozik a hírszerzési adatok átadása
Megosztás

Példátlan terv szivárgott ki: a világ legerősebb hatalmai dönthetnek Ukrajna sorsától, de Zelenszkij nélkül

Vlagyimir Putyin orosz elnök háromoldalú csúcstalálkozót javasolt Donald Trumpnak és Hszi Csin-ping kínai elnöknek, amelyen Ukrajna bevonása nélkül tárgyalnának az orosz–ukrán háború lezárásáról – értesült a The Wall Street Journal az egyeztetésekre rálátó forrásokból.

Tovább a cikkhez
Példátlan terv szivárgott ki: a világ legerősebb hatalmai dönthetnek Ukrajna sorsától, de Zelenszkij nélkül
Megosztás

Vologyin: éles fordulat jöhet Ukrajnában, ezt évtizedekig fizetni fogják

Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint hamarosan fordulat következik be Ukrajnával kapcsolatban – közölte a Ria Novosztyi.

Tovább a cikkhez
Vologyin: éles fordulat jöhet Ukrajnában, ezt évtizedekig fizetni fogják
Megosztás

Robbanások Rosztovban

Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani a dél-oroszországi Rosztov városánál. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen károk keletkeztek. Az elmúlt időszakban Ukrajna több alkalommal is célba vette a várost drónokkal.

(Gazeta)

Megosztás

Narendra Modi Oroszországba fog látogatni

Az indiai miniszterelnök a várakozások szerint 2027-ben Oroszországba látogathat. Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára egy kérdésre válaszolva mondta el, hogy nem valószínű, hogy a felemelkedő nagyhatalom vezetője még az idén látogatást tesz az országban.

(TASzSz)

Megosztás

Trump új bűnbakot talált a háború elhúzódása miatt: Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tette felelőssé a háború elhúzódásáért, elemzők szerint pedig az amerikai lépések kapitulációra próbálják kényszeríteni Kijevet - írta a RBK Ukraine.

Tovább a cikkhez
Trump új bűnbakot talált a háború elhúzódása miatt: Ukrajnát
Megosztás

Ballisztikus rakétákkal támadtak Ukrajnára

Az ukrán jelentések szerint Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt ukrán célpontokat, a fenyegetés miatt vörös riasztást adtak ki Kijevben. Az előzetes információk szerint egy egészségügyi központot ért csapás, a támadásban egy ember meghalt. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko kiemelte, hogy a hatóságok már a helyszínen vannak.

(RBK Ukraine)

Megosztás

Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna veszíthet – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok kiéheztetéssel "halálcsapdában" tartanak egy ukrán várost - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Megszólalt Trump a francia zavargásokról: a migráció összetörte az egykor nagy országot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility