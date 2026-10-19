Itt a megerősítés: Trump Putyinnal és Hszi Csin-pinggel zárná le a háborút Ukrajnában

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szamarkandban újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár a találkozó részleteit még nem véglegesítették, Donald Trump elnök határozott szándéka az ukrajnai háború lezárása. A tárcavezető megerősítette a tárgyalások tényét, ugyanakkor jelezte, hogy a megállapodás még nem tekinthető véglegesnek.

A Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök javasolta a háromoldalú csúcstalálkozót Trumppal és Hszi Csin-ping kínai elnökkel novemberre. A lap értesülései szerint

Trump egyelőre nem adta beleegyezését, így még bizonytalan a csúcstalálkozó megvalósulása.

Rubio aláhúzta, hogy Washington semmi pozitívumot nem lát a konfliktusban, és komoly kockázatként értékelik a helyzetet. Külön kiemelte az eszkaláció és a háború továbbterjedésének veszélyét, amelyre a szomszédos államok légterébe tévedő drónok, vagy a félresikerült szabotázsakciók is lehetőséget adnak.

A tervezett csúcstalálkozóra a várakozások szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem kapna meghívást.

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